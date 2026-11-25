A tárcavezető a privilegizált helyzetű kar felszámolását azzal indokolta, hogy

az átalakítás egy igazságosabb pedagógusképzési rendszer kialakítását szolgálja.

A változás ugyanakkor nem veszélyezteti a már felvett diákok diplomaszerzését, ők ugyanis egy másik akkreditált képzésben fejezhetik be az egyetemet. "A minisztérium emellett biztosítja, hogy minden érintett hallgató megszakítás nélkül, állami ösztöndíjas formában folytathassa és végezhesse el megkezdett tanulmányait" – hangsúlyozta a miniszter.

Az átvétel pontos menetét és a már megszerzett kreditek elismerésének részleteit az egyetemek közötti megállapodások rendezik majd. A hallgatóknak emellett arra is lehetőségük nyílik, hogy

egy általuk választott másik hazai felsőoktatási intézménybe kérjék az átvételüket az adott egyetemen érvényes feltételek szerint.

A zökkenőmentes átmenet és a megfelelő tájékoztatás érdekében a felsőoktatási államtitkárság nyitott egy közös hallgatói fórum megtartására is. Az eseményre a tervek szerint még idén sor kerül, ahol a szaktárca képviselői személyesen válaszolnak majd a képzés átalakításával kapcsolatos kérdésekre.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán