Az időjárás idén nem tartott „száraz novembert”: bár még nincs vége a hónapnak, a sokévi átlag már csaknem kétszerese lehullott országos átlagban – derül ki a HungaroMet adataiból, amelyeket Facebook-oldalukon tettek közzé.

A száraz hónapok hosszú sorozata után a november meghozta a várva várt csapadékos időszakot – bár még szűk egy hét hátra van a hónapból, a sokévi klimatológiai átlagnak (48 mm) már most közel kétszerese lehullott országos átlagban (85,6 mm). Eddig Baranya megye határhoz közeli településein mértük a legtöbbet, 130 mm-t meghaladó mennyiségeket

– írta a HungaroMet.

Ez az adat ugyanakkor még messze van az eddigi rekordcsapadékos novembertől: 1965 novemberében országos átlagban 128,09 mm gyűlt össze.

Legutóbb 2023-ban volt kifejezetten csapadékos az év utolsó előtti hónapja – akkor 105,8 mm volt a csapadék országos átlaga, így a 2023-as a kilencedik legcsapadékosabb november lett a mérések kezdete óta.

Az idei november még szűk egy hétig „javíthat” pozícióján, és valószínűleg fog is,

tőlünk délnyugatra ugyanis újabb ciklon alakul ki, amely szerdán ismét csapadékot hoz a Kárpát-medencébe.

Mivel azonban az idei év összességében nagyon száraz volt, nagy szükség van még a további csapadékra.

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