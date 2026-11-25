Sokakat meglepett a múlt héten a Magyar Nemzeti Bank (MNB) azzal, hogy újra résnyire nyitotta az ajtót a kamatcsökkentés előtt. A világon most ugyanis sokkal inkább monetáris szigorításról szólnak a hírek, lassan a régióban is elolvad a korábbi kamatelőnyünk, ami a forintot vonzóvá tette a befektetők szemében. A hangulat változását a magyar deviza is megérezte a múlt héten, hiszen féléves mélyponton is járt az euróval szemben. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy lazítani tud a Monetáris Tanács decemberben, de ahhoz még további kedvező fejleményekre lenne szükség.

Váratlanul megint kamatot vágna az MNB

November közepén a várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, ugyanakkor az ülés utáni sajtótájékoztatón kiderült, hogy legalább egy tag már a kamatcsökkentésre szavazott. Ráadásul közleményében a jegybank jelezte, hogy a kedvező hazai kockázati megítélés és inflációs kilátások fennmaradása, illetve a külső környezetet övező bizonytalanság oldódása együttesen

növeli a monetáris politika mozgásterét, amelyet a Tanács a decemberi Inflációs jelentés alapján fog értékelni.

A fenti félmondat egyértelműen arra utal, hogy az idei utolsó ülésén, december 15-én akár a kamatcsökkentést is megfontolhatja a Monetáris Tanács. Ugyan a jelenlegi hazai inflációs kép ezt akár lehetővé tenné, de a nemzetközi környezet továbbra is bizonytalan, ami az inflációra ható kockázatokat hordoz. A közel-keleti háború kapcsán jóindulattal tapasztalható némi enyhülés az amerikai félidős választások óta, de békéről beszélni korai lenne. Egyelőre az energiaárakban sem látszik tartós és jelentős fordulat, a Brent olaj hordókénti ára 110 dollárról 90 dollár alá esett vissza, de ez még mindig magasabb a háború előtt megszokott szintnél.

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Hétfőn aztán Kurali Zoltán alelnök már finomította a kommunikációt, egy interjúban kiemelte, hogy a nemzetközi kockázatvállalási környezet jelentősen romlott az elmúlt napokban, ami a forint gyengülésében is lecsapódott. Hozzátette, hogy a monetáris politikai mozgástér meghatározásakor decemberben majd a hazai és nemzetközi környezetet is értékelik.

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A jegybanki kommunikációnak is szerepe lehetett abban, hogy a forint a múlt héten héthónapos mélypontra gyengült az euróval szemben, pénteken 374 felett is járt a jegyzés.

Ennél is fontosabb, hogy erősödtek a kamatemelési várakozások világszerte, a Fed néhány döntéshozója például már 50 bázispontos szigorítást sem tart kizártnak a decemberi ülésen. Az infláció ugyanis továbbra is érdemben meghaladja a jegybank célját, a 3,8%-os áremelkedési ütem mellett a Fed 2 százalékos inflációt szeretne elérni.

Szép csendben elolvad a forint kamatelőnye

Hónapok óta az tapasztalható, hogy fokozatosan olvad el a magyar kamatelőny, hiszen a nyáron az MNB három lépésben összesen már 75 bázisponttal csökkentette a kamatot, miközben az Európai Központi Bank júniusban, a Fed pedig szeptemberben emelt az irányadó rátán.

A régióban pedig a cseh jegybank júniusban emelt először a jelenlegi ciklusban, majd novemberben folytatta. A lengyeleknél egyelőre nem emelkedett a kamatszint, de a következő hónapokra a piac Varsóban is szigorítást vár.

Vagyis a magyar kamatkülönbözet egyszerre két irányból került nyomás alá: miközben a nemzetközi kamatok emelkedtek és várhatóan még emelkedni is fognak, az MNB nyáron lazított, most pedig újabb utalást tett arra, hogy decemberben megfontolhatja a kamat csökkentését. Sokáig úgy tűnt, hogy ezt a kamatfelár-szűkülést a piac gond nélkül lenyeli annak köszönhetően, hogy az egész egy eurókonvergencia-sztoriba volt csomagolva. Az elmúlt napok fejleményei azonban rávilágít, hogy ennek az amúgy jól működő stratégiának is vannak korlátai, nem bővíti a végtelenségig a gazdaságpolitika mozgásterét.

