Magyarország felkészülten várja a téli időszakot, az ország földgáz- és kőolajtartalékai garantálják a biztonságos energiaellátást – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

A hazai földgáztárolók töltöttségi szintje jelenleg eléri a 74 százalékot, ami meghaladja a 69 százalékos európai uniós átlagot.

Ez a mennyiség 4,7 milliárd köbméter betárolt földgázt jelent.

A rendelkezésre álló készlet önmagában – egyéb forrás bevonása nélkül is – az ország teljes gázszükségletét 95 téli napon keresztül tudná fedezni, míg a lakossági fogyasztást tekintve közel 200 téli napra elegendő. A tárolói kapacitások mellett a folyamatos importszállítások és a hazai kitermelés is hozzájárulnak a fogyasztók ellátásához.

A földgáz mellett a kőolaj esetében is biztosított a stabilitás: október vége óta a biztonsági készletek ismét 90 napnyi import kiváltására elegendő mennyiséget érnek el.

Az ellátás biztonságának fenntartása mellett kulcskérdés számunkra, hogy a lakossági terheket nemzetközi összevetésben is alacsony szinten tartva biztosítsuk az energia megfizethetőségét

– fogalmazott a tárcavezető.

A kormány a fával fűtő háztartások támogatása érdekében csökkentette a tűzifa általános forgalmi adóját, emellett a szociális tűzifa program keretösszegét a kétszeresére emelte.

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