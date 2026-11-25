A Trump-adminisztráció a kereskedelmi törvény 301-es szakasza alapján folytatott vizsgálatot követően tervezi az újabb szankciókat. Bár a lépés elsődleges célpontja egyértelműen Kína, az érintett tizenhat gazdaság között szerepel az Európai Unió, Japán, Dél-Korea, Mexikó, India, valamint több délkelet-ázsiai gyártóközpont is.

Miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság az év elején megsemmisítette a nemzetközi gazdasági szükséghelyzeti törvény (IEEPA) alapján kivetett vámokat, Washington azonnal más jogi eszközökhöz nyúlt. Átmenetileg a 122-es szakaszt alkalmazták, majd júliusban szélesebb körű, 301-es szakasz szerinti vámokra váltottak. Emellett a nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozó 232-es szakasz hatályát is jelentősen kiterjesztették, így egyre több termékcsoportra vetnek ki 10 és 100 százalék közötti pótvámot, december 4-től pedig a poliszilíciumra és származékaira is minimum importárakat vezetnek be. Jelenleg is zajlanak a vizsgálatok az antracitszén és az orvostechnikai eszközök ügyében, míg a robotika, az ipari gépek és a szélturbinák esetében már a tárgyalási szakaszban jár a folyamat.

Az intézkedések eredményeként nem egy egységes vámrendszer, hanem ország- és ágazatspecifikus terhek bonyolult hálózata alakult ki.

A hivatalos külkereskedelmi adatokra épülő ETRX-index szerint szeptemberben a teljes amerikai importra vetített tényleges vámszint 6,8 százalékon állt. Ez az érték az EU-ból származó behozatal esetében 6,6 százalékot, míg a kínai áruknál – a még Donald Trump első elnöki ciklusa alatt bevezetett és azóta kibővített terhek miatt – mintegy 21 százalékot tett ki. A Reuters értesülései szerint az újabb intézkedések ellenére Washington várhatóan tiszteletben tartja majd az EU-val korábban kialkudott 15 százalékos vámplafont. A Trump második ciklusa alatt Kínára kivetett vámok 20 százalékos felső határa pedig addig maradhat érvényben, amíg a felek meghosszabbítják a 2027. január 10-én lejáró kereskedelmi fegyverszünetet