Komoly dicséretet kapott a magyar kormány az Európai Bizottságtól
Jelentős előrelépés történt a jogállamiság helyreállításában az új magyar kormány májusi hivatalba lépése óta, de több területen további reformokra van szükség, mondta Michael McGrath jogállamiságért felelős uniós biztos az Európai Parlament strasbourgi ülésén. A biztos szerint felgyorsult a korrupció elleni fellépés, javult az alapvető jogok és a tudományos szabadság helyzete, így több milliárd eurónyi uniós forrás vált ismét elérhetővé Magyarország számára. Kiemelte az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését és a gyermekvédelmi törvény uniós jogot sértő rendelkezéseinek eltörlését. Ugyanakkor rendezésre vár a lobbitevékenység szabályozása és a pártfinanszírozás átláthatósága, a titkos megfigyeléseknél pedig továbbra is hiányoznak a megfelelő garanciák. Az állami hirdetések méltányos elosztását és a közérdekű adatokhoz való hozzáférést is javítani kell.
Vége az árrésstopnak is
Az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás. A 2025 tavaszán bevezetett intézkedés az élelmiszer-kiskereskedelemben legfeljebb 10 százalékos, a drogériai termékeknél pedig legfeljebb 15 százalékos árrést engedélyezett az érintett termékekre. A változás a nagyobb kiskereskedelmi láncokat közvetlenül érinti, de a fogyasztók számára is fontos kérdés, hogyan alakulnak majd a bolti árak a korlátozás megszüntetése után.
Kármán András páros lábbal szállt bele az előző kormányba és Nagy Mártonba
A tervezettnél alacsonyabb adóbevételek, megugró kamatkiadások és alulbecsült egészségügyi kiadások jellemezték a 2025-ös költségvetés végrehajtását – mondta Kármán András pénzügyminiszter kedden az Országgyűlésben, a tavalyi zárszámadás vitájában. Hangsúlyozta, hogy a költségvetést még a Fidesz–KDNP-kormány készítette, Nagy Márton nemzetgazdasági minisztersége idején, amely hemzsgett a túltervezésektől, igazságtalanságoktól és rosszul megtervezett tételektől.
Nem lesz magyar keret az EU új alapjában, több segítséget kér a kormány a cégeknek
Az unió 2028–2034-es költségvetésének vitájában kevés szó esik az új Európai Versenyképességi Alapról, pedig a magyar cégek itt közvetlenül más tagállamok vállalataival versenyeznének a forrásokért. Az Európai Bizottság 14 jelenlegi programot vonna össze egyetlen pályázati rendszerbe, és a pénzt előre elkülönített országkeretek nélkül, kizárólag a pályázatok minősége alapján osztaná el. Fábián Ágnes gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár a budapesti EU Finance Day rendezvényen arra figyelmeztetett, hogy a közép- és kelet-európai vállalkozások mögött gyengébb finanszírozási és tanácsadói háttér áll, ezért a hazai cégek számára több felkészülési időt és uniós segítséget kért, hogy a nyugat-európai versenytársaikhoz hasonló eséllyel indulhassanak. A kormány közben azt is szeretné elérni, hogy minél több magyar kisvállalkozásból középvállalat váljon.
Magyar Péter: A Fidesz-KDNP ismét a magyar családok és munkavállalók ellen szavazott
A TISZA megszavazta: duplajára emelkedik a családi pótlék és 2,5 millió ember adója csökken. A Fidesz-KDNP ismét a magyar családok és munkavállalók ellen szavazott - írta a Facebookon Magyar Péter.
Magyar Péter mentelmi joga
Döntöttek Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogáról is. Az Országgyűlés 47 igen, 135 nem szavazattal nem függesztette fel a mentelmi jogot.
Döntött a parlament, januártól megszűnik a kötelező kamarai hozzájárulás
Elfogadta kedden az Országgyűlés a gazdasági kamarákról szóló törvény módosítását, amelynek értelmében 2027. január 1-jétől megszűnik a vállalkozások évi ötezer forintos kötelező kamarai hozzájárulása. Az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozást érint, a kamarai rendszer évente hozzávetőleg 4,5 milliárd forint bevételtől eshet el.
Megszavazta a parlament az agrárkamara átalakítását, félévente váltják majd egymást az elnökök
Elfogadta kedden az Országgyűlés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) működésének átalakításáról szóló törvényjavaslatot. A jogszabály a kormány szándéka szerint politikai befolyástól mentes, átláthatóbb és költséghatékonyabb agrárkamarát hoz létre, és átalakítja a szervezet vezetési, választási és tagdíjfizetési rendszerét is.
Megszavazta a parlament a lex Kubatovot, kiszorulnak a politikusok a sportegyesületek vezetéséből
Elfogadta kedden az Országgyűlés a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslatot, amelynek célja a politika és a sport szétválasztása. A közbeszédben csak lex Kubatovként emlegetett jogszabály több jelenlegi és korábbi politikus sportvezetői tisztségét is érinti.
Eldőlt: négyszeresére emelik a minimálnyugdíjat
2027. január 1-jétől 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedik az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege. A változás különösen jelentős, hiszen a jelenlegi minimum 2008 óta változatlan volt. A módosítás azonban nem jelenti azt, hogy minden jelenlegi, 120 ezer forint alatti nyugdíj automatikusan erre a szintre emelkedik: az új minimum elsősorban a 2027-től megállapított teljes öregségi nyugdíjakra vonatkozik. A már folyósított alacsony nyugdíjak emelését külön, sávos rendszerben tervezik megvalósítani. A jogszabály emellett az árvaellátás, az időskorúak járadéka és a megváltozott munkaképességűek ellátásainak összegét is érinti. Az Országgyűlés a törvényt kedden elfogadta.
