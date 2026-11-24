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Sosem volt még olyan alacsony a garantált bérminimum minimálbérhez viszonyított előnye, mint amekkora a 2027-es bérmegállapodás alapján lesz. Miközben a minimálbér gyorsabb emelése javítja a legalacsonyabb keresetűek helyzetét, a két bérminimum közötti különbség mérséklődése a képzettebb munkavállalók relatív pozícióját gyengíti. Az szja-csökkentés pedig - mivel nagyobb mértékben segíti a minimálbér környékieket - tovább szűkíti az arányt. Bár Magyarországon továbbra is megéri magasabb képzettséget szerezni, hosszabb távon a gazdaság termelékenységi felzárkózásának is árthat, ha a magasabb képzettséghez és felelősséghez nem társul megfelelő anyagi ösztönzés.

Mélyponton a bérminimum előnye

A 2027-es minimálbér-megállapodás eddig kevésbé hangsúlyozott következménye, hogy tovább szűkül a különbség a képzettséget igénylő munkakörök és a képzetlen munkavállalók között között. A megállapodás szerint januártól a minimálbér 7,5 százalékkal, bruttó 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig mindössze 6,1 százalékkal, 396 ezer forintra emelkedik.

Ezzel a garantált bérminimum előnye a minimálbérhez képest 15,6 százalékról 14,1 százalékra csökken.

Ez első pillantásra nem tűnik jelentős változásnak, hosszabb időtávon azonban egészen más kép rajzolódik ki:

a képzett dolgozók törvényileg garantált bérelőnyének a fele eltűnt az elmúlt 4-5 évben,

ezzel történelmi mélypontra csökkent a képzettséget igénylő munkakörökben megszerezhető garantált többletjövedelem.

Jövőre azért nő kisebb mértékben a bérminimum, mint a minimálbér, mert a munkáltatók szerint a vállalkozások teherbíró képessége elérte a korlátjait. A cégek már a tárgyalások elején mindössze 4 százalékos emelést tartottak volna indokoltnak mindkét bérkategóriában, miközben a szakszervezetek 12–14 százalékos növelést követeltek.

A megegyezésben ezért a minimálbérnél nagyobb súllyal jelent meg a legkiszolgáltatottabbak jövedelmi helyzetének javítása, míg a garantált bérminimumnál erősebben érvényesültek a gazdaság és vállalkozások korlátaira vonatkozó szempontok.

A 2027-es megállapodás kapcsán érdemes kiemelni, hogy hogy az "elfogyó adójóváírás" bevezetésével a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, a garantált bérminimumé 13,3 százalékkal nő. Vagyis a nettó keresetekben a minimálbér javára még nagyobb lehet a változás, mint a bruttó összegekben.

Miért van egyáltalán garantált bérminimum?

A folyamat megértéséhez érdemes visszamenni egészen odáig, hogy az Országos Érdekegyeztető Tanács (ami a mai Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának elődje) 2005-ben egyezett meg a következő három év minimálbér-emeléséről, és ennek részeként vezették be a szakképzetteknek járó bérminimumot. Először ez csak ajánlás volt, később viszont kötelezővé vált. Mai formájában 2008 óta létezik.

A cél az volt, hogy a szakképzett dolgozóknak magasabb bért kelljen törvényileg fizetni, mint azoknak, akik semmilyen képzettséggel nem rendelkeznek. Ezért a bérminimumot hétköznapi szóhasználatban "szakmunkás minimálbérnek" szokták hívni.

Mintegy 200-250 ezren dolgoztak minimálbéren, és több mint 400 ezren garantált bérminimumon. Összességében közel 900 ezer embert érint a legkisebb bérek emelése, beleértve azokat is, akiknek a két bérkategória között van a fizetésük.

Az elmúlt 20 év legnagyobb részében a bérminimum 20 és 30 százalék közötti mértékben haladta meg a minimálbért. A magyar gazdaság gyengélkedésének az időszakéban, 2012 és 2016 között csökkent az előny 16 százalékra, innen azonban újra növekedésnek indult.

