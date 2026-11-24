Az euró bevezetése jelentős lehetőségeket kínál Magyarország számára, azonban önmagában nem jelent megoldást a gazdaság kihívásaira – jelentette ki Varga Mihály az Alföld Economic Forum konferencián Békéscsabán. A jegybankelnök hangsúlyozta: az euróövezethez történő csatlakozás egyik legfontosabb feltétele a jegybank szempontjából a tartós árstabilitás megőrzése és a fegyelmezett monetáris politika fenntartása.

Varga Mihály kiemelte:

a sikeres euróbevezetéshez elengedhetetlen a fegyelmezett monetáris politika, a termelékenység növelése és a versenyképesség tartós erősítése.

Ebből is következően az euró akkor szolgálhatja hosszú távon a magyar gazdaság érdekeit, ha bevezetését követően is folytatódnak a gazdasági felzárkózást támogató reformok – tette hozzá.

A jegybankelnök emlékeztetett: Magyarország 2026. júliusa óta ismét teljesíti az euróbevezetés egyik legfontosabb elemét, az inflációs kritériumot. Októberben a pénzromlás mértéke 2 százalék volt, szemben a 3 százalékos referenciaértékkel. Mint mondta: a kedvező eredmények ellenére továbbra is indokolt az óvatos, türelmes és fegyelmezett monetáris politika, mivel a világgazdasági környezetet változatlanul jelentős inflációs kockázatok jellemzik.

Varga Mihály rámutatott: kétségtelen, hogy az euró bevezetése a vállalkozások és a háztartások számára is kézzelfogható előnyökkel járhat. A forint és az euró közötti átváltások megszűnésével

évente akár 100–130 milliárd forint takarítható meg,

emellett a sikeres csatlakozási folyamat mérsékelheti az állampapírpiaci hozamokat és a finanszírozási költségeket – tette hozzá. A jegybankelnök hangsúlyozta: az előnyök mellett ugyanakkor a kockázatokat is figyelembe kell venni. Az euró átvételével Magyarország feladja önálló monetáris politikáját, miközben a közös európai kamatpolitika nem minden gazdasági helyzetben lehet optimális a hazai viszonyok szempontjából. Ezért különösen fontos a pénzügyi stabilitás megőrzése, a túlzott eladósodás megelőzése és a hitelezési kockázatok megfelelő kezelése. A jegybankelnök hozzátette: az euró bevezetése többéves, gondos felkészülést igénylő folyamat, amelyben a jegybanknak meghatározó szerepe van.

A sikeres csatlakozás érdekében az árstabilitás tartós biztosítása mellett a pénzügyi rendszer ellenállóképességének megőrzésére és a gazdasági szereplők bizalmának erősítésére is kiemelt figyelmet kell fordítani.

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