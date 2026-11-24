Jamieson Greer amerikai kereskedelmi főképviselő hamarosan nyilvánosságra hozhatja a Kínát, az Európai Uniót és további tizennégy országot érintő eljárás megállapításait, bár a bejelentés pontos időpontja még változhat. Washington érvelése szerint
a célba vett gazdaságok állami támogatásai ipari túlkapacitást hoztak létre, így a külföldi vállalatok olcsó árukkal tudják elárasztani a világpiacot, ami aláássa az amerikai gyártók versenyképességét.
A kereskedelmi képviselet nem kívánta kommentálni az értesüléseket, a Fehér Ház pedig nem reagált a megkeresésekre.
A vizsgálati eredmények mostani bemutatása arra is alkalmas lehet, hogy elterelje a figyelmet az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang körül kialakult botrányról. A politikai viták középpontjában az áll, hogy az amerikai kormányzat mit tudott a fejlett mesterségesintelligencia-chipek Kínába irányuló állítólagos csempészetéről. Az ügy miatt mindkét nagy párt törvényhozói megkérdőjelezték az adminisztráció Pekinggel szembeni fellépésének határozottságát.
A bejelentés nyomán többek között Kína, Japán, Dél-Korea, valamint az EU huszonhét tagállama is magasabb terhekkel szembesülhet.
Az új vámok az érintett országokból érkező legtöbb termékre kiterjednek majd, de várhatóan mentesülnek alóluk az olyan iparcikkek, mint az acél, az alumínium és a gépjárművek, ezekre ugyanis külön nemzetbiztonsági jogkör alapján vetnek ki terheket.
A pontos vámtételek még nem ismertek, de a kormányzati tisztviselők korábban többször jelezték, hogy a 2025-ben meghatározott szintekhez hasonló mértékű elvonásokat terveznek bevezetni, miután az első vámcsomagot a Legfelsőbb Bíróság 2026 februárjában megsemmisítette.
Azok az államok, amelyek korábban már kereskedelmi megállapodást kötöttek a Trump-kormánnyal, várhatóan a bírósági döntés előtti egyezségeknek megfelelő elbánásban részesülnek.
Így az EU, Japán és Dél-Korea esetében 15 százalékos vagy annál alacsonyabb kulcsokra lehet számítani, míg Vietnám és India a korábbi alkuk alapján magasabb terhekkel szembesülhet.
Kína a legtöbb országnál szigorúbb elbírálás alá esik majd, mivel az amerikai vezetés szerint a pekingi támogatások rendkívül kiterjedtek és súlyosan torzítják a világgazdaságot. A szabályozás emellett lehetőséget adhat a további szigorításra is, amennyiben egy adott ország ipari túlkapacitása tovább nő, vagy ha a jövőbeli tárgyalások során nem hajlandó változtatni a gazdaságpolitikáján.
Az új terhek várhatóan hozzáadódnak ahhoz a júliusban bejelentett, jelenleg bírósági felülvizsgálat alatt álló intézkedéshez, amely a kényszermunkával előállított áruk kereskedelmének visszaszorítása érdekében hatvan gazdaságra vetett ki 10 és 12,5 százalék közötti vámot.
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