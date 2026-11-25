Csődvédelmet kapott a Rege márkáról ismert tyukodi Szatmári Konzervgyár Kft., a szabolcsi gazdák egyik fontos felvásárlója. A cég a legutóbbi üzleti évben 2,5 milliárd forintos veszteséget termelt, kötelezettségei pedig 13 milliárd forintra nőttek. Fő hitelezője a Magyar Fejlesztési Bank, amely szerint a drágább bérek és energia, az aszály, valamint az erős forint egyaránt rontott a gyár helyzetén. A bank még lát esélyt a működés fenntartására.

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Csődvédelmet kapott a 350 embert foglalkoztató Szatmári Konzervgyár Kft., a szabolcsi gazdák egyik fontos felvásárlója – írta a Cégközlöny alapján a 24.hu. A Rege márkáról ismert tyukodi cég maga kezdeményezte az eljárást. A fizetési moratórium alatt a hitelezőivel kell megállapodnia ahhoz, hogy folytathassa a működését.

A 2025 júniusában zárult üzleti évben a gyár nettó árbevétele az előző évi több mint 20 milliárdról 17,4 milliárd forintra esett.

A 72 millió forintos nyereséget egy év alatt 2,5 milliárdos veszteség váltotta fel, a cég kötelezettségei pedig 13 milliárd forintra nőttek.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 2021-ben magántőkealapján keresztül 1,5 milliárd forintot fektetett a gyárba. Később a korábbi finanszírozó bank felmondta a hitelszerződést, így az addig garanciát nyújtó MFB vette át a hitelező szerepét, a tőkealap pedig tagi kölcsönt adott. Az MFB javára mintegy 6 milliárd, a tőkealap javára további 1,4 milliárd forint erejéig jegyeztek be jelzálogjogot, míg a fennálló tartozás összegét a bank nem közölte.

Az MFB szerint a bérek és az energiaköltségek emelkedése megdrágította a termelést, az aszály miatt pedig a gyár nehezebben jutott alapanyaghoz. Az export jövedelmezőségét a külpiaci árverseny és az erős forint is rontotta.

A bank a külső szakértőkkel megkezdett egyeztetések alapján még lát esélyt a működés fenntartására.

A gyár saját adatai szerint évente több mint 30 ezer tonna, jórészt hazai alapanyagot dolgoz fel, így a hitelezőkkel kötendő egyezség a környék családi gazdaságait is érinti. A 24.hu-nak nyilatkozó termelők kifizetetlen számlákról számoltak be, arra panaszkodva, hogy a jövő évi vetést is nehezen tudják megtervezni, amíg kérdéses, hogy a gyár átveszi-e a termésüket.

Címlapkép forrása: Portfolio