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A most megszületett támogatói döntések értelmében négy alprogram keretében jutnak forráshoz a nyertes egyéni kutatók és kutatócsoportok. A finanszírozott projektek olyan jövőbe mutató, stratégiai területekre összpontosítanak, mint a mesterséges intelligencia, a 6G-technológia, a fenntartható vízgazdálkodás, az újrahasznosítás és a mezőgazdasági innováció.

A tárcavezető az idei eredmények ismertetése mellett a konstrukció jövőbeli alakulásával kapcsolatban is konkrét változásokat jelentett be.

Jövőre tovább bővítjük a programot, új alprogramokat indítunk, a keretösszeget pedig 40 milliárdról 50 milliárd forintra emeljük

– fogalmazott a miniszter.

A kutatásfinanszírozási rendszer hosszú távú gazdasági és tudományos szerepét érintve a miniszter hozzátette, hogy "célunk, hogy a magyar kutatók életpályájuk minden szakaszában támogatást kapjanak, eredményeik pedig hozzájáruljanak a tudomány fejlődéséhez és Magyarország versenyképességének erősítéséhez."

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán