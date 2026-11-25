Az energiaigény növekedése, az adatközpontok terjedése és a geopolitikai bizonytalanság egyre összetettebb feladatok elé állítja a globális ellátási láncokat. A vállalatoknak egyszerre kell gyorsan szállítaniuk, kordában tartaniuk költségeiket és felkészülniük a váratlan fennakadásokra. Közben a mesterséges intelligencia új lehetőségeket nyit a tervezésben, a fenntarthatósági beruházások pedig az energiafelhasználásra és a pénzügyi teljesítményre is hatással vannak. Milyen mutatók jelzik, hogy jól működik egy ellátási lánc? Hogyan érdemes mérni az AI-megoldások megtérülését, és milyen szerep jut az emberi szakértelemnek? Ezekről kérdeztük Morad Mamere-t, a Schneider Electric Global Supply Chain Budapest Hub pénzügyi területének alelnökét. Az interjúban a magyarországi gyártás és logisztika nemzetközi jelentőségéről, a budapesti központ fejlődési lehetőségeiről és személyes költözési döntéséről is beszélt.

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Hogyan alakította át a geopolitikai bizonytalanság, a gyorsan változó kereslet és az energetikai átállás az ellátási láncokkal szembeni elvárásokat?

Az energiaellátásra nehezedő nyomás már a geopolitikai bizonytalanság fokozódása előtt erősödött. Az elektrifikáció és az AI-adatközpontok terjedése növeli a villamosenergia-igényt, és új követelményeket támaszt az infrastruktúrával szemben. Egy adatközpont-fejlesztő számára már nem egyszerűen az épület és az informatikai berendezések jelentik a kihívást: az elegendő energia és a hálózati csatlakozás biztosítása eldöntheti, hogy megvalósulhat-e a beruházás.

Ezt az AI, az energia és a munkaerő alkotta háromszögként látom.

A mesterséges intelligencia számítási infrastruktúrát igényel, ehhez megbízható energiaellátás, kiépítéséhez és működtetéséhez pedig képzett szakemberek szükségesek. A három területnek együtt kell fejlődnie. A szakemberhiány rendelkezésre álló technológia és energia mellett is késleltetheti a megvalósítást, és ronthatja a gazdaságosságot.

A geopolitikai fejlemények kereskedelmi korlátozásokkal, változó szállítási útvonalakkal és a nyersanyagokhoz, alkatrészekhez való hozzáférés bizonytalanságával növelik a nyomást.

A költséghatékonyságot ezért a rugalmassággal, az ellátásbiztonsággal és a gyorsasággal együtt kell vizsgálni. Feladatunk a növekvő vevői igények összekapcsolása a megfelelő beszerzési, gyártási és logisztikai képességekkel. Az ellátási lánc a növekedési stratégia megvalósításának központi eleme lett, miközben az értéklánc minden szakaszában biztosítania kell a minőséget, az ellenálló képességet és a fenntarthatóságot.

Mitől lesz ma valóban ellenálló egy globális ellátási lánc, és hogyan javíthatják a vállalatok egyszerre az ellátásbiztonságot, a gyorsaságot és a költséghatékonyságot?

Az ellenálló képesség gyors alkalmazkodást jelent. Egy szállítási útvonal vagy beszállítói forrás kiesése rövid időn belül érintheti a gyártást és a vevői szállításokat. A hatékony reagáláshoz a beszerzési, tervezési, pénzügyi és stratégiai megvalósításért felelős csapatoknak közös helyzetértékelésből kell kiindulniuk. Ha mindenki saját prioritásait és ütemezését követi, nincs összehangolt válasz.

Az alapot az átlátható működés, a regionális képességek és a diverzifikált beszállítói kör adják. A teljes üzleti hatást mérlegelni kell: a beszerzési költséget, az átfutási időt, a készletigényt, a kiszolgálási színvonalat és a kockázatokat. Az olcsóbb beszerzés végül drágább lehet, ha kiszámíthatatlan szállítást vagy lényegesen nagyobb készletezést eredményez.

A közvetlen keresleten túlra is tekintünk. Az operatív tervezés mellett stratégiai piaci és üzleti információkkal vizsgáljuk, hogyan alakulhatnak az energiaigények és a technológiai piacok öt-tíz év alatt. Ez nemcsak az adatközpontokat, hanem az ipart, a víziközmű-infrastruktúrát és más területeket is érinti. Beruházásainkat és kapacitásfejlesztéseinket ezekhez igazítjuk.

Az összetett környezetben egyszerű, egyértelmű megoldásokra van szükség.

Az emberek akkor cselekszenek gyorsan, ha értik a prioritásokat, a szükséges döntéseket és saját felelősségüket.

