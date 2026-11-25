A Telex értesülését megelőzően már a Portfolio is megírta, hogy nyolcvan–száz fős létszámcsökkentésre készül a Wellis, és a teljes, 17 milliárd forintos hitelállományának átütemezéséről tárgyal a finanszírozóival – erről Czafik Zsolt, a Wellis Kft. alapító-vezérigazgatója beszélt a vele készített interjúban.

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A tájékoztatása szerint az elbocsátások elsősorban a gyártósori munkásokat érintették, de a költséghatékonyabb működés és a párhuzamosságok megszüntetése érdekében irodai pozíciókat is megszüntettek. A lépést részben a piac szezonális jellege is indokolja, mivel a cég a téli időszakban rendre alacsonyabb létszámmal működik, mint a főszezonban. A vezérigazgató megerősítette, hogy

a jövőbeni munkaerő-gazdálkodási stratégiát továbbra is a mindenkori piaci kereslethez és az értékesítési lehetőségekhez igazítják.

Az európai piacon egykor vezető szerepet betöltő vállalat a koronavírus-járvány idején élte virágkorát, 2021-ben pedig jelentős, hárommilliárd forintos állami támogatással nyitott új gyárat Ózdon. A gazdasági környezet romlása, különösen az orosz–ukrán háború nyomán megugró energiaárak azonban megtörték a lendületet, ami a megrendelések drasztikus visszaeséséhez vezetett. Bár 2024-ben átmenetileg sikerült stabilizálni a cég működését, a 2025-ös év már komoly visszaesést hozott, a vállalat ugyanis 28,8 milliárd forintos árbevétel mellett 2,5 milliárd forintos veszteséget könyvelt el.

A felhalmozott pénzügyi terhek idén őszre kritikus szintet értek el: októberben a Budapesti Értéktőzsdén felfüggesztették a 9,9 milliárd forint össznévértékű Wellis 2031 kötvény kereskedését, miután a vállalat nem tudta teljesíteni esedékes fizetési kötelezettségét. A cégvezetés szerint az eddigi adósságszolgálat kimerítette a társaság eredménytermelő képességét, ezért tárgyalásokat kezdtek a hitelező bankokkal az idén szeptember végén lejárt tartozások átütemezéséről. A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy nem csődeljárásról van szó, céljuk a hitelek és a vállalati működés átstrukturálása, a hatékonyságnövelő átszervezés pontos részletei azonban egyelőre nem ismertek.

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