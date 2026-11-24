Egyre több európai kormány próbálja a szupergazdagok megadóztatásával megnyerni a drágulás és a stagnáló bérek miatt elégedetlen választókat. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az előrehozott választás előtt jelentett be új adót a 100 millió eurónál nagyobb vagyonokra, Giorgia Meloni olasz kormányfő kilépési adót javasol, Hollandiában pedig a vagyonadó kérdése csaknem kormányválságot okozott. Az intézkedések politikailag vonzók, bevételük azonban gyakran szerény. Magyarországon az Országgyűlés november 24-én elfogadta a vagyonadót, amely az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrészre évi 1, a 100 milliárd forint feletti részre 1,5 százalékos adót ír elő. A kormány 2027-ben 200 milliárd forint bevételt vár az új adóból, szakértők szerint viszont az visszafoghatja a beruházásokat és lassíthatja a gazdasági növekedést.

Spanyolország a vagyonadó mellett

Az újraválasztásáért küzdő Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök is csatlakozott azokhoz az európai kormányokhoz, amelyek a politikailag legkönnyebben értékesíthető intézkedéssel próbálkoznak: a szupergazdagok adóterheinek emelésével, írja a Bloomberg.

Sánchezhez hasonlóan az olasz és a holland politikusok is a vagyonokra és a befektetésekre kivetett magasabb adókkal próbálnak reagálni a választók elégedetlenségére, amelyet a drágulás és a stagnáló bérek táplálnak. Franciaországban Jean-Luc Mélenchon elnökjelölt kampányának központi elemévé tette a vagyoni különbségek csökkentését.

A költségvetési nyomás arra kényszeríti a kormányokat, hogy új bevételi forrásokat találjanak, az egyenlőtlenségek érzékelhető növekedése pedig politikai mozgósító erőt ad a baloldali pártoknak. A vagyonadókban találkozik ez a két törekvés

– mondta Antonio Barroso, a Bloomberg Economics vezető elemzője.

A jelenség az Egyesült Államokban is megjelent. Kaliforniában ebben a hónapban a választók elutasították a 40-es számú javaslatot, amely egyszeri, 5 százalékos adót vetett volna ki azokra a lakosokra, akiknek vagyona meghaladja az egymilliárd dollárt. A kampányfinanszírozási adatok szerint a javaslat ellen egy technológiai milliárdosok által támogatott csoport több mint 395 millió dollárt költött.

Az európai vezetők számára politikailag annyira vonzó a gazdagok megadóztatásának gondolata, hogy akkor is megéri napirendre venniük, ha az intézkedés végül nem hoz érdemi eredményt.

Spanyolországban Sánchez mindössze néhány nappal az általa kiírt előrehozott választás előtt jelentett be új adót a 100 millió eurónál nagyobb vagyonnal rendelkezők számára. A legtöbb közvélemény-kutatás szerint a szocialisták vesztésre állnak a konzervatív Néppárt és a szélsőjobboldali Vox alkotta politikai tömbbel szemben.

A rendkívül magas értékhatár miatt az új adó várhatóan csak néhány adófizetőt érintene, ami arra utal, hogy a javaslat elsősorban politikai célokat szolgál. Spanyolországban ugyanis már 2022 óta létezik egy, a nagy vagyonokra kivetett szolidaritási adó, amely a hárommillió eurót meghaladó nettó vagyont terheli.

Olaszországban saját koalíciója is bírálja Meloni tervét

A jövő évi általános választásra készülő Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 26 százalékos adót javasolt azokra a magánszemélyekre, akik legalább 800 ezer eurónyi pénzügyi vagyonnal rendelkeznek, és elhagyják az országot. (Az intézkedés azokra vonatkozna, akik az előző tíz évből legalább hatban olasz adóügyi illetőségűek voltak.)

A javaslat aggodalmat keltett a vagyonos olaszok és a külföldiek körében is. Utóbbiak közül sokan éppen azért költöztek korábban olyan városokba, mint Milánó, mert vonzotta őket a 2017-ben bevezetett, a magas vagyonnal rendelkező magánszemélyek letelepedését ösztönző átalányadózási rendszer.

A tervet Meloni saját koalíciójának több tagja is élesen bírálta. Szerintük a kormány egymásnak ellentmondó üzeneteket küld: miközben korábban kedvező adózási feltételekkel próbálta az országba csábítani a vagyonos embereket, most úgy tűnhet, mintha csapdába akarná csalni őket.

