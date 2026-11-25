A ciklon előoldalán délnyugat felől enyhébb léghullámok érkeznek hazánk fölé, a térségünkben kialakuló melegfront pedig intenzív csapadékot hoz magával. A csapadékzóna a délutáni és esti órákban észak, északkelet felé terjedve fokozatosan megerősödik.
Éjfélig a havazás súlypontja kiemelten a Dunazug-hegyvidék, az Északi-középhegység nyugati térségét, a fővárost, illetve az Észak-Alföldet érintheti leginkább
– hívta fel a figyelmet a HungaroMet. Ezekben a régiókban öt centimétert meghaladó, a magasabban fekvő területeken pedig helyenként akár tíz centiméternél is vastagabb hóréteg alakulhat ki. Az ország többi részén általában csak vékony, legfeljebb négy centiméteres hótakaró valószínű.
Az Időkép frissen közzétett hótérképe hasonló arányokkal operál, a hóvastagság tekintetében azonban alacsonyabb számokat olvashatunk le.
A HungaroMet arra is felhívta a figyelmet, hogy csütörtök hajnaltól egy újabb csapadékzóna éri el az országot, amely az északnyugati harmadban okoz majd havazást. Estig ezen a területen öt centiméter körüli vizes, tapadó hóréteg képződhet, azonban az Alpokalja magasabb részein ennél jóval több, akár tíz centimétert meghaladó friss hó is hullhat.
Kiadták a figyelmeztetéseket a havazás és ónos eső miatt
A HungaroMet oldalán szerdán több megyében elsőfokú figyelmeztető előrejelzést is kiadtak a havazás miatt.
A havazás mellett az ónos eső is komoly veszélyt jelent, amelyre szintén figyelmeztető előrejelzést adott ki a szolgálat több területre.
Veszprém megyére már a másodfokú, narancssárga figyelmeztetés is megjelent.
Az előrejelzés szerint napközben elsősorban a Dunántúli-középhegység térségében várható néhány tized milliméternyi ónos csapadék, ám a Bakonyban ez a mennyiség az egy millimétert is meghaladhatja.
Csütörtök hajnalban és kora délelőtt főként a Bakony környékén kell ismét számítani kisebb, egy milliméternél kevesebb ónos esőre.
A meteorológiai szolgálat a téliesre forduló időjárás miatt fokozott óvatosságra inti a közlekedőket. Kiemelték, hogy "a havas, jeges, helyenként ónos esőtől csúszóssá váló utak miatt érdemes hosszabb menetidővel tervezni."
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