Ahogy említettük, egyre több utalást tettek a Fed döntéshozói arra, hogy december 9-én nem csak egy „szimpla” 25 bázispontos kamatcsökkentést hajthatnak végre, hanem akár nagyobb, 50 bázispontos szigorítással is demonstrálhatják, hogy elkötelezettek az infláció leszorítása mellett. Ez pedig erősebb dollárt hozott, ami hagyományosan rossz hír a kockázatosabb feltörekvő piaci eszközök számára. Ráadásul a forintban az elmúlt fél évben felépült egy nagyon erős pozícionáltság, ami természetesen hozta magával, hogy az esetleges negatív hírekre erősebben reagál a magyar deviza, mivel a befektetők egy része realizálja az elért profitot. Mindez időben nagyjából egybeesett azzal, hogy a piac elkezdett aggódni az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatban, ami a részvényeknél is felfordulást okozott és erősítette a bizonytalanságot.

És ebben a környezetben állt elő az MNB Monetáris Tanácsa azzal, hogy decemberben esetleg megfontolhatják a kamatcsökkentést, vagy legalábbis megvizsgálják annak lehetőségét is. Persze könnyen lehet, hogy ezzel a jegybank csak „tesztelni akarta” a piacot, hogyan fogadná az alapkamat esetleges további csökkentését, erre utalnak Kurali Zoltán hétfői szavai is.

Mi kellene ahhoz, hogy mégis csökkenhessen a kamat?

Látva a piaci reakciókat most

nem tűnik valószínűnek, hogy december 15-én lazításról döntene a Monetáris Tanács,

hiszen vélhetően nem akarják kockáztatni a forint utóbbi hónapokban elért stabilitását. Főleg, mivel ezzel szembe mennének a régóta hangoztatott óvatos és türelmes monetáris politika szükségességével.

Az idei utolsó kamatdöntő ülésig még van hátra majdnem három hét, érdemes egy kicsit eljátszani a gondolattal, minek kellene történnie, hogy addigra mégis terítékre kerülhessen egy kamatvágás:

A legfontosabb az lenne, hogy a forint visszaerősödjön, eltávolodjon kicsit a 370-es szinttől az euróval szemben.

A Fed a december 9-én esedékes ülésén (majdnem egy héttel az MNB előtt) ne váltsa be az 50 bázispontos emelésre vonatkozó fenyegetését. Ez még nem biztos, hogy elég lenne, az is kellene, hogy a jövőbeli kamatemelési várakozások csökkenjenek vagy kitolódjanak 2027 esetében.

A lengyel jegybank se emeljen a kamatokon december 2-án, jelenleg erre nagyobb esélyt lát a piac, mint a szigorításra.

Ne legyen a vártnál érdemben magasabb a december 8-án megjelenő novemberi magyar inflációs statisztika.

A nemzetközi környezetben álljon be komolyabb javulás, egyrészt a közel-keleti háború kapcsán, ami az energiaárak esésében csapódhatna le, másrészt az AI-beruházások bizonytalansága mérséklődjön.

A nyári kötvénypiaci pánik ne újuljon ki, lehetőleg csökkenjenek a fejlett piaci hozamok.

Sokszereplős tehát az egyenlet, mindennek kedvezően kellene alakulni ahhoz, hogy az MNB akár csak megfontolhassa a lazítást decemberben. Sőt, a törékeny nemzetközi hangulat miatt még akkor is lenne kockázat a lépésben. Jövőre az MNB az eddigi tizenkettőről évi nyolc kamatdöntő ülésre áll át, így december után legközelebb majd csak február közepén határoz a Monetáris Tanács, addig több idejük lehet mérlegelni az esetleges pozitív irányú elmozdulásokat.

Címlapkép forrása: Portfolio