Pénzügyi vezetőként milyen mutatók alapján értékeli az ellátási lánc rugalmasságát, ellenálló képességét és üzleti teljesítményét?

Az első mérce a vevő. A határidőre történő szállítás és az ügyfél-elégedettség mutatja meg, hogy az ellátási lánc betölti-e feladatát. A jelentős készlet és a jól felszerelt gyár sem elég, ha a rendelés késik vagy a minőség bizonytalan. A kiszolgálási teljesítmény ezért a pénzügyi értékelés része.

Figyeljük a rendelésállományt, a késedelmeket, valamint a kapacitás és a jövőbeli kereslet viszonyát. Ezek jelzik, hol kell bővíteni vagy javítani a tervezést. A beruházásoknál a kibocsátás, a termelékenység és a megtérülés alakulását vizsgáljuk. A készletszint és a pénzáramlás ugyanilyen fontos: a túlzott készletezés más prioritásoktól von el erőforrást.

A terméktervezés és az anyaghatékonyság szintén javítja a versenyképességet.

Az anyagfelhasználás és az anyagveszteség csökkentésének a minőség megőrzése mellett mérhető üzleti eredményt kell hoznia: megbízhatóbb kiszolgálást, magasabb termelékenységet, erősebb készpénztermelő képességet.

Magyarország erős regionális bázis. Stratégiai elhelyezkedése, mérnökei, beszerzési, tervezési és pénzügyi szaktudása együttesen teremtenek értéket. Négy gyárunk nemzetközi vevőket szolgál ki, logisztikai központunk európai szállításokat támogat. Az adatközpontok energetikai infrastruktúrájának biztosításában is fontos az itteni szervezet.

Az ország jelentőségét nem pusztán piacmérete, hanem képességei és az általuk kiszolgálható nemzetközi kereslet adják.

A Budapesten egymás közelében működő nemzetközi vállalatok a mindennapokban is érzékeltetik ezt a dinamizmust.

Az ellátási lánc mely területein teremt jelenleg a legnagyobb üzleti értéket a mesterséges intelligencia, és milyen kézzelfogható eredményekkel mérhető ez?

Az előrejelzés és a tervezés különösen fontos alkalmazási terület. A Schneider Electric jelentős működési adatvagyont halmozott fel. Az AI mintázatokat és trendeket azonosít ezekben, segít megérteni a keresletet és megalapozni a tervezési döntéseket. Az eltérések és a további vizsgálatot igénylő helyzetek felismerésében is hasznos.

Nemrég több ezer sorból és sok oszlopból álló fájlt kellett áttekintenem. Az AI rövid összefoglalóval jelentős előkészítési időt takarított meg, ugyanakkor pontatlanságokat is találtam benne. Megmutatta, hol kell részletesebben vizsgálódnom és saját szakmai ítélőképességemet alkalmaznom. Az eredmény tehát nem tette szükségtelenné az ellenőrzést, hanem segített kijelölni annak irányát.

Az épületek energiafogyasztásának optimalizálásában is segíthet: a világítást, fűtést és hűtést a tényleges kihasználtsághoz, működési igényekhez igazíthatja.

Az üzleti értéket mindig a feladathoz mérten kell értékelni: pontosabb keresleti előrejelzéssel, rövidebb elemzési és döntési ciklussal, alacsonyabb készlet- vagy működési költséggel, kisebb energiafogyasztással és jobb ügyfélkiszolgálással.

A technológia növeli elemzési kapacitásunkat, és csökkenti az ismétlődő feladatokra fordított időt. A felszabaduló idő mellett az is fontos, hogy jobban felismerjük a további figyelmet igénylő helyzeteket. Legnagyobb értékét emberi szakértelemmel együtt teremti.

Hogyan kísérletezhetnek a vállalatok gyorsan az AI-megoldásokkal úgy, hogy közben kézben tartják a működési, adatbiztonsági és pénzügyi kockázatokat, és milyen időtávon várható a beruházások megtérülése?

A kiindulópont a szigorú adatkezelési irányítás. Tisztázni kell, milyen információ tölthető fel, hol tárolják és dolgozzák fel, kik férhetnek hozzá, és milyen szerződéses garanciák védik. Nálunk ebben fontos a Copilot használatát szabályozó szerződéses keretrendszer. A munkatársaknak világos szabályokra és jóváhagyott eszközökre van szükségük.

Az adatminőség ugyanilyen lényeges: a hiányos vagy pontatlan bemenet félrevezető eredményhez, rossz döntéshez vezethet. Megfelelő alapok mellett jól körülhatárolt feladatokon lehet tesztelni, értékelni és tanulni, a sikertelen próbálkozásokból is.

Szélesebb bevezetés csak igazolt értékteremtést kövessen.

A beruházás nem csupán szoftverlicenc. Az adatelőkészítés, a munkafolyamatokba integrálás és a képzés szintén erőforrást igényel. Meg kell tanulni hasznos kérdéseket feltenni, értékelni a válaszokat és alkalmazni az eszközöket. A tanulásnak a technológia fejlődésével folytatódnia kell; a kezdeti képzés önmagában nem zárja le ezt a folyamatot.

Nincs egységes megtérülési idő. Minden pilotprojektnek pontos üzleti célt és mérhető eredményeket kell kijelölnie: időmegtakarítást, pontosabb tervezést, kisebb készletet vagy energiafelhasználást. Az előnyöket a bevezetés és a folyamatos használat teljes költségével kell összevetni, nem kizárólag a licencek árával.

A Gartner szerint az autonóm ellátásilánc-megoldások 2031-re az ellátási zavarok akár 60 százalékát is képesek lehetnek emberi beavatkozás nélkül kezelni. Hogyan alakítja ez át a munkaköröket és az azokhoz szükséges készségeket, és mit tehetnek a vállalatok azért, hogy a munkatársak az automatizáció aktív alakítói legyenek, ne csupán passzív befogadói a változásnak?

Az AI gyors fejlődése miatt folyamatosan újra kell értékelnünk használatát. Az egyszerű kérdés-válasz alkalmazásoktól összetett elemzéseket és munkafolyamatokat támogató eszközökig jutottunk. A rutinszerű adatfeldolgozás kevesebb időt igényelhet, miközben az értelmezés, a problémamegoldás és az együttműködés felértékelődik.

Az emberi szakértelem nélkülözhetetlen. A munkatársaknak érteniük kell az AI használatát, értékelniük javaslatait, és felismerniük, mikor szükséges saját szakmai ítéletük. Ez a számítógépek munkahelyi megjelenéséhez hasonlítható: kezdetben sokan kérdőjelezték meg hatásukat, később használatuk a szakmai élet része lett. Ugyanilyen tanulási és alkalmazkodási készségre van szükség.

A vállalatoknak az emberekbe is be kell fektetniük. Gyakorlatias, valós feladatokhoz kapcsolódó képzések kellenek, a munkatársakat pedig be kell vonni a megoldások fejlesztésébe és tesztelésébe. Érteniük kell az alkalmazások célját, és azt, hogy az emberi felelősség megmarad.

Akkor lesznek aktív alakítók, ha tapasztalatukkal hozzájárulhatnak a megoldásokhoz, és látják munkájuk javulását. A legerősebb eredményt az automatizáció és a technológiát magabiztosan, kritikusan használó emberek együttműködése hozza.

Hogyan értékelhető üzleti és pénzügyi szempontból az ellátási lánc dekarbonizációja, és mikor válik a fenntarthatóság a szabályozási megfelelés költségéből mérhető versenyelőnnyé?

A Schneider Electricnél a fenntarthatóság a DNS-ünk része. A dekarbonizáció szorosan kapcsolódik az energia- és erőforrás-hatékonysághoz. Ha ugyanazt az értéket kevesebb energiával és alapanyaggal állítjuk elő, csökken a kibocsátás, a hulladék és az erőforrásszűkösségből eredő kitettség. A megtakarítások új technológiákra és további fejlesztésekre fordíthatók.

Ez az ellenálló képességet is erősíti: az erőforrás-hatékony működés kevésbé érzékeny az energia rendelkezésre állásának és árának változásaira. A fenntarthatóságot ezért be kell építeni a beruházási és beszerzési döntésekbe.

Az ipari beruházásokat hosszú távon értékeljük, a pénzügyi megtérülés mellett a környezeti teljesítményt is figyelembe véve.

Beszerzéskor az anyagokhoz kapcsolódó kibocsátásokat is mérlegeljük, más értékelési szempontokkal együtt.

Saját működésünkben és értékláncunkban egyaránt foglalkozunk a közvetlen, a vásárolt energiához, valamint a beszállítókhoz és más tevékenységekhez kapcsolódó, vagyis Scope 1, 2 és 3 kibocsátásokkal.

A fenntarthatóság akkor mérhető versenyelőny, ha kisebb erőforrás-felhasználást, jobb működési teljesítményt és alacsonyabb kockázatot eredményez. Ügyfeleinknek is energiafogyasztásuk csökkentését és hatékonyságuk javítását kínáljuk. Hitelességünket az adja, hogy magunkra ugyanazokat az elveket alkalmazzuk.

A Schneider Electric Zero Carbon Project programja keretében a vállalat ezer legnagyobb beszállítójához kapcsolódó CO₂-kibocsátás 56 százalékkal csökkent. Milyen támogatást kaptak a beszállítók, és milyen tanulságokkal szolgálhat a program más vállalatok számára?

A világos elvárások mellett gyakorlati támogatás kell. A beszállítók eltérő fejlettségi szintről indulnak: egyesek rendelkeznek kibocsátási adatokkal és szakértelemmel, másoknak a kiindulási érték meghatározásában és a lehetséges lépések megértésében is segítség szükséges.

A program digitális eszközöket, üvegházhatásúgáz-elszámolási képzéseket és egymástól tanulási lehetőségeket biztosított. A résztvevők 70 százalékának 2021-ben még nem volt kibocsátási bázisértéke, ami mutatja a képességépítés jelentőségét.

Saját szervezetünkben is tanulnunk kell: vezetőként nekem is el kellett mélyítenem tudásomat.

Ugyanezt támogatjuk beszállítóinknál, köztük a kevesebb erőforrással és korlátozott szakértői hozzáféréssel rendelkező kisebb cégeknél. Érteniük kell az elvárásokat, azok jelentőségét és az előrelépés módját.

Az előnyöknek az energiaszámlákban, a hatékonysági mutatókban és a pénzügyi teljesítményben is látszaniuk kell. Ha a beszállító megtapasztalja, hogy a kisebb energiafogyasztás és hulladékmennyiség javítja működését, a program közös üzleti lehetőség lesz.

A tanulság: a céloknak, a mérésnek és a gyakorlati támogatásnak együtt kell működniük. Az elvárások irányt adnak, az oktatás és a kézzelfogható előnyök tartós eredményekhez segítenek.

Miért döntött úgy, hogy globális vezetői feladatait Budapestről látja el, és milyen szerepet tölt be a magyarországi Global Supply Chain Hub a Schneider Electric nemzetközi működésében?

Szingapúrból, Nashville-ből vagy Budapestről tölthettem volna be a pozíciót. Azt mérlegeltem, hol teremthetem a legnagyobb értéket. Budapest fejlődő szervezetet, fiatal, dinamikus csapatot és további növekedésre alkalmas bázist kínált. Úgy éreztem, nemzetközi tapasztalatommal érdemben hozzájárulhatok az építkezéshez.

A tevékenységek sokszínűsége is vonzott. A magyar szervezetben a tervezés, a beszerzés, a pénzügy, a gyártás, a logisztika és az ügyfélszolgálat képességei találkoznak. A budapesti központ európai és nemzetközi tevékenységeket is támogat. Ez integrált szemlélet kialakítását és a tapasztalatok más egységekkel történő megosztását teszi lehetővé.

Személyes motivációm is volt: szerettem volna megismerni a magyar kultúrát, új emberekkel találkozni, új környezetben élni. Feleségemmel együtt költöztünk ide, első benyomásaink nagyon kedvezőek. Budapest élhető, az emberek barátságosak és vendégszeretők.

Fenntarthatósági elveinket a mindennapokban is követem. Nem használok autót: gyalog járok, kerékpározom vagy tömegközlekedem. Így kapcsolom össze a munkámban képviselt elveket az életmódommal.

Hogyan kapcsolódik a budapesti központ a vállalat magyarországi gyártási és logisztikai tevékenységéhez, és milyen további fejlődési lehetőségeket lát a magyar szervezet számára?

Magyarország szerepe messze túlmutat a hazai piac méretén. Közép-európai elhelyezkedése, kiváló mérnökei, valamint beszerzési, tervezési és pénzügyi szakemberei fontos erősségek. A magyar bázis értékét e tudás és a gyártási, logisztikai képességek összekapcsolása adja.

Négy gyárunk, a szigetszentmiklósi CEELog logisztikai központ és a budapesti Global Supply Chain Hub kiegészítik egymást. A gyárak nemzetközi vevőket szolgálnak ki, a logisztikai központ az európai ellátást támogatja, a budapesti központ pedig összekapcsolja az ellátási lánc kulcsfunkcióit. Együtt erős alapot adnak a tevékenységek összehangolásához.

Az adatközpontok és az energetikai infrastruktúra bővülése tovább növeli e képességek jelentőségét.

Magyarország a műszaki szakértelem és a megvalósítási kapacitás egyesítésével segíti a nemzetközi kereslet kiszolgálását.

További lehetőséget látok a magas hozzáadott értékű szaktudás fejlesztésében, a digitalizációban és a szervezeti területek együttműködésében. Az itt felhalmozott tapasztalat a tágabb szervezetet is támogathatja: a magyar csapat egyre összetettebb nemzetközi feladatokat vállalhat, miközben a helyi működést is továbbfejleszti.

A cikk megjelenését a Schneider Electric támogatta.

Címlapkép és fotók forrása: Portfolio - Kaiser Ákos