Bejelentette Magyar Péter: ma találkozik Zelenszkijjel
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-oldalán bejelentette: a keddi napon Kárpátalján találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Itt a döntés: emelkedik a nagyvállalatok társasági adója, átalakítják a kedvezményeket
2027. január 1-jétől új, 15 százalékos társaságiadó-kulcs vonatkozik az 500 millió euró feletti éves bevételű nagyvállalatokra, miközben a kisebb cégek esetében változatlanul 9 százalék marad a társasági adó. A változások azonban nem állnak meg a legnagyobb vállalatok adóztatásánál: jelentősen átalakulnak a kutatás-fejlesztési kedvezmények, szigorodnak a fejlesztési adókedvezmény feltételei, megszűnik a látvány-csapatsportok jelenlegi tao-támogatási rendszere, és emelkedik az innovációs járulék is.
Elfogadták a visszaküldött törvényt: a NAV külön vizsgálja a politikusok vagyonosodását
A politikusok és közeli hozzátartozóik vagyongyarapodásának célzott vizsgálatát vezeti be az új törvény, amelynek célja annak ellenőrzése, hogy a közéleti szereplők vagyona összhangban áll-e az adózott jövedelmükkel. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a saját adatbázisai mellett más hatóságok nyilvántartásait, külföldi adatokat és a nyilvánosan hozzáférhető információkat is felhasználhatja. A jogszabályt Baka András köztársasági elnök korábban megfontolásra visszaküldte, elsősorban adatvédelmi és eljárásjogi aggályok miatt. A kormány jelezte, hogy a kormány megvizsgálta az államfő kifogásait, de nem lát okot a törvény módosítására. Az Országgyűlés a törvényt kedden elfogadta.
Megszavazták: visszatér a KATA, de nem lesz olyan, mint régen
A 2027. január 1-jétől életbe lépő új rendszer több szempontból is érdemben átalakítja a kisadózó vállalkozók adózását. A legfontosabb változás, hogy ismét lehetővé válik a cégeknek és más szervezeteknek történő számlázás, emellett a mellékállásban vállalkozók és a nyugdíjas egyéni vállalkozók előtt is megnyílik az adózási forma. A változásokért cserébe azonban magasabb havi tételes adóval, a céges bevételekre vonatkozó kiegészítő adóval és több korlátozással kell számolni. Az Országgyűlés a törvényt kedden elfogadta.
Tisza-kormány: most dönt a parlament, hogyan fizet adót a magyar 2027-ben
Magyar Péter miniszterelnök a pozsonyi V4-csúcson hétfőn este kijelentette, hogy Magyarország továbbra is szolidáris Ukrajnával, ám elfogadhatatlannak tartja az ország pénzügyi támogatásának összekötését a hétéves uniós költségvetéssel.
Magyar Péter bejelentette, hogy hamarosan felkeresi Kárpátalját, és Kijevben is kiáll az ott élő magyarok jogaiért. A parlamentben Oroszországot agresszornak, Ukrajnát áldozatnak nevezte.
Kedden több fontos szociális és adópolitikai döntésről szavazhat az Országgyűlés. Napirenden van a családi pótlék megduplázása, a legalacsonyabb nyugdíjak 120 ezer forintra emelése, a minimálbér adócsökkentése és a milliárdosok vagyonadója.
Decemberben előleget kaphatnak az aszály- és fagykárosult gazdák. A kormány a kárenyhítési támogatások előrehozott kifizetésével segítené az érintett mezőgazdasági termelőket.
A kormány kezdeményezi az árrésstop kivezetését. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a szabályozás a megváltozott gazdasági környezetben már káros mellékhatásokkal jár. A könyvek árkötöttségét is megszüntetnék, nagyobb árképzési szabadságot adva a kiadóknak és kereskedőknek.
Vitatott az egészségügyi szakdolgozók 2027-es bérrendezése. A kormány 192 milliárd forintot fordítana mintegy 123 500 dolgozó béremelésére. A tervezet átlagosan 15 százalékos alapbéremelést ígér, de a szakdolgozói kamara szerint nem garantálja az egyéni, legalább 7,5 százalékos növekedést.
Folytatódik a korábbi állami beruházások és korrupciógyanús ügyek felülvizsgálata. A Budapest–Belgrád vasút közel 590 milliárd forintos projektjének szerződéses dokumentumai továbbra sem nyilvánosak, mert Kína nem járult hozzá a titkosítás feloldásához. Közben 9,09 milliárd forintos vagyonzárat rendeltek el Seszták Miklóssal szemben, Bús Balázs letartóztatását pedig megszüntették.
Megszólalt Magyar Péter: ezeket fogom kérni Zelenszkijtől
A miniszterelnök Kárpátalja felé tartva jelentkezett be videón.
Felrobbant az Nvidia árfolyama, de még mindig nagyon olcsó
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A dollár szerint még nincs vége
Furcsa üzenetet küldött tegnap a zöldhasú.
Vége az árrésstopnak is
Döntött az Országgyűlés.
Kármán András páros lábbal szállt bele az előző kormányba és Nagy Mártonba
Súlyos örökséget kapott a Tisza-kormány a Fidesztől, a pénzügyminiszter nem hagyta szó nélkül.
Nem lesz magyar keret az EU új alapjában, több segítséget kér a kormány a cégeknek
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