A költségvetési bevétel várhatóan szerény lenne: a kormány legfeljebb évi hatmillió euróra becsüli az új adóból származó többletet. Ez eltörpül a jövő évi, 26 milliárd eurós olasz költségvetési tervezet intézkedései mellett, jól mutatva a különbséget a gazdasági hatás és a politikai üzenet között.

Amikor az emberek a megélhetési költségek emelkedésével küzdenek, szinte elkerülhetetlen, hogy az adópolitika oldaláról is történjen valami

– mondta Andrea Manzitti, a milánói Bonelli Erede ügyvédi iroda adószakértője, aki korábban az olasz pénzügyminisztérium adópolitikai főosztályát vezette. „Az ilyen intézkedések politikai vonzereje egyértelmű, de a gazdasági következményeik és a megfelelő kialakításuk már jóval bonyolultabb kérdés.”

Hollandiában közel volt a kormányválság

Hollandiában a vagyonadó átalakításáról szóló vita ebben a hónapban csaknem a hivatalban lévő kormány bukásához vezetett. Azért alakult ki kormányválság, mert a hárompárti kisebbségi kormány két tagja, a centrista D66 és a kereszténydemokrata CDA a baloldali ellenzékkel kötött alkut a vagyonadó emeléséről, a koalíció harmadik tagjának, a jobboldali-liberális VVD-nek a megkerülésével.

A VVD ezt a koalíciós megállapodás megsértésének tekintette, és azzal fenyegetőzött, hogy kilép a kormányból, miután a parlament végül úgy fogadta el a 2027-es adócsomagot, hogy a kormánypárt is ellene szavazott.

A magasabb vagyonadók bevezetéséért folytatott politikai küzdelem egyik fő alakja Jesse Klaver, a zöldeket és munkáspártiakat tömörítő Progresszív Hollandia ellenzéki párt vezetője. Klaver kihasználta a kormány meggyengült helyzetét, hogy előmozdítsa saját elképzeléseit. A jövő évi adócsomag támogatásáért cserébe ebben a hónapban egy viszonylag kisebb módosítást javasolt, amelyet ennek ellenére „milliomosadókén” hirdetett.

A javaslat szerint a részvényekből, kötvényekből és más eszközökből származó, 60 ezer eurót meghaladó hozamok felső adókulcsa 38,5 százalékra emelkedne. Az értékhatár alatti hozamokra ezzel szemben 35,5 százalékos kulcs vonatkozna. Jelenleg a hozam nagyságától függetlenül egységesen 36 százalékos az adókulcs. A gyakorlatban tehát csak azokat érintené a magasabb teher, akiknek több millió eurós megtakarításuk vagy kiemelkedően magas befektetési hozamuk van.

Az új felső adókulcs a legmagasabb lenne az euróövezetben. Ruben Brekelmans, a kormányzó konzervatív Néppárt parlamenti frakcióvezetője arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés elriaszthatja a befektetőket, és kilépéssel fenyegette meg a kormányt.

„Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen fontos ez” – mondta Klaver szombaton Párizsban, Gabriel Zucman oligarchiaellenes nemzetközi csúcstalálkozóján elmondott beszédében. „Amikor megadóztatjuk a gazdagokat, pénzt juttatunk vissza a dolgozó embereknek. Amikor megadóztatjuk a gazdagokat, egy kicsit könnyebbé tehetjük az életüket.”

Klaver még Bernard Arnault-t, az LVMH luxusipari csoport vezetőjét is szóba hozta. A milliárdos meghívásának hiányán viccelődött, azt mondva, hogy érdemes lett volna őt is elhívni a rendezvényre, hogy a saját szemével lássa, mekkora lendületet vett a progresszív politikai tábor – és hogy „aggódhasson”.

A párizsi találkozó mögött álló Gabriel Zucman közgazdász ambiciózus elképzeléseket képvisel. A több mint száz kutató és közéleti szereplő támogatásával közzétett Párizsi Kiáltvány a 100 millió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkezők számára évi legalább 2 százalékos minimumadót vezetne be, emellett pedig a korábban elmaradt adófizetési kötelezettségek rendezését is szorgalmazza. A javaslat lényege, hogy a szupergazdagok ne tudják vagyonukat olyan struktúrákban tartani, amelyek révén a tényleges gazdasági erejükhöz képest aránytalanul kevés adót fizetnek. Zucman a témában a Portfolio-nak is adott interjút, amely itt olvasható.

Zucman érvelése azonban túlmutat az adóbevételek növelésén. Szerinte a rendkívüli vagyonkoncentráció egyben a politikai hatalom koncentrációját is jelenti: a milliárdosok médiavállalatok felvásárlásával, a választási kampányok finanszírozásával és a nagy technológiai cégek feletti ellenőrzéssel a demokratikus folyamatokra is egyre nagyobb befolyást szerezhetnek. A párizsi kiáltvány ezért nemcsak magasabb adókat, hanem a média függetlenségének erősítését és a mesterséges intelligencia fejlesztésének új, nonprofit tulajdonosi modelljét is szorgalmazza.

