A szerdán ismertetett makrogazdasági előrejelzés szerint az államadósság a bruttó hazai termék (GDP) arányában 2027-ben 128,5 százalékra csökken. A mutató ezt követően is fokozatosan javul majd, így 2028-ban 121,3 százalékra, 2029-ben 115,2 százalékra, az évtized végére,
vagyis 2030-ra pedig 110,1 százalékra esik vissza.
Az adósságteher enyhülését érdemben támogatja a görög gazdaság várható bővülése. A szaktárca számításai szerint a GDP 2027-ben 2,3 százalékkal növekedhet. A bővülés üteme a rákövetkező években némileg lassul, így 2028-ban és 2029-ben egyaránt 2,1 százalékos, míg 2030-ban 2,0 százalékos gazdasági növekedéssel számol a kormányzat.
A pénzügyi stabilitás másik alappillére a fegyelmezett államháztartási gazdálkodás. A kamatkiadások nélkül számított elsődleges költségvetési egyenleg a várakozások szerint végig jelentős többletet mutat majd. Ez a mutató 2027-ben várhatóan eléri a GDP 3,2 százalékát, majd a 2028 és 2030 közötti időszakban évente stabilan a bruttó hazai termék 3,0 százalékán alakul.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
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