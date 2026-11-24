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Csökkenő emelkedési ütem melletti rekordkibocsátás

A Global Carbon Project november 10-én megjelent jelentése, a Global Carbon Budget 2026 szerint a fosszilis eredetű szén-dioxid-kibocsátás idén 38,2 milliárd tonnára csökkenhet, ami 0,4%-os mérséklődés. A visszaesést elsősorban az olaj hajtja (–1,9%), amit az iráni konfliktushoz kötődő átmeneti energiasokk okozott. A földgázból származó kibocsátás némileg csökken, a szénből származó viszont 0,6 százalékkal nő. A földhasználatból – főként a délkelet-ázsiai tőzegtüzekből és erdőpusztulásból – származó kibocsátással együtt azonban az összes CO2-kibocsátás új rekordot, 43,3 milliárd tonnát érhet el. A trend ennek ellenére biztatónak tűnhet: az elmúlt évtizedben az együttes kibocsátás évente átlagosan 0,3 százalékkal nőtt, szemben az azt megelőző évtized 1,7 százalékával.

Országonkénti lebontásban a kép vegyes. A legnagyobb kibocsátók többségénél idén csökkenés várható: Kínában – amely a globális fosszilis kibocsátás harmadáért felel – 0,9, az Egyesült Államokban 1,3, az Európai Unióban 1,5 százalékkal. Indiában viszont 4,4 százalékos növekedés várható. A jelentéshez kapcsolódó egyik tanulmány szerzői azonban óvatosságra intenek: az idei visszaesés jórészt a magas olajárakra adott rövid távú reakció, nem a tartós csúcs jele.

Az éghajlat alakulása szempontjából pedig egyetlen döntő tényező létezik, ez pedig az üvegházgázok légköri koncentrációja, ami egyetlen üvegházgáz esetén sem mutat semmilyen megtorpanást.

Négy év maradt a szénbüdzséből

A szénbüdzsé azt mutatja meg, mennyi szén-dioxidot bocsáthat még ki az emberiség egy adott hőmérsékleti határ átlépése nélkül. A Global Carbon Budget becslése szerint 2027 elejétől már csak 150 milliárd tonna CO2-kibocsátás maradt ahhoz, hogy 50 százalékos eséllyel 1,5 fok alatt maradjunk. Ez a jelenlegi ütemben haladva kevesebb mint négy év kibocsátását jelenti. Az 1,7 fokos határhoz tartozó keret 510, a 2 fokoshoz 1035 milliárd tonna, ami nagyjából 12, illetve 24 évnyi mostani kibocsátásnak felel meg. Az emberi tevékenység okozta felmelegedés 2025-ben már elérte az 1850-1900-as évek átlagához viszonyított 1,37 fokot.

Ráadásul a melegedés gyorsul. Grant Foster és Stefan Rahmstorf (Potsdami Klímakutató Intézet) a természetes ingadozások (El Niño, vulkánkitörések, naptevékenység) kiszűrése után kimutatták, hogy a felmelegedés 2013–2014 körül, 98 százalékot meghaladó statisztikai bizonyossággal felgyorsult. Számításaik szerint az elmúlt évtized üteme évtizedenként nagyjából 0,35 fok, közel kétszerese az 1970-es évek óta jellemző 0,2 foknak. Ha ez így marad, az 1,5 fokos határt 2030 körül átlépjük. Egy másik, a Kansasi Egyetem kutatói által közölt friss tanulmány 2011 és 2025 között évtizedenként 0,40 fokos ütemet detektált, és az átlépést 2028-ra teszi, 2026 és 2031 közötti bizonytalansági sávval. Mivel az IPCC az átlépés évét egy 20 éves időszak közepeként definiálja, ez azt jelenti, hogy már benne járunk abban a két évtizedben, amelynek átlaga eléri az 1,5 fokot. Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) idei Emissions Gap jelentése ki is mondta: az 1,5 fok alatt maradás – számottevő túllövés nélkül – már nem lehetséges (1. ábra). A mostani szakpolitikák mellett mindössze 6 százalék az esélye, hogy a század során 2 fok alatt maradjunk, és egy a négyhez (25 %), hogy a melegedés meghaladja a 3 fokot. Gyorsabb kibocsátáscsökkentés nélkül a 2 fokos határt a század közepe táján léphetjük át. Kérdés azonban, hogy a gyors kibocsátáscsökkentésnek mennyi jelenleg a realitása.