A 2016 végén megkötött hatéves bérmegállapodás keretében az akkori kormány, a munkáltatók és a szakszervezetek nagyobb emelést irányoztak elő a garantált bérminimumnál, mint a minimálbérnél. 2017-ben a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 25 százalékkal nőtt; 2018-ban ugyanez a különbség 8, illetve 12 százalék volt. Két év alatt így a minimálbér 24,2 százalékkal, a garantált bérminimum viszont 40 százalékkal emelkedett.

A döntés mögött gazdaságpolitikai megfontolások álltak: a magyar gazdaságban egyre súlyosabb problémává vált a képzett dolgozók hiánya, és a kormány a munkaerő megtartását, a bérek felzárkóztatását, valamint a magasabb hozzáadott értékű termelésre való átállást is ösztönözni kívánta. Cserébe csökkent a cégek terhe, a szociális hozzájárulási adó. A gazdaságpolitikai elképzelés tehát az volt, hogy a magasabb bérek ösztönözzék a munkavállalókat, miközben az adócsökkentés enyhítse a vállalkozások többletterheit.

A trend azonban 4 évvel ezelőtt megfordult. Egyrészt az inflációs sokk, másrészt az átlagbérektől leszakadó minimálbér, harmadrészt az EU-ban is az utolsók között kullogó hazai bérszint miatt erőteljesebb minimálbér-emelések jöttek. A baj csak az volt, hogy így viszont a garantált bérminimumnál kellett behúzni a féket. Egy ideig az is felmerült, hogy érdemes lenne megszüntetni a szakképzettek legkisebb bérét, és helyette ágazati béralkukat kellene bevezetni. Ez azonban kifejezetten bonyolult lenne, így nem valósult meg.

Miért rossz, ha elolvad a különbség?

A garantált bérminimumot azok kapják, akik olyan munkakörben dolgoznak, amely legalább középfokú végzettséget vagy szakképzettséget igényel. A két bérminimum közötti különbség csökkenése azt jelenti, hogy a jogszabály egyre kisebb anyagi előnyt garantál azoknak a munkaköröknek, amelyek betöltéséhez magasabb képzettség szükséges.

1. Gyengülhet a képzettség megszerzésének anyagi ösztönzője. A tanulásnak, a szakképzettség megszerzésének időbeli és pénzbeli költsége van. A munkavállalók több időt töltenek az iskolában, miközben ez idő alatt elmaradhat a munkába állással megszerezhető jövedelemtől.

Ha a jogszabály által garantált bérkülönbség egyre kisebb, akkor a képzettség megszerzésének közvetlen anyagi hozama is mérséklődik.

Ez különösen a szakképzettséget igénylő, de viszonylag alacsony bérezésű munkakörökben lehet probléma. Ha egy munkavállaló néhány év tanulással csak minimális többletjövedelemhez jut, kevésbé érezheti vonzónak a képzésbe történő befektetést. Természetesen a tényleges képzettségi bérprémiumot nem a garantált bérminimum határozza meg. A piaci kereslet, a szakma hiánya, a munkatapasztalat és a termelékenység sokkal nagyobb különbségeket is eredményezhet. A törvényi bérpadló azonban fontos viszonyítási pont, különösen az alacsonyabb keresetű ágazatokban.

2. Erősödhet a bértorlódás az alacsonyabb jövedelmi szinteken. Ha a különböző képzettségű, felelősségű vagy termelékenységű munkavállalók keresete egyre közelebb kerül egymáshoz, akkor bértorlódás alakul ki. Amikor a legalacsonyabb bér gyorsabban emelkedik, mint a fölötte lévő bérszintek, a vállalatoknak a magasabb keresetű dolgozók fizetését is korrigálniuk kellene, ha meg akarják őrizni a belső bérarányokat. Amikor ezt nem tudják megtenni, akkor a következmény az lehet, hogy egy tapasztaltabb, képzettebb dolgozó egyre kisebb bérkülönbséget lát maga és egy alacsonyabb képzettségű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló között.

