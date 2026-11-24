A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet üzleti várakozásokat mérő részindexe az előző havi, felülvizsgált 91,5 pontról 91,9 pontra emelkedett novemberben. Ez az érték szinte teljesen megegyezik a Bloomberg elemzői felmérésének 92 pontos medián konszenzusával, miközben az aktuális üzleti helyzetet mérő mutató ugyancsak javult.

Az Ifo üzleti klíma kilátásait jelző főindexe az októberi 90,1-es értékről novemberben 90,6 pontig emelkedett.

Clemens Fuest, az Ifo elnöke a keddi adatközlés kapcsán rámutatott, hogy

a német gazdaság kilábalása ugyan halad előre, de még nem elég széles körű, mivel a szolgáltatóiparban és a kereskedelemben javulás látható, a feldolgozóipar és az építőipar azonban visszaesést szenvedett el.

Európa legnagyobb gazdasága ezzel együtt is sokkal jobban teljesít annál, mint amire az iráni háború februári kitörésekor számítani lehetett.

A növekedést jelenleg a nagyszabású állami kiadások, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási hullám által fűtött export is érdemben támogatja.

Friedrich Merz kancellár gazdasági tanácsadói a kedvező folyamatok hatására több mint a duplájára emelték az idei GDP-növekedési előrejelzésüket, így az idei évre 1,3 százalékos, 2027-re pedig 1 százalékos bővülést várnak. Ezt a derűlátást más mutatók is alátámasztják, köztük az S&P Global beszerzésimenedzser-indexe, amely novemberben váratlanul több mint négy és fél éves csúcsra ugrott.

A kedvező növekedési kilátásokat ugyanakkor árnyalja az infláció, a Bundesbank előrejelzése szerint ugyanis az áremelkedés üteme 2027 elején újra gyorsulni fog az ideiglenes üzemanyagár-kedvezmény kivezetése miatt. Emellett a gáztárolók alacsony töltöttségi szintje is aggodalomra ad okot, ami egy hideg tél esetén komoly áremelkedéshez vezethet. A gazdasági bővülést a monetáris politika is fékezheti, miután az Európai Központi Bank decemberben várhatóan idén már harmadszor emel kamatot, és egyes jegybankárok szerint a szigorítás később is folytatódhat.

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