Vegyes képet festenek a ma érkezett amerikai makroadatok. A harmadik negyedéves GDP-növekedést 3,5%-ról 4,3%-ra módosították felfelé, főként az erősebb fogyasztásnak köszönhetően. A PCE-infláció havi alapon a várakozásoknak megfelelően 0,3% volt, éves szinten pedig 3,8%-ot ért el. A friss számok ugyanakkor keveset árulnak el a jövőről, pedig a részvénypiaci esés mögött elsősorban az AI-beruházások visszaesésétől való félelem áll. A Fed így furcsa helyzetbe kerülhet a decemberi ülésén, mert a magas infláció indokolná a piac által várt 25 bázispontos kamatemelést, miközben az inflációs várakozások gyorsan csökkennek, a növekedési kilátások pedig bizonytalanabbá váltak.

Számos fontos amerikai makro adat érkezett ma. A háztartások fogyasztási kiadása havi alapon 0,3%-kal emelkedtek, a bevételeik pedig 0,7%-kal. Havi alapon viszont a reálfogyasztás stagnált. Eközben a PCE maginfláció és infláció havi alapon a várakozásokkal megegyezően 0,3%-kal emelkedtek. Éves alapon a PCE infláció 3,8% volt.

A harmadik negyedéves GDP-t 3,5%-ról 4,3%-ra revideálták felfelé. Ez elsősorban a fogyasztásnak köszönhető ahol 3,8%-ról 4,2%-ra módosították. A negyedéves vállalati profitok viszint 3,8%-kal nőttek az előző negyedéves 7,7%-os növekedése után.

Összességében a bejövő adatok vegyes képet festenek. A GDP növekedés felfelé revideálása jó hír, de a mostani részvénypiaci esés a jövőről szól és arról, hogy visszaeshetnek-e az AI beruházások vagy sem. Ebben a kérdésben nem sok relevenaciája van a GDP revíziónak. A PCE infláció nagyrészt csak a hetekkel korábban érkező inflációs adat átsúlyozása, emiatt ez is meglehetősen kevés előrejelző erővel ír.

A Fed a decemberi ülésén furcsa helyzetbe fog kerülni. 3,8%-os PCE infláció mellett teljesen természetesnek tűnik a piac által várt 25 bázispontos kamatemelés és a jövő évre beárazott 2-3 emelés. Azonban az inflációs várakozások rohamosan esnek, a nyersanyagárak is lejjebb kerültek, míg az AI körüli problémák miatt a gazdasági növekedési kilátások is bizonytalanabbak lettek.

Emiatt egy előretekintő Fed-nek aki 100 dolláros olajár mellett nem emelt, furcsa lenne, ha 80 dolláros olajárnál megtenné.

Címlapkép forrása: Martin Ruegner