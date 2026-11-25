Egy nappal csökkentené a 2026/2027-es tanév tanítási napjainak számát egy most társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet. A módosításra azért van szükség, mert december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítása miatt elmaradna a december 12-re tervezett szombati tanítás. Fontos azonban, hogy a tervezet még nem hatályos jogszabály

December 12-én, szombaton mégsem kellene iskolába menniük a diákoknak, ha elfogadják a 2026/2027-es tanév rendjéről szóló rendelet módosítását, amelyet szerdán küldött társadalmi egyeztetésre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.

Eszerint eggyel csökkenne a tanítási napok száma, a tanév viszont az eredetileg tervezett időpontban érne véget.

A tanév rendjének összeállításakor még azzal számoltak, hogy december 12-én kell ledolgozni a december 24-i pihenőnapot, ezért arra a szombatra tanítást írtak elő. A tervezet indoklása szerint az Országgyűlés november 3-án munkaszüneti nappá nyilvánította december 24-ét, így a szombati munkanap-áthelyezés is okafogyottá vált. Ehhez igazítanák most az iskolák munkarendjét.

A tananyag és a követelmények változatlanok maradnának. Az indoklás szerint a pedagógusok a tanmenet módosításával pótolhatják a kieső napot. Az egyes osztályok haladásához igazodva ütemezhetnék át az új tananyag feldolgozását, a gyakorlást és az ismétlést.

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