Az Országgyűlés kedden elfogadta az egyes adózási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló jogszabályt, amely 2027-től számos ponton átalakítja a magyar adórendszert. A változások között szerepel a reklámadó tényleges visszaállítása, a külföldre költöző, jelentős pénzügyi vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érintő új adókötelezettség, a nagy teljesítményű céges autók magasabb adója, valamint az elektronikus áfabevallás fokozatos kötelezővé tétele. Emellett emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás a nagyobb munkáltatóknál, nő egyes alkoholtermékek jövedéki adója, és több változás érinti a befektetési számlákat, valamint az egyéni vállalkozókat is.

Visszatér a reklámadó, négy adósávval

A jogszabály egyik legnagyobb figyelmet kiváltó eleme a reklámadó tényleges visszaállítása. A reklámközzétevők 2019. július 1-je óta alkalmazott nulla százalékos adókulcsa megszűnik, és 2027. január 1-jétől ismét tényleges fizetési kötelezettség keletkezik.

Az új szabályozás a korábbi rendszer helyett progresszív adózást vezet be. Az adóalap első 500 millió forintjára továbbra is nulla százalékos kulcs vonatkozik, az 500 millió és 10 milliárd forint közötti rész után 2,5 százalékot, a 10 és 40 milliárd forint közötti rész után 4,5 százalékot, a 40 milliárd forint feletti rész után pedig 7,5 százalékot kell fizetni.

A sávos adózás azt jelenti, hogy nem a teljes reklámbevételre vonatkozik a legmagasabb kulcs, hanem az egyes sávokba eső adóalaprészre. Egy 50 milliárd forintos reklámadó-alappal rendelkező közzétevő például az első 500 millió forint után nem fizet reklámadót, a következő 9,5 milliárd után 2,5 százalékot, a következő 30 milliárd után 4,5 százalékot, a fennmaradó 10 milliárd után pedig 7,5 százalékot.

A változás a reklámok megrendelőit is érinti. Bizonyos esetekben a reklámközzététel megrendelőjének kell megfizetnie az adót, az ő esetükben a korábbi 5 százalék helyett 2,5 százalékos kulcs lép életbe.

A szabályozás visszaállítja a kapcsolt vállalkozások reklámadó-alapjának összeszámítását is. Ez azt jelenti, hogy a cégek nem tudják egyszerűen több kapcsolt vállalkozásra szétosztani reklámközzétételi tevékenységüket annak érdekében, hogy az alacsonyabb adósávokban maradjanak.

A NAV emellett ismét nyilvántartást vezet a jogkövető reklámközzétevőkről. Ez a megrendelőknek is fontos, hiszen ha a reklámot közzétevő szerepel a megfelelő nyilvántartásban, a megrendelő mentesülhet az adófizetési kötelezettség alól.

A reklámadó visszatérése különösen a médiapiac számára jelentős változás. A hazai médiavállalatok mellett az online reklámközzétételi piac szereplőit is érintheti, miközben a progresszív rendszer miatt a nagyobb árbevételű szereplők magasabb effektív adóterheléssel számolhatnak.

Új adó jön a külföldre költöző vagyonos magánszemélyeknek

Az adócsomag egyik legérdekesebb újítása az úgynevezett private exit tax bevezetése. A jogszabály alapján bizonyos feltételek teljesülése esetén a külföldre költöző magánszemélyeknek a még nem realizált befektetési nyereségük után is személyi jövedelemadót kell fizetniük.

Az új adókötelezettség célja, hogy a magyar adóügyi illetőség megszűnésekor az állam bizonyos esetekben megadóztathassa azokat a befektetésekben felhalmozott nyereségeket is, amelyek a költözés nélkül később Magyarországon adókötelesek lennének.

A szabályozás szerint az érintett magánszemélynek az illetőségváltást megelőző tíz adóévből legalább ötben magyar adóügyi illetőséggel kellett rendelkeznie. Emellett a meghatározott pénzügyi eszközeinek együttes piaci értékének meg kell haladnia az 500 millió forintot, vagy legalább 20 százalékos vállalati részesedéssel kell rendelkeznie, amelynek értéke legalább 250 millió forint. További feltétel, hogy az adóügyi illetőség megváltozása miatt Magyarország későbbi adóztatási joga megszűnjön vagy korlátozottá váljon.

Az adóztatás nem minden vagyontárgyra terjed ki. A szabályozás elsősorban az értékpapírokra, vállalati részesedésekre, opciókra, kriptoeszközökre, tartós befektetési számlákra (TBSZ), nyugdíj-előtakarékossági számlákra (NYESZ), valamint egyes élet- és nyugdíjbiztosításokhoz kapcsolódó vagyoni jogokra vonatkozik.

A mechanizmus lényege, hogy az adóhatóság a külföldre költözés időpontját megelőző nap piaci értéke alapján úgy számolja ki a jövedelmet, mintha az érintett befektetést az adózó értékesítette volna. Így a tényleges eladás nélkül is adókötelezettség keletkezhet. Az adó mértéke a személyi jövedelemadó általános, 15 százalékos kulcsa.

A törvény ugyanakkor bizonyos könnyítéseket is tartalmaz. Az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség másik tagállamába költözők kérelemre hét egyenlő éves részletben, kamatmentesen fizethetik meg az adót. Külön szabályok vonatkoznak azokra is, akiket független munkáltatójuk határozott időre külföldre küld. Ha az érintettek a jogszabályban meghatározott határidőn belül hazatérnek, az adókötelezettségük megszűnhet akkor is, ha az érintett eszközöket időközben értékesítették.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem azonos az ugyanebben az adócsomagban elfogadott új vagyonadóval. A vagyonadó a meghatározott értékhatárt meghaladó vagyoni állományt adóztatja, míg a private exit tax az adóügyi illetőség külföldre helyezéséhez kapcsolódó, meghatározott befektetési nyereségeket érinti.

Megdrágulhatnak a nagy teljesítményű céges autók

2027. január 1-jétől átalakul a cégautóadó rendszere is. A 120 kilowatt feletti teljesítményű személygépkocsik esetében sávos adómértékeket vezetnek be, vagyis a nagyobb teljesítményű járművek után magasabb havi adót kell fizetni.

Az új rendszer négy teljesítménykategóriát különböztet meg: 121–140, 141–180, 181–250, valamint 250 kilowatt felett. Az adómérték a környezetvédelmi besorolástól is függ.

A 120 kilowatt alatti gépkocsik esetében nem ez a teljesítményalapú emelés jelenti a változást, a nagyobb teljesítményű céges autókat viszont magasabb adó terheli majd.

A jogszabály egy másik fontos ponton is szigorít: a megfizetett gépjárműadó a jövőben adóalanyonként csak egy személygépkocsi után számítható be a cégautóadóba. Aki több céges autót üzemeltet, annak ezért a korábbinál magasabb lehet a tényleges adóterhe.

Több adót fizethetnek a nagyobb munkáltatók a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elmaradása miatt

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke is jelentősen átalakul. Ezt a közterhet azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, amelyeknél a megváltozott munkaképességű munkavállalók aránya nem éri el az előírt 5 százalékos foglalkoztatási szintet.

A jelenlegi szabályozás szerint minden hiányzó munkavállaló után a minimálbér kilencszeresét kell évente befizetni. 2027-től azonban a hozzájárulás mértéke a vállalat létszámától függően emelkedik.

A 250 főnél többet foglalkoztató munkáltatóknál sávos rendszer lép életbe. A 250 és 499 fő közötti létszámú cégeknek a minimálbér tizenegyszeresét, az 500 és 999 fő közötti vállalatoknak tizenháromszorosát, az ezer főt elérő vagy meghaladó munkáltatóknak pedig tizenötszörösét kell évente fizetniük minden hiányzó munkavállaló után. A 250 fő alatti cégeknél a jelenlegi kilencszeres mérték marad érvényben.

A változás tehát elsősorban a közepes és nagyobb vállalatokat érinti. Az ezer főtől alkalmazandó, tizenötszörös szorzó a korábbihoz képest 66,7 százalékos emelkedést jelent.

A kötelező, 5 százalékos foglalkoztatási szint nem változik, így a vállalatok számára továbbra is fontos kérdés marad, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával teljesítik-e a kvótát, vagy megfizetik a hozzájárulást.

Kötelezővé válik az elektronikus áfabevallás

A vállalkozások adminisztrációját érintő egyik legfontosabb módosítás az elektronikus áfabevallás fokozatos kötelezővé tétele.

Az új rendszerben az adózóknak tranzakciószintű elektronikus adatszolgáltatásra kell átállniuk. A bevezetés két lépcsőben történik.

2027. július 1-jétől első körben azoknak a belföldön letelepedett vállalkozásoknak válik kötelezővé az eÁFA használata, amelyek a 2026-os évben a legnagyobb adóteljesítményű adózók közé tartoznak, és havi áfabevallásra kötelezettek.

2028. január 1-jétől főszabály szerint a többi adózó számára is kötelezővé válik az elektronikus áfabevallás. A jogszabály ugyanakkor meghatározott szűk kör számára kivételeket biztosít.

A módosítás célja az adóadminisztráció egyszerűsítése, a tranzakciók átláthatóbbá tétele, valamint az áfa-visszaélések visszaszorítása. A vállalkozásoknak ugyanakkor fel kell készülniük arra, hogy az új rendszerhez szükséges informatikai és könyvelési folyamatokat át kell alakítaniuk.

A nyugtaadási szabályokban is változás jön: 2027-től a közösségi közlekedési közszolgáltatást nyújtó adóalanyok az ilyen tevékenységük tekintetében mentesülnek a nyugtaadási kötelezettség alól. A kézi nyugtákról történő adatszolgáltatás határideje pedig három napról hét napra hosszabbodik.

Megdrágulnak a tömény szeszes italok és egyes dohánytermékek

2027. január 1-jétől 12 százalékkal emelkedik a tömény szeszes italok és a köztes alkoholtermékek jövedéki adója a NAV által közzétett valorizált adómértékekhez képest.

A változás többek között a rumot, whiskyt, vodkát, gint, pálinkát és egyes likőröket érinti.

