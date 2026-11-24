Társadalmi egyeztetést indított a kormány az online pénztárgépekről
A kormány honlapján közzétett tájékoztató szerint az e-pénztárgépek forgalmazásáról, üzemeltetéséről, valamint az e-pénztárgépek és az e-nyugta kiállításának követelményeiről szóló, 2025-ös rendelet alapján a jelenleg online pénztárgépet használó adóalanyok nyugtakibocsátási kötelezettségüknek 2028. július 1. napjától kizárólag hardveralapú e-pénztárgéppel (EPG) tehetnek eleget.
Az átállás ösztönzése érdekében a hatályos szabályozás az online pénztárgépekre (OPG) 2027. január 1-től üzembe helyezési tilalmat vezetett be.
A kormány álláspontja szerint azonban a piac számára további felkészülési idő biztosítása szükséges annak érdekében, hogy a hardveralapú EPG-re irányuló kereslet kielégíthető legyen.
A miniszteri rendelettervezet ezért egy évvel - 2026. december 31. helyett 2027. december 31-éig - meghosszabbítja az OPG üzembe helyezésére nyitva álló határidőt annak érdekében, hogy az érintett adóalanyok a nyugtakibocsátási kötelezettségüknek online pénztárgéppel is eleget tehessenek mindaddig, amíg megfelelő mennyiségű és választékú hardveralapú EPG rendelkezésükre nem áll. A kedden indult társadalmi egyeztetésre a kormány a kozigazgatasiegyeztetes@pm.gov.hu email-címre várja az észrevételeket december 2-ig.
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