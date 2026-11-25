Az önkormányzat költségvetését már szeptemberben szigorítani kellett, mivel az idei iparűzésiadó-bevételek mintegy 2,5 milliárd forinttal csökkentek. A képviselők azóta elfogadták a helyi közösségi közlekedés és a köztemetők díjainak, valamint az önkormányzati lakbéreknek az emelését. A mostani ülésen a kommunális adó ötvenszázalékos növelése mellett a parkolási rendszer átalakítása a legfőbb napirendi pont.

A 2022 óta változatlan várakozási díjak mindhárom parkolási zónában emelkednének. A tervezet szerint a személyautók óradíja

a piros övezetben 480-ról 600 forintra,

a zöldben 320-ról 400 forintra,

míg a sárga zónában 200-ról 280 forintra nőne.

Ezzel párhuzamosan a pótdíjak is drágulnak, így tizenöt napon belüli befizetés esetén zónától függően 3640 és 7800 forint közötti büntetésre számíthatnak az autósok.

A tarifák módosítása mellett a fizetős területek határát is kiterjesztik az Almádi út és a Mártírok útja közötti városrészben. Az elmúlt évek lakóingatlan-fejlesztései miatt megnövekedett forgalomra hivatkozva a sárga zónába sorolják a Flórián, az Orgona, az Ibolya, a Sorompó, a Kazán, a Kisállomás és a Mester utcát. Az itt kialakuló 385 új fizetős parkolóhelyen nem helyeznek ki automatákat, a díjfizetés kizárólag mobilalkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz lehetséges.

A tervezet készítői szerint a lépés a forgalomszabályozás mellett elengedhetetlen többletbevételt is biztosít az önkormányzatnak. Amennyiben a közgyűlés csütörtökön elfogadja a javaslatot, az új rendszer 2027. január 1-jén lép hatályba.

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