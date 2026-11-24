Üdvözölte az árrésstop kivezetéséről szóló törvény parlamenti elfogadását az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ). A szervezet közleményében kiemelte, hogy a döntés erősíti a piaci versenyt, a vásárlóknak pedig nem kell áruhiánytól vagy az ünnepi akciók megszűnésétől tartaniuk.

A szervezet tájékoztatása szerint az élelmiszer- és drogérialáncok stabil ellátási és logisztikai rendszerrel készültek fel az év végi megnövekedett forgalomra, így a korlátozás megszüntetése miatt

nincs szükség pánikvásárlásra.

A már meghirdetett karácsonyi kedvezmények változatlanul érvényben maradnak, emellett a piaci verseny helyreállása a szövetség szerint nagyobb mozgásteret biztosít majd a kereskedőknek az árak és a promóciók alakításában.

Az OKSZ értékelése szerint a legfrissebb makrogazdasági mutatók is megerősítik, hogy adottak a biztonságos kivezetés feltételei, az élelmiszerek korábbi drágulását pedig nem a kiskereskedelmi árrések okozták. Ezt támasztják alá a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai is, amelyek alapján a vendéglátás nélkül számított élelmiszerárak májusban 2,1, októberben pedig már 4,1 százalékkal voltak alacsonyabbak az egy évvel korábbinál, miközben az árrésstop végig érvényben volt.

A szövetség rámutatott, hogy a fogyasztói árakat elsősorban az alapanyag-, a termelői, az energia- és a bérköltségek, a világpiaci folyamatok, valamint a devizaárfolyam befolyásolják. Mivel a kiskereskedelmi árrés csak az árképzési folyamat utolsó eleme, annak adminisztratív korlátozása csupán átmeneti árcsökkenést hozhat, az infláció alapvető okait nem kezeli. Az intézkedés megszűnésével az ellátási lánc szereplői – a termelők, a feldolgozók, a beszállítók és a kereskedők – ismét a kereslethez és a költségekhez alkalmazkodva tárgyalhatnak egymással, ami hosszabb távon bővülő választékot és erősebb árversenyt eredményezhet.

Bár a korlátozás kivezetését régóta várt, fontos első lépésnek tartják, az OKSZ álláspontja szerint a hazai kiskereskedelem versenyképességét továbbra is több olyan szabályozás terheli, amely visszafogja a beruházásokat. Balázs Ildikó főtitkár közölte, hogy a szervezet mielőbbi szakmai párbeszédet kezdeményez a kormánnyal és az ágazat szereplőivel a még fennmaradó piactorzító intézkedések – köztük a kiskereskedelmi különadó és a plázastop – felülvizsgálatáról.

A következő lépés az lehet, hogy a Kormány és az élelmiszer-értéklánc szereplői közösen áttekintik a még fennmaradó piactorzító intézkedéseket, így a kiskereskedelmi különadót és a plázastopot

- mondta.

Az Országgyűlés kedden elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás.

A szabályozás a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon szűnik meg, vagyis nem 2027. január 1-jétől, hanem már az idei év végén visszatérhet a szabadabb árképzés.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 24. Vége az árrésstopnak is

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio