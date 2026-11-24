Magyar Péter miniszterelnök a pozsonyi V4-csúcson hétfőn este kijelentette, hogy Magyarország továbbra is szolidáris Ukrajnával, ám elfogadhatatlannak tartja az ország pénzügyi támogatásának összekötését a hétéves uniós költségvetéssel.

Magyar Péter bejelentette, hogy hamarosan felkeresi Kárpátalját, és Kijevben is kiáll az ott élő magyarok jogaiért. A parlamentben Oroszországot agresszornak, Ukrajnát áldozatnak nevezte.

Kedden több fontos szociális és adópolitikai döntésről szavazhat az Országgyűlés. Napirenden van a családi pótlék megduplázása, a legalacsonyabb nyugdíjak 120 ezer forintra emelése, a minimálbér adócsökkentése és a milliárdosok vagyonadója.

Decemberben előleget kaphatnak az aszály- és fagykárosult gazdák. A kormány a kárenyhítési támogatások előrehozott kifizetésével segítené az érintett mezőgazdasági termelőket.

A kormány kezdeményezi az árrésstop kivezetését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a szabályozás a megváltozott gazdasági környezetben már káros mellékhatásokkal jár. A könyvek árkötöttségét is megszüntetnék, nagyobb árképzési szabadságot adva a kiadóknak és kereskedőknek.

Vitatott az egészségügyi szakdolgozók 2027-es bérrendezése. A kormány 192 milliárd forintot fordítana mintegy 123 500 dolgozó béremelésére. A tervezet átlagosan 15 százalékos alapbéremelést ígér, de a szakdolgozói kamara szerint nem garantálja az egyéni, legalább 7,5 százalékos növekedést.

Folytatódik a korábbi állami beruházások és korrupciógyanús ügyek felülvizsgálata. A Budapest–Belgrád vasút közel 590 milliárd forintos projektjének szerződéses dokumentumai továbbra sem nyilvánosak, mert Kína nem járult hozzá a titkosítás feloldásához. Közben 9,09 milliárd forintos vagyonzárat rendeltek el Seszták Miklóssal szemben, Bús Balázs letartóztatását pedig megszüntették.