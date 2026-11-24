Az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás. A 2025 tavaszán bevezetett intézkedés az élelmiszer-kiskereskedelemben legfeljebb 10 százalékos, a drogériai termékeknél pedig legfeljebb 15 százalékos árrést engedélyezett az érintett termékekre. A változás a nagyobb kiskereskedelmi láncokat közvetlenül érinti, de a fogyasztók számára is fontos kérdés, hogyan alakulnak majd a bolti árak a korlátozás megszüntetése után.

Kivezetik az árrésstopot

Az árréskorlátozást 2025 márciusában vezették be azzal a céllal, hogy mérsékeljék az élelmiszerárak emelkedését és védjék a fogyasztók vásárlóerejét. Az eredeti szabályozás 30 alapvető élelmiszer-kategóriát érintett, az érintett kereskedők pedig legfeljebb 10 százalékos árrést alkalmazhattak. A korlátozás később további termékkategóriákkal bővült, majd 2025 májusában a drogériai termékekre is kiterjesztették, ahol 15 százalékban maximálták az alkalmazható árrést.

Az intézkedést eredetileg átmeneti jelleggel vezették be, de a kormány többször meghosszabbította, végül 2026-ban a kereskedelmi törvénybe emelte, így határozatlan ideig érvényben maradt.

A mostani törvénymódosítás éppen ezt a jogi keretet szünteti meg. Hatályon kívül helyezi a kereskedelmi törvény élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozó rendelkezéseit, a kapcsolódó terméklistákat, valamint a kereskedői tájékoztatásra vonatkozó két miniszteri rendeletet is.

A szabályozás a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon szűnik meg, vagyis nem 2027. január 1-jétől, hanem már az idei év végén visszatérhet a szabadabb árképzés.

Több kapcsolódó kötelezettség is megszűnik

A törvénymódosítás nem pusztán a maximális árrést határozza meg újra, hanem a korlátozáshoz kapcsolódó további kötelezettségeket is megszünteti.

Az élelmiszereknél és drogériai termékeknél a kereskedőknek a referencia-időszakban alkalmazott saját márkás termékarányokat is figyelembe kellett venniük. A szabályozás azt is korlátozta, hogy a saját márkás termékek mennyire szoríthatják ki a hagyományos beszállítói márkákat.

Emellett a meghatározott termékekből folyamatosan biztosítani kellett egy előírt minimális mennyiséget, hogy a kereskedők ne tudják egyszerűen kivonni az árréskorlátozás alá eső termékeket a kínálatukból.

A változással ezek a kötelezettségek, valamint a megsértésükhöz kapcsolódó külön szankciók is megszűnnek. A kereskedők így nagyobb szabadságot kapnak az árképzésben, a termékkínálat kialakításában, a saját márkás és beszállítói termékek arányának meghatározásában, valamint a készletezésben.

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