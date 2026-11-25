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Megérkezett a havazás Magyarországra

Ahogy az elmúlt napok időjárás előrejelzései alapján már körvonalazódott, szerdán csapadékzóna érte el Magyarországot, amely várhatóan az idei téli szezon első jelentősebb havazását hozza el szerda délután, illetve csütörtök hajnalban.

A Magyar Közút közleménye szerint szerda estétől szombat reggelig átlagosan 5 centi, a nyugati határ közelében és Salgótarján térségében 10 centinél is több hó hullhat, amelyre a társaság 813 géppel és több mint 3300 téli szolgálatos dolgozóval készül.

A Weather on Maps meteorológusai a Portfolio megkeresésére elmondták, hogy a szezon első havazásával kapcsolatban azért

Napról napra, modellszámításról modellszámításra változnak az arányok, de a nagy kép már egészen biztos: az ország északi és nyugati területein van nagy esély arra, hogy legalább átmenetileg kifehéredjen a táj

– mondták.

Kép forrása: Weather on Maps

A szakemberek szerint Sopronban, Salgótarjánban és a Bükk-fennsíkon szinte biztosan havazik a napokban, Pécsett pedig ugyanilyen biztosan az eső lesz a jellemző.

Az ország középső régióiban azonban egy 50-10 kilométer széles sáv esetén (a térképeken lilával jelölve) nehéz megmondani, hogy tartós havazásra válthat-e a mediterrán ciklon által hozott csapadék. Ezen a területen lényegében néhány tized fok eltérés dönti el, hogy hó vagy eső fog hullani.

Kép forrása: Weather on Maps

Mennyi hó fog esni?

A hótakaró vastagságának vonatkozásában a meteorológusok mértéktartó becslése szerint elmondható, hogy Pest és Nógrád megyében, valamint az Észak-Alföldön 5-10 centi hó is összegyűlhet, amelynek zöme csütörtök reggelig hull majd le.

A hegyvidékek esetén a 10-20 centiméteres kategóriát is elérhetjük, aminek egy része ráadásul meg is maradhat. Napközben a hólepel azonban az alacsony térszíneken szinte biztosan olvadni kezd majd, tehát takarítási feladatokat inkább éjjel és reggel okozhat

– mondták a Weather on Maps szakemberei.

Nem könnyű meghúzni a hóhatárt ilyen helyzetekben a szeszélyes mediterrán ciklonok miatt

Ahogy azt már az idén januárban történelmiként emlegetett hóhelyzet esetén is tapasztalhattuk, a téli havazásért gyakran a sarkvidéki eredetű hideg légtömegek és a nedves, mediterrán eredetű ciklonok találkozása a felelős.

A meteorológusok szerint azonban az ehhez hasonló ciklonok egyre ritkábban hoznak tiszta havazást a Kárpát-medencébe.

Áramlási rendszerük sajátosságai miatt rendszerint az északi és nyugati megyékben hull hó, a déli, délkeleti megyékben pedig egyértelműen eső. Most is erről lesz szó

– mondták.

A ciklon középpontja rendszerint tőlünk délre halad el vagy átvonul felettünk, miközben nyugati oldalán észak felől hideg levegőt szív be, keleti oldalán meleg levegőt tol észak felé, amelyek a légörvényben összekeverednek.

A hóhatárhoz a hideg és a meleg légtömeg határát nemcsak a térképen, hanem a magasság mentén is pontosan ismerni kell, hogy meghatározható legyen, hogy a magasban keletkező hópelyhek elolvadnak-e a lehullás közben.

Ha elolvad, eső lesz belőle, amelyből a fagyos talajra hullva a közlekedésre veszélyt jelentő ónos eső is lehet.

A klasszikus mérsékelt övi ciklonok esetén a szakemberek szerint ezek a számítások megbízhatóbbak, a mediterrán ciklonoknál Közép-Európa tagolt domborzata számos további, az áramlást módosító tényezőt hoz be, amelyeket a modellek ma is csak korlátozottan tudnak figyelembe venni. Gyakran az utolsó órákban is módosulhat a légörvény pályája, így az előrejelzésekben mindig jelentős bizonytalanság van.