3. A minimálbér túlzott növelése (a bérminimumhoz képest) a termelékenységnek sem feltétlenül segít. A magyar gazdaság egyik régóta fennálló problémája az alacsony termelékenység, illetve az, hogy a gazdasági növekedés nem mindig párosul megfelelő hozzáadottérték-növekedéssel. A magyar gazdaság termelékenységi problémáinak kezeléséhez a munkaerő képzettségének javítására, a szakképzés minőségének fejlesztésére és a munkavállalók mobilitásának növelésére van szükség. Ehhez azonban kevéssé illeszkedik az, hogy a képzetleneknek járó legalacsonyabb bér gyorsabban emelkedik, mint a képzetteknek járó törvényi minimum.

Mi lenne jó Magyarországnak?

A magyar gazdaság számára az lenne jó, ha a legalacsonyabb keresetűek jövedelme úgy emelkedne, hogy közben a magasabb képzettséghez, a nagyobb felelősséghez és a magasabb termelékenységhez kapcsolódó bérkülönbségek sem tűnnének el.

A 2027-es megállapodás önmagában nem jelenti a képzettségi bérprémium megszűnését, hiszen a tényleges béreket a munkaerőpiaci kereslet és kínálat, a szakmai tapasztalat, a vállalati teljesítmény és a termelékenység is alakítja. A két törvényi bérminimum közötti különbség azonban fontos jelzés arról, milyen relatív bérpozíciót garantál az állam a különböző munkaköröknek.

És a jövő év történelmi mélypontra süllyeszti a képzettség törvényileg garantált bérelőnyét.

Ahogy az alábbi ábrán is látható, a piac elismeri a magasabb képzettséget, különösen a diplomát, ám valamiért egyre inkább úgy tűnik, hogy a jogalkotó egyre jobban tart attól, hogy az alacsony termelékenységű vállalatoknál dolgozó szakképzett munkavállalók bérét (törvényileg) ugyanolyan mértékben emelje, mint a minimálbért.

Ha a bérfelzárkózás egyre inkább a legalacsonyabb bérek emelésére épül, miközben a képzettséghez kapcsolódó relatív bérkülönbségek folyamatosan szűkülnek, az rövid távon javíthatja a jövedelmi helyzetét a leginkább rászoruló rétegeknek, hosszabb távon azonban nem segíti elő a gazdaság fejlődését, sőt, degradálja a képzettség megszerzését.

Mindenesetre annyi biztos, hogy ha elolvad a garantált bérminimum előnye a minimálbérrel szemben, akkor a legutolsó érv is szertefoszlik, amikor az EU-s ranglistákon a magyar minimálbér az utolsók között szerepel. Innentől kezdve már nem lehet majd azzal érvelni, hogy a "kettős bérminimum" miatt valójában nem vagyunk az utolsók között az uniós minimálbér-statisztikákban.

Ha a mindenkori kormányzat hosszabb távon ki akarja vezetni a garantált bérminimumot, akkor a két bérpadló fokozatos összezárása különösen rossz megoldás. A jó megoldás a garantált bérminimum azonnali megszüntetése. A gazdaságban ugyanis a képzettségi szintek között (a garantált bérminimumtól függetlenül is) léteznek bérkülönbségek. Leegyszerűsítve, a legfeljebb nyolc általánost igénylő munkakörök bére jellemzően a minimálbérhez, a szakképzettséget igénylőké a bérminimumhoz igazodhat, az érettségizettek keresete nagyjából a mediánbér körül alakulhat, a főiskolai végzettségűeké az átlag fölé kerülhet.

Ha a bérminimum egyik napról a másikra megszűnne, ezek a különbségek nem tűnnének el: a munkaerőpiac továbbra is árazná a képzettséget, a tapasztalatot, és a felelősséget.

Egészen más helyzet áll elő viszont, ha a kormány évek alatt a minimálbér szintje közelébe "húzza le" a bérminimumot. Ebben az esetben ugyanis nem egyszerűen a bérminimum kivezetése történik meg, hanem a képzettségi különbségek hivatalos bérbeli elismerése fokozatosan elolvad. Vagyis éppen az a bérkülönbség tűnhet el a felsőfokúnál alacsonyabb képzettségi körökben, amelynek a munkaerőpiacon egyébként erős a gazdasági alapja.

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