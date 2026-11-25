A tárcavezető a görög OPEN televíziónak adott interjújában közölte, hogy az összeget a tervezettnél tíz nappal korábban már át is utalták a jogosultak számlájára. A támogatást minden év novemberében folyósítják majd. A juttatás – jövedelmi vagy vagyoni vizsgálat nélkül – minden 65 év feletti nyugdíjasnak alanyi jogon jár, emellett megkapják a kizárólag özvegyi nyugdíjban részesülő, 60 év feletti állampolgárok, valamint a fogyatékossággal élők meghatározott csoportjai is.

A mostani kifizetés jelentős emelést jelent a korábbiakhoz képest: a miniszter emlékeztetett arra, hogy az intézkedés 2025-ös bevezetésekor a támogatás összege még csak 250 euró volt, és jóval szűkebb réteg volt rá jogosult.

A költségvetési mozgástér bővülése azonban lehetővé tette, hogy a juttatást előbb 300, majd 400 euróra emeljék, miközben a kedvezményezettek körét is kiterjesztették.

A többletforrások előteremtéséhez a miniszter szerint hozzájárult a digitális munkakártya bevezetése, amely növelte a költségvetési bevételeket. A novemberben újabb munkavállalói csoportokra kiterjesztett rendszer már több mint 2,5 millió dolgozót véd, a szabályok betartását pedig a független munkaügyi felügyelet ellenőrzi a korábbinál szigorúbb és gyakoribb vizsgálatokkal.

Az interjúban szóba került a nyugdíjkorhatár esetleges emelése is, ám a miniszter határozottan cáfolta az erre vonatkozó felvetéseket, hangsúlyozva, hogy a kérdés egyáltalán nincs napirenden. Emlékeztetett arra, hogy Görögország a gazdasági válság éveiben már meghozta a fájdalmas döntéseket, és akkor más európai országokat megelőzve emelte meg a korhatárt.

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A görög társadalombiztosítási alapok pénzügyi helyzetét a miniszter szerint három fő tényező stabilizálta: a digitális munkakártya sikeres alkalmazásán túl sokat nyom a latban, hogy 2019-hez képest mintegy 600 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma az országban. Emellett a vonatkozó jogszabályok módosításának hatására a munkát vállaló nyugdíjasok száma is ugrásszerűen, 35 ezerről 320 ezerre emelkedett, ami szintén jelentősen hozzájárul a nyugdíjrendszer fenntarthatóságához.

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