A szivar és a szivarka esetében szintén jelentős az emelés. Az értékalapú adó mértéke 14 százalékról 21 százalékra nő, miközben a szivarka ezer darabra meghatározott minimumadója 6100 forintról 11 600 forintra emelkedik.

Az üzemanyagok esetében viszont egy könnyítés jelenik meg. A magas üzemanyagárakra tekintettel a prémium benzin, a gázolaj és a kerozin 2027-es jövedékiadó-emelésének valorizációját fél évvel elhalasztják, így az új mértékek csak július 1-jétől lépnek életbe.

Feleződik az éttermi üzleti vendéglátás adómentes kerete

A vállalkozások reprezentációs kiadásait is érinti a jogszabály. Az éttermekben és cukrászdákban üzleti reprezentáció keretében biztosított étel- és italfogyasztás után jelenleg bizonyos értékhatárig nem kell megfizetni a személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulási adót.

A mentesség felső határa a vállalkozás éves bevételének 1 százaléka, de legfeljebb 100 millió forint lehet.

2027-től az éves felső korlát 50 millió forintra csökken. A vállalatok tehát a bevételük 1 százalékáig, de legfeljebb 50 millió forint értékben biztosíthatnak ilyen adómentes reprezentációs juttatást.

A módosítás főként a nagyobb vállalatok üzleti vendéglátási és reprezentációs kiadásait érinti.

Változik az átalányadózás és az EKHO is

A törvény egy olyan korábban már elfogadott adóváltozást is visszavon, amely az átalányadózó egyéni vállalkozók általános költséghányadát 2027-től 45 százalékról 50 százalékra emelte volna.

Ennek következtében az általános költséghányad 2027-ben is 45 százalék marad. A módosítás azoknak az egyéni vállalkozóknak jelent változást, akik az átalányadózás mellett döntöttek, és a korábbi törvényi szabály alapján már magasabb költséghányaddal számoltak.

Az EKHO-rendszerben is változás következik. A sportolók, edzők és a nemzetközi sportszövetségek munkavállalói elveszítik a korábban számukra biztosított magasabb bevételi értékhatárt. 2027-től rájuk is az általános, évi 60 millió forintos bevételi korlát vonatkozik.

A külföldi előadóművészek és sportolók magyarországi fellépéseiből származó jövedelmek adóztatásának adminisztrációja is egyszerűsödik: a szabályok alapján a magyar kifizető feladata lesz az adókötelezettség teljesítése.

A korábbi TBSZ-szerződésekről is adatot kap a NAV

A befektetők számára is fontos változás, hogy kiterjesztik a tartós befektetési számlákhoz kapcsolódó adatszolgáltatást.

A bankoknak és befektetési szolgáltatóknak a 2027. január 1-jén már fennálló TBSZ-szerződésekről is adatot kell szolgáltatniuk a NAV részére. Az első adatszolgáltatás határideje 2027. június 30.

Ez azt jelenti, hogy nemcsak az újonnan megkötött szerződések kerülnek be a rendszerbe, hanem a már meglévő tartós befektetési számlák is.

A változás önmagában nem jelent új adót a TBSZ-tulajdonosok számára, és nem módosítja a konstrukció alapvető adózási kedvezményeit. A NAV ugyanakkor szélesebb körű információkhoz jut a befektetési számlákról.

Változik az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége is

Az adózás rendjét érintő módosítások között egy fontos eljárásjogi változás is szerepel.

A szabályozás a rendeltetésellenes joggyakorlás, vagyis a gazdasági tartalom nélküli, kizárólag adóelőny megszerzésére irányuló konstrukciók vizsgálatát érinti.

Az új szabály szerint az adóhatóságnak az ellenőrzés során bizonyítékot kell feltárnia arra vonatkozóan, hogy az adott ügylet nem felel meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének. Ez a rendelkezés a már folyamatban lévő adóellenőrzésekben nem alkalmazható.

A változás különösen a vállalatcsoportokon belüli ügyletek, a kapcsolt vállalkozások és az összetettebb adózási struktúrák esetében lehet jelentős.

Számos adózási területen egyszerre változnak a szabályok

A törvénycsomag összességében nem egyetlen nagy adóemelésről vagy adócsökkentésről szól, hanem a magánszemélyek és a vállalatok adózásának több területét egyszerre alakítja át.

A reklámadó visszatérése, az exit tax bevezetése és a rehabilitációs hozzájárulás emelése új terheket jelenthet egyes gazdasági szereplők számára. Ezzel párhuzamosan az elektronikus áfabevallás bevezetése, az adóigazgatási folyamatok változtatása és a külföldi fellépők adózásának egyszerűsítése adminisztratív átalakulást hoz.

A módosítások többsége 2027. január 1-jén lép hatályba, az eÁFA kötelező alkalmazása azonban már 2027 júliusától elindul, és 2028 elejétől terjed ki általánosan az adózókra.

A vállalkozásoknak és a befektetőknek ezért már a 2026-os év végén érdemes felülvizsgálniuk a szerződéseiket, adózási struktúráikat és adminisztratív folyamataikat.

További részletek hamarosan.

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