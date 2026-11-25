Az Európai Unió stratégiai szükségszerűségnek tartja a bővítést, és a nyugat-balkáni országok egyre gyorsabban teljesítik a csatlakozáshoz szükséges reformokat. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a szerdai brüsszeli EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó után arról beszélt, hogy a partnerek egy év alatt 38 százalékról 63 százalékra javították a reformlépések teljesítését, ami további 338 millió euró kifizetését teheti lehetővé Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia számára. Montenegró már a csatlakozási tárgyalások célegyenesében jár, Albánia pedig gyors ütemben halad, az EU pedig jövő év elején minden partnerével párbeszédet kezd az egységes piacba való fokozatos integrációról. António Costa, az Európai Tanács elnöke arra figyelmeztetett, hogy a reformok mellett a regionális együttműködés, a megbékélés és a jószomszédi viszony is a csatlakozás alapfeltétele.

A bővítés stratégiai szükségszerűség Európa számára, ugyanis mind a jelenlegi, mind a jövőbeli tagállamok számára sikert kell hoznia, különösen a jelenlegi kritikus, gyorsan változó időkben - jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben szerdán.

Az EU és a Nyugat-Balkán országainak csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyen azt mondta, idén a végrehajtás "magasabb fokozatra kapcsolt": míg egy éve a partnerek az esedékes reformlépések 38 százalékát teljesítették, idén már 63 százalékát. Ráadásul - mint kiemelte - olyan reformokról van szó, amelyek valódi változást hoznak, és további 338 millió euró felszabadítását tehetik lehetővé Albánia, Montenegró és Észak-Macedónia esetében a következő hetekben.

Biztató előrelépésnek nevezte, hogy Montenegró már a csatlakozási tárgyalások "célegyenesében jár", Albánia pedig továbbra is lenyűgöző ütemben halad a cél felé. Az EU szeretné, ha mások országok is követnék példájukat.

Az Európai Unió kész kivenni a részét a feladatból, és biztos vagyok abban, hogy közösen tartós fejlődéssé alakíthatjuk a jelenlegi lendületet

- fogalmazott.

Von der Leyen közölte: az EU szeretné, ha a Nyugat-Balkán országai már a tagság elnyerése előtt részesülnének az egységes piac nyújtotta előnyökből. Ezért bizonyos ágazatokat megnyitott előttük, miközben a nyugat-balkáni országok reformokat hajtanak végre az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében. Ezzel összefüggésben közölte: az EU a jövő év elején minden partnerével megkezdi a fokozatos integrációról szóló, országra szabott párbeszédet, hogy új lehetőségeket tárjon fel számukra az egységes piacon belül.

A bővítés folyamatának elengedhetetlen része, hogy a nyugat-balkáni országoknak egymáshoz is közelebb kell kerülniük - hívta fel a figyelmet az Európai Bizottság elnöke, majd hozzátette: minél erősebb és egységesebb Európa, annál jobban tud szembenézni a kihívásokkal.

A sajtótájékoztatón António Costa, az Európai Tanács elnöke kijelentette: a kihívásokkal teli geopolitikai helyzet még inkább kihangsúlyozza annak fontosságát, hogy az Európai Uniónak és a Nyugat-Balkánnak egyre szorosabb kapcsolatokat kell ápolnia.

Üzenetem minden partnerünknek egyértelmű: tartsák fenn a lendületet, és hajtsák végre azokat a reformokat, melyek elvezetik őket az Európai Unióhoz

- fogalmazott Costa, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy az EU felé vezető út nem csupán a szükséges reformok végrehajtásáról szól, a regionális együttműködés, a megbékélés és a jószomszédi viszony az uniós csatlakozás alapvető előfeltétele.

Kijelentette: a múltból eredő kihívásokat le kell küzdeni. Csak így érhetnek el valódi eredményeket anyugat-balkáni partnerek, és vállalhatnak felelősséget egy stabil, virágzó és egységes Európa jövőbeli tagjaiként.

Nyugat-balkáni partnereink számíthatnak az Európai Unióra. Mi vagyunk a legmegbízhatóbb partnerük, és továbbra is azok maradunk

- tette hozzá beszédében az Európai Tanács elnöke.

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