1. ábra A globális üvegházgáz-kibocsátás alakulása különböző forgatókönyvek szerint, és a kibocsátási rés 2035-ben a 2 °C alatti és a legkisebb túllövésű 1,5 °C-os forgatókönyvekhez képest. Megjegyzés: A jelenlegi szakpolitikák és az NDC-k (nemzetileg meghatározott hozzájárulások) forgatókönyveinél a medián becslések láthatók. A 2 °C alatti és a legkisebb túllövésű 1,5 °C-os forgatókönyveknél a sávok az adott pályacsoport teljes minimum–maximum tartományát, a vonalak pedig a csoport központi pályáját mutatják. Az üvegházgáz-kibocsátásokat az IPCC AR6 100 éves időtávra vonatkozó globális felmelegítő (többnyire: felmelegedési) potenciál (global warming potential, GWP) értékeivel összesítették. ÜHG: üvegházgáz; GtCO₂e: milliárd tonna szén-dioxid-egyenérték. Forrás: UNEP (2026): Emissions Gap Report 2026: The Point of Return, 4.2. ábra (magyarított változat).

„Tiszta” kontra fosszilis energia

A jó hír, hogy az energiaátmenet már mérhető hatással van a kibocsátásokra. A napenergia, a szélenergia és az elektromos autók idén a növekvő energiaigény okozta többletkibocsátás mintegy kétharmadát semlegesítik. A nap- és szélerőművek által elkerült kibocsátás a 2010-es 0,28 milliárd tonnáról 2025-re 4,1 milliárd tonnára nőtt, 2026-ra pedig 4,6 milliárd tonna várható, aminek mintegy fele Kínához köthető. 2016 és 2025 között 40 ország tudta csökkenteni fosszilis kibocsátását úgy, hogy közben a gazdasága nőtt, az előző évtizedben még csak 22.

A fosszilis energia azonban nem tűnik el magától. A globális autóflottának 2025-ben még csak mintegy tizede volt elektromos, a szénből származó kibocsátás pedig idén is nő. 2028-ig a „tiszta” technológiák a keresletnövekedésből adódó többletkibocsátásnak a mostani telepítési ütem mellett 63, további gyorsulás esetén 79 százalékát ellensúlyozhatják. A kibocsátás így 2028-ban még gyorsulás esetén is meghaladhatja a 2025-ös szintet. A tartós kibocsátási csúcs és az azt követő csökkenés néhány év múlva elérhető lehet, de csak ha ez a gyorsulás kitart. Itt persze ismét csak alapkérdés, hogy a kibocsátáscsökkentésnek mi az alapja és az mennyire tartható fenn.

A fogyasztói társadalom gyökeres átalakítása nélkül, a fogyasztás változatlan szinten tartása vagy netán emelkedése mellett ez biztosan nem lesz megvalósítható.

Természetes nyelők és a légköri mérleg

Az emberi szénkibocsátásnak csak mintegy fele marad a légkörben: 2016 és 2025 között az óceánok a teljes kibocsátás 27, a szárazföldi ökoszisztémák annak 22 %-át nyelték el. Ezek a nyelők azonban gyengülnek: a modellszámítások szerint a változó éghajlat miatt a szárazföldi nyelő 19, az óceáni 8 százalékkal kevesebb szenet vett fel, mint amennyit változatlan éghajlaton vettek volna fel. Az idén kialakuló erős El Niño teljes hatása a nyelőkre és a légköri CO2-re 2027-ben várható. Közben az erdők és más növényzet irtása évente mintegy 8 milliárd tonna CO2-t juttat a légkörbe, amelynek az újraerdősítés valamivel több mint kétharmadát ellensúlyozza. A mesterséges szén-dioxid-eltávolítás pedig az éves globális fosszilis kibocsátásból kevesebb mint fél órányit kompenzál, ami gyakorlatilag jelentéktelen mennyiség.

A kibocsátások és a nyelők egyenlege határozza meg a légköri CO2 koncentrációt: a Global Carbon Budget 2026 szerint a CO2-szint 2026-ban 427,7 ppm-re nőhet (2025-ös átlag: 425,6 ppm), mintegy 54 százalékkal az iparosodás előtti érték fölé. Amíg a nettó kibocsátás nem nulla, a koncentráció – és vele a hőmérséklet – tovább emelkedik.

Mi vár ránk a század végén?