Franciaországban nem jött be

Arnault hazájában, Franciaországban azonban vegyes eredményeket hoztak a gazdagok megadóztatására irányuló kísérletek. Az országban jelenleg is létezik egy, az olasz javaslathoz hasonló kilépési adó, amely a 800 ezer eurónál nagyobb értékű részvényekre és értékpapírokra vonatkozik, emellett pedig rendkívül magas adókulcsok vannak érvényben.

A francia vagyonadó, az ISF ugyanakkor másfél évtizede állandó politikai viták tárgya volt, mielőtt Emmanuel Macron elnök 2018-ban megszüntette. Az évente fizetendő adó az 1,3 millió eurót meghaladó nettó vagyont terhelte, helyébe azonban egy szűkebb, az ingatlanvagyonra összpontosító adó lépett. Az átalakítást hosszú vita előzte meg arról, hogy az ISF viszonylag szerény bevételei indokolják-e a fenntartását, illetve hogy az adó nem ösztönzi-e a francia vagyonosokat az ország elhagyására, írta a Bloomberg.

A gazdagoktól származó adóbevételek jelentős növelése tehát két alapvető akadályba ütközik: viszonylag szűk az adóztatható vagyonok köre, a vagyonos emberek pedig könnyen más országba költözhetnek.

Magyarország most bevezeti a vagyonadót

A vagyonadóról szóló európai vitában Magyarország is konkrét lépést tett: Magyar Péter és a Tisza Párt már a 2026-os választási programjában vállalta, hogy megadóztatja a vagyonosokat.

A kormány ezt az ígéretét most törvénybe is foglalta:

az Országgyűlés november 24-én elfogadta a vagyonadóról szóló javaslatot.

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A szabályozás szerint az egymilliárd forintot meghaladó nettó vagyonrész után évi 1 százalékos adót kell fizetni, a 100 milliárd forint feletti vagyonrészre pedig már 1,5 százalékos kulcs vonatkozik.

Az adóalapba a pénzügyi befektetések, az ingatlanok és a vállalati részesedések mellett a külföldön tartott vagyonelemek is beletartoznak.

A kormány 2027-ben 200 milliárd forint bevételt vár az új adónemből. Magyarország ezzel a politikai ígéret szintjéről a tényleges jogalkotásig jutott el, bár a törvény hatálybalépéséhez még szükség van az államfői aláírásra és a kihirdetésre.

Orehoczki László, az Argenta Zrt. tulajdonosa a Portfolio-n megjelent cikkében arra figyelmeztet, hogy "a vagyonadó a fogyasztás felé tolja a vállalkozók döntéseit, kényszerű osztalékkivételre és óvatosabb kockázatvállalásra ösztönöz, ezért csökkennek a belföldi beruházások és lassul a gazdasági növekedés. Végül mindenki rosszul jár, az adófizetők azonnal, a többiek pedig csak később".

Illés István, az Apelso Wealth Management cégtársa pedig arról írt, hogy az érintettek igazságtalannak érzik, hogy a már leadózott vagyonuk után újra fizetniük kell, akkor is, ha az nem termel jövedelmet. Sokan általános megbélyegzéstől félnek (adóelkerülés vélelme), és attól tartanak, hogy ez csak a kezdet.

Sokaknak nincs annyi szabad pénze, amennyi adót a vagyona után fizetnie kell.

Nemzetközi együttműködés nélkül nehéz megadóztatni a vagyont

A Bloomberg szerint a kormányok a kockázatok mérséklésére részben a nemzetközi együttműködésben keresik a megoldást. A G20 országcsoport vezetői a 2009-es londoni csúcstalálkozón, a globális pénzügyi válság idején – amikor sürgősen új bevételekre volt szükségük – vállalták, hogy szankciókat is készek alkalmazni azokkal az országokkal szemben, amelyek nem működnek együtt az adóügyi átláthatóság megteremtésében. A kezdeményezés célja az adóparadicsomok és a banktitok elleni fellépés volt.

Közel két évtizeddel később a kormányok lényegében ugyanazzal az alapvető problémával szembesülnek: a vagyon könnyedén átlépi az országhatárokat, miközben az állampolgároknak és a kormányoknak továbbra is a növekvő megélhetési költségekkel és a szűkös költségvetési mozgástérrel kell megküzdeniük.

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