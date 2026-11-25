Csődvédelmet kapott a 350 embert foglalkoztató Szatmári Konzervgyár Kft., a szabolcsi gazdák egyik fontos felvásárlója – írta a Cégközlöny alapján a 24.hu. A Rege márkáról ismert tyukodi cég maga kezdeményezte az eljárást. A fizetési moratórium alatt a hitelezőivel kell megállapodnia ahhoz, hogy folytathassa a működését.
A 2025 júniusában zárult üzleti évben a gyár nettó árbevétele az előző évi több mint 20 milliárdról 17,4 milliárd forintra esett.
A 72 millió forintos nyereséget egy év alatt 2,5 milliárdos veszteség váltotta fel, a cég kötelezettségei pedig 13 milliárd forintra nőttek.
A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 2021-ben magántőkealapján keresztül 1,5 milliárd forintot fektetett a gyárba. Később a korábbi finanszírozó bank felmondta a hitelszerződést, így az addig garanciát nyújtó MFB vette át a hitelező szerepét, a tőkealap pedig tagi kölcsönt adott. Az MFB javára mintegy 6 milliárd, a tőkealap javára további 1,4 milliárd forint erejéig jegyeztek be jelzálogjogot, míg a fennálló tartozás összegét a bank nem közölte.
Az MFB szerint a bérek és az energiaköltségek emelkedése megdrágította a termelést, az aszály miatt pedig a gyár nehezebben jutott alapanyaghoz. Az export jövedelmezőségét a külpiaci árverseny és az erős forint is rontotta.
A bank a külső szakértőkkel megkezdett egyeztetések alapján még lát esélyt a működés fenntartására.
A gyár saját adatai szerint évente több mint 30 ezer tonna, jórészt hazai alapanyagot dolgoz fel, így a hitelezőkkel kötendő egyezség a környék családi gazdaságait is érinti. A 24.hu-nak nyilatkozó termelők kifizetetlen számlákról számoltak be, arra panaszkodva, hogy a jövő évi vetést is nehezen tudják megtervezni, amíg kérdéses, hogy a gyár átveszi-e a termésüket.
Címlapkép forrása: Portfolio
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