Az UNEP Emissions Gap jelentése szerint a jelenlegi szakpolitikák 2100-ra 2,8 fokos melegedéshez vezetnek, és a hőmérséklet utána is tovább emelkedik. Ha az országok maradéktalanul teljesítenék nemzeti vállalásaikat, a melegedés 2,6 fokra korlátozódna. Az idén benyújtott új vállalások érdemben nem javítottak a képen. A UNEP által felvázolt legkedvezőbb, még elérhető pálya szerint a melegedés a század közepén 1,7–1,8 fokon tetőzik, majd 2100-ra 50 százalékos eséllyel visszatér 1,5 fok alá. Ehhez a kibocsátást a 2025-ös szinthez képest 2030-ig 18, 2035-ig 45, 2040-ig 69 százalékkal kellene csökkenteni, és jelentős szén-dioxid-eltávolításra is szükség lenne, ami jelenleg nem megoldott. Minden további öt év jelenlegi szintű kibocsátás nagyjából 0,1 fokkal emeli a csúcshőmérsékletet és sajnos minden tized fok számít.

Antalya után: megállapodás nélkül

A COP31 két nap hosszabbítás után, november 22-én úgy zárult, hogy a felek nem fogadták el az átfogó politikai döntést. A 2009-es koppenhágai csúcs óta először fordult elő, hogy egy klímacsúcs fő megállapodása meghiúsult. A kudarc fő oka a fosszilis energiahordozók kérdése volt. A végső tervezetből kikerült a fosszilis energiahordozóktól való elfordulásra vonatkozó kifejezett utalás, helyette a szöveg a villamosítást és a szén-dioxid-eltávolító technológiákat hangsúlyozta. Az Európai Unió, Panama és a Marshall-szigetek ezt elfogadhatatlannak tartották, mert gyengítette volna a 2023-as dubaji COP28-on elfogadott vállalást. A fosszilis exportra épülő gazdaságok, köztük az Arab Liga nevében felszólaló Szaúd-Arábia, viszont a szén-dioxid-leválasztás és -tárolás szerepét védték. A finanszírozásban sem sikerült áttörést elérni: az afrikai országok a klímafinanszírozás, a veszteségek és károk kezelése és az igazságos átmenet terén is hiányosságokat jeleztek.

A szén-dioxid-leválasztásra építő elképzelés azonban a mai tények alapján inkább illúzió, mint megoldás. A Global CCS Institute idei jelentése szerint a világon működő 113 kereskedelmi léptékű leválasztó és tároló létesítmény együttes kapacitása évi 68 millió tonna szén-dioxid, ami az idei 38,2 milliárd tonnás fosszilis kibocsátásnak kevesebb mint két ezreléke (2. ábra). A leválasztott szén-dioxid nagy részét ráadásul maga a fosszilis ipar fogja be, és gyakran további olaj kitermelésére használja fel. A légkörből közvetlenül szén-dioxidot kivonó technológiák pedig, ahogy fentebb láttuk, az éves kibocsátásnak csak elenyésző töredékét ellensúlyozzák. Technológiák egy olyan csoportja, amely ma a kibocsátás néhány ezrelékét képes kezelni, belátható időn belül nem helyettesítheti a fosszilis energiahordozók használatának visszaszorítását.

2. ábra Az éves fosszilis szén-dioxid-kibocsátás és a világon működő szén-dioxid-leválasztási és -tárolási (CCS) kapacitás összevetése. A négyzetek területe arányos a mennyiségekkel. A jelenleg működő 113 kereskedelmi léptékű CCS-létesítmény együttes kapacitása az éves fosszilis kibocsátás kevesebb mint 0,2 százalékának felel meg. Forrás: saját szerkesztés a Global Carbon Budget 2026 és a Global Status of CCS 2026 adatai alapján. Az ábrázolás ötlete: Carbon Brief.

Antalya nem maradt teljesen eredmény nélkül. Eljárási döntések születtek az igazságos átmenet mechanizmusáról és a klímafinanszírozás nyomon követéséről, a dubaji vállalás pedig érvényben marad. A fosszilis energiahordozók elhagyására viszont nincs új közös ütemterv, ezt a vitát a 2027-ben Addisz-Abebában rendezendő COP32 örökli. Mindez éles ellentétben áll azzal, amit a cikkben bemutatott adatok mutatnak. Miközben a szénbüdzsé néhány éven belül elfogy, a nemzetközi tárgyalások nem jutottak közelebb a kibocsátások gyorsabb csökkentéséhez. Felmerül tehát a kérdés, hogy van-e értelme ezeknek a COP konferenciáknak és a résztvevő politikai/gazdasági körök egyáltalán alkalmasak-e a probléma kezelésére?

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio