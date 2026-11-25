A téli krízisidőszakban, november 1. és április 30. között vörös kód lép érvénybe, ha a hőmérséklet tartósan mínusz 10 fok alá süllyed. A kormány Facebook-oldalán közzétett tájékoztatás szerint ilyenkor egy többlépcsős protokoll gondoskodik a rászorulók biztonságos elhelyezéséről. A hajléktalan embereket elsősorban éjjeli menedékhelyen vagy időszakos krízisférőhelyen szállásolják el. Ha ezekben nincs elég hely, átmeneti szállást biztosítanak számukra, végső esetben pedig tartós bentlakást nyújtó intézményben helyezik el őket ideiglenesen.

Vörös kód lép érvénybe a tél krízis időszakban, november 1. és április 30. között,

ha a hőmérséklet tartósan mínusz 10 fok alá csökken.

Ilyen esetben a protokoll több lépésben gondoskodik a rászorulók elhelyezéséről - olvasható a kormány Facebook-oldalán.

Első lépésként gondoskodnak a hajléktalanok éjjeli menedékhelyen vagy időszakos krízisférőhelyen való elhelyezéséről.

Második lépésben, kapacitáshiány esetén gondoskodnak az átmeneti szálláson való elhelyezésről.

Ha az első két lépésben nem megoldható az elhelyezés, akkor gondoskodnak a tartós bentlakást nyújtó hajléktalanellátó intézményben való ideiglenes elhelyezésről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images