Enyhe, csapadékos december jöhet a hosszú távú előrejelzések szerint

A meteorológusokat a hosszabb távú, egész évszakra vonatkozó szezonális előrejelzésekről is kérdeztük. Az előrejelzési adatok mind egy irányba mutatnak -

egy átlagosnál enyhébb, de csapadékosabb december köszönthet ránk hamarosan.

Kép forrása: Weather on Maps

Bár jelenleg az adatokból már az is körvonalazódik, hogy 2027 első két hónapjában is bőven a történelmi átlag feletti hőmérsékleti értékek lesznek jellemzőek, a szakemberek óvatosságra intenek az előrejelzések pontosságát illetően, ugyanis több, tényező is módosíthatja ezeket.

Hogyan olvassunk szezonális előrejelzést?



Fent is olvasható, hogy olyan kényes kérdések esetében, mint a hóhatár pontos meghúzása, gyakran még órákra előre sem lehet egészen pontos előrejelzést adni. Ennélfogva a teljes évszakikra vonatkozó, szezonális modellek prognózisait érdemes a helyén kezelni. Ezek a modellek nem azt jósolják meg, milyen idő lesz egy adott napon, hanem azt, mekkora eséllyel térnek el a meteorológiai tényezők több hónapos átlagai, a korábbiakban a megszokott értékektől. Egy enyhébbre jelzett télben is lehet napokig tartó kemény hideg és komoly havazás, ha az előre nem jelezhető légköri helyzetek felülírják a képet.

Az egyik ilyen tényező az északi sarkvidéken nagy magasságban kavargó sarki örvény (vagy poláris örvény, polar vortex), amelynek esetleges megváltozása hetekre felboríthatja a menetrendet, és ezt ma még nem lehet előrejelezni. Ha azonban nem történik semmi váratlan,

a meteorológus szerint itthon most sem kell hosszú síszezonra készülni, a kilátások pedig a környező országok alacsonyabban fekvő síterepeinek sem kedveznek.

Kép forrása: Weather on Maps

A szezonális modellek pontossága a jel erősségén múlik. Ahol az anomália (átlagtól való eltérés) elég nagy, ott a trendekben magabiztosabbak lehetünk. Magyarország térségében most 2-3 fokos többlettel számolnak a modellek, ami viszonylag kis esélyt hagy egy kimondottan hideg télre.

A meteorológus szerint ugyanakkor a mérhető értékek és az élmény két külön dolgot jelent.

Bár 2026 januárjában rég nem látott havazás és nagy területen valóban tartósan hideg idő alakult ki, de a tél egésze még így is az átlagosnál melegebbnek adódott, közel másfél fokkal!

- mondták az év elején zajló intenzív havazásra utalva.

Egy szezonális előrejelzés tehát utólag lehet pontos, miközben a közvélemény egy emlékezetes, de rövid hideg időszak miatt egészen másként emlékszik a télre.

Lesz-e fehér karácsony? Valójában nem lehet még tudni

"Tűzzel-vassal küzdünk általában az ellen, hogy a fehér karácsony esélyéről olyan korán kezdjünk el beszélni, mint amilyen korán az ünnepi dekoráció megjelenik a bevásárlóközpontokban" – mondták a Weather on Maps szakemberei, jelezve, hogy a fehér karácsony kérdése ennyivel az ünnep előtt egyszerűen nem válaszolható meg teljes biztonsággal.

Amit jelenleg hitelesen el lehet mondani, az az, hogy az elmúlt években is látott és már-már megszokott karácsony környéki melegebb periódusnak egyelőre nincs nyoma az előrejelzésekben

– tették hozzá.

A karácsonyi csapadék kérdése azért is roppant nehéz, mivel az előrejelzéshez több héttel előre kellene eltalálni a hőmérséklet és a csapadék együttállását. Ahogy azonban már fent is említettük, ez mediterrán ciklonoknál rendkívül nehéz, bizonyos helyzetekben néhány órás távon sem lehetséges. A meteorológus szerint december első hetében már határozottabban lehet nyilatkozni, ma azonban „egy ilyen egzakt kérdést magára valamit is adó szakember nem válaszolhat meg”.

Rekordkorán összeomlott a polar vortex - Most épül vissza az örvény

Európa és Észak-Amerika téli időjárása kapcsán időről időre felmerül a poláris örvény kérdése, leggyakrabban olyankor, mikor az egyébként stabilan örvénylő rendszer meggyengül, vagy éppen teljesen szétesik, amelynek köszönhetően az északi sark környékén csapdába eső hideg légtömegek betörhetnek a kontinensekre.

A poláris örvény mostanra gyakorlatilag már szét is esett, ami – mióta méréseink vannak – sosem következett még be ilyen korán. Ez nem azt jelenti, hogy valami rossz vagy félelmetes történik a fejünk felett, hanem azt, hogy ez esetben nem tudunk a múltban már bekövetkezett esetekből következtetni a jövőbeli folyamatokra

– mondta magyarázták a meteorológusok. A modell-előrejelzéseken kívül tehát nincs más megbízható eszköz a meteorológusok kezében.

Kép forrása: Weather on Maps

Az áramlási rendszerek elmúlt hetekben történt átrendeződése miatt Magyarországnak szerencséje volt a csapadékot illetően, ugyanis hozzánk enyhébb és nedvesebb légtömegek érkeztek, amelyre a rendkívül erős, gyakorlatilag az egész eddigi évet jellemző szárazság közepette már nagy szükség volt. A HungaroMet legutóbbi agrometeorológiai elemzése szerint október közepe óta 60-120 milliméter eső esett, és a 30 napos csapadékösszeg hosszú idő óta először mutat többletet a sokéves átlaghoz képest.

Most az örvény visszarendeződése zajlik, de a szokatlan állapot hatásai még érződhetnek hazánkban.

Ilyenkor egy-egy térség felett hajlamosabbak megrekedni az uralkodó időjárási viszonyok. Ahol ciklon örvénylik, ott napokig borús, esős marad az idő, ahol pedig anticiklon alakul ki, ott akár 1-2 hétig szárazság lehet a jellemző.

Különösen erős El Niño alakult ki, de hazánkban gyenge lesz a hatása

A polar vortex mellett egy másik globális időjárási jelenség, az El Niño is gyakran szóba kerül a hosszabb távú időjárási előrejelzések kapcsán.

A mérések szerint az idén kialakuló El Niño a történelem egyik legerősebbje lehet.

Az amerikai NOAA november 12-i értékelésében fenntartotta az El Niño-figyelmeztetést, a Csendes-óceán keleti részén pedig nagy területen több mint 7 fokkal melegebb a víz a sokéves átlagnál. A Weather on Maps szakemberei szerint az, hogy a jelenség a szokottnál erősebb, mostanra biztosnak mondható, a kérdés csak az, hogy a mi félgömbünkön is szokatlanul erős hatásokkal jár-e.

Kép forrása: Weather on Maps

A Csendes-óceánhoz közelebbi térségekben az El Niño hatása egyértelmű: egyes helyeken rendre szárazság, máshol hónapokig tartó özönvíz kíséri. Európáig a meteorológusok szerint csak késleltetve és gyengülve gyűrűzik be,

a konkrét hatásokat pedig nehéz azonosítani, ugyanis egyes ciklonokról, vagy más jelenségekről csak nehezen lehet megmondani, hogy tényleg annak köszönhetően alakultak-e ki.

Az ELTE kutatóinak korábbi tanulmánya szerint az El Niño hatása Magyarországon a téli csapadékkal 0,35, a hőmérséklettel 0,29 a korrelációt mutat, vagyis a kapcsolat gyengének mondható. Ha van hatása, az inkább enyhe és csapadékos irányba tolja a telet, ahogy a modellek most is jelzik. Csakhogy a rekorderős El Niño, akárcsak a rekordkorán szétesett sarki örvény, ismeretlen terep: „az extrém jelleg miatt nem tudunk korábbi, analóg helyzetekből „tanulni” – magyarázták a meteorológusok.

A sarki örvény szétesése és az El Niño egymásra gyakorolt és együttes hatásainak előrejelzésében nagy kérdőjelek mutatkoznak.

Tovább bonyolítja a képet, az is, hogy a két jelenség az időzítésében is elcsúszások vannak. A poláris örvény jelenleg inkább a visszarendeződés fázisában van, az El Niño hatása pedig talán még „ide sem ért”. A kérdés így a meteorológusok szerint aktuálisabb lesz a tél végéhez közeledve, hiszen még akkor is előfordulhat hirtelen sztratoszférikus melegedés és ezzel poláris örvény gyengülés.

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