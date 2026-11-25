A bugaci pusztában található, nádtetős házakból álló komplexum messze túlmutat egy átlagos egyetemi épület felszereltségén. A területen halastó, konditerem, jakuzzi, infraszauna, valamint szivarszoba és egy negyvenéves borokat rejtő pince is található. Csőszi Attila, a Tisza Párt parlamenti képviselője szerint

az épületegyüttest a valóságban nem képzésekre, hanem az alapítványi vezetők, családtagjaik és ismerőseik hétvégi kikapcsolódására tartották fenn.

Az egyetemet fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány korábbi vezetése – köztük Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester – azzal védekezett, hogy a helyszínt a turizmus-vendéglátás szakos hallgatók gyakorlati képzésére, belső tréningekre és protokolláris célokra használták. A nyilvánosságra került adatok alapján azonban 2023 és 2025 nyara között mindössze ötvenszer vették igénybe az ingatlant, és ebből csupán mintegy tizenöt alkalommal voltak jelen diákok. A hallgatók jellemzően kisebb, tízfős csoportokban, kizárólag egynapos programokon vettek részt, így a luxusszolgáltatásokat aligha ők élvezték.

Mindezek tükrében az évi százmilliós fenntartási költség rendkívül aránytalannak tűnik, hiszen ez egy-egy rendezvényre vetítve többmilliós kiadást jelentett az alapítványnak.

Különösen visszásak a birtok megvásárlásának körülményei. Az alapítvány 2023 elején vette meg az ingatlanokat a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.-től, amely korábban saját nemzetközi menedzsmentjének üdülőjeként használta azokat. A döntéshozatal idején Bíró Attila egyszerre volt az eladó cég ügyvezető igazgatója és a vevő egyetemi alapítvány felügyelőbizottságának elnöke. Bár Bíró a szavazásnál összeférhetetlenségre hivatkozva tartózkodott, a tranzakció akadálytalanul átment a testületen.

Az egyetemi alapítvány vezetése az elmúlt években lecserélődött, az új kuratórium pedig hozzálátott az elődök vitatható pénzügyi döntéseinek felülvizsgálatához. Az Állami Számvevőszék korábban már megállapította a bűncselekmény gyanúját az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban, és az üdülő ügyében is átfogó vizsgálatok indultak. A jelenlegi, 2026 végi állás szerint a hatóságok feladata annak végleges tisztázása, hogy a több mint egymilliárdért megvásárolt és százmilliókból fenntartott létesítmény valóban a közfeladatot ellátó oktatást vagy pusztán egy szűk kör luxuspihenését szolgálta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ujvári Sándor