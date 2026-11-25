A csődgondnoki feladatok ellátására az AlixPartners tanácsadó céget jelölték ki. Közleményük szerint átveszik a felvásárlási tárgyalások irányítását, és minden lehetőséget megvizsgálnak, beleértve

a vállalat vagy a cégvagyon egyben, illetve részekben történő értékesítését is.

Az eljárás ideje alatt a lánc tovább működik, így az üzletek és az elosztóközpontok egyaránt nyitva maradnak.

A Poundlandet tavaly vásárolta meg jelképes, egyfontos áron a Gordon Brothers amerikai befektetési társaság a varsói tőzsdén jegyzett Pepco Grouptól. A tulajdonos idén szeptemberben indította el az értékesítési folyamatot, azonban nem talált megfelelő ajánlattevőt.

Bár a kiskereskedelmi lánc menedzsmentje szerint az üzletmenet idén stabilizálódott, a hitelezőként is fellépő Gordon Brothers úgy ítélte meg, hogy a társaság helyzete továbbra is nehéz, és rendkívül sérülékeny bármilyen piaci visszaeséssel szemben. A befektető elsősorban a növekvő költségekkel és a kedvezőtlen inflációs környezettel indokolta a problémákat.

Az amerikai tulajdonos cégvezetési gyakorlatát több brit politikus, köztük Andy Burnham miniszterelnök is bírálta. A kormányfő – akinek északnyugat-angliai, makerfieldi választókerületében a vállalat egyik elosztóközpontja is működik – korábban arra sürgette a befektetőt, hogy a munkahelyek megőrzése érdekében állapodjon meg a potenciális vevőkkel egy mentőcsomagról.

A csődeljárás során ugyanakkor várhatóan több ezer állás szűnik majd meg, mivel a versenytársak valószínűleg csak a legjobban teljesítő üzleteket válogatják ki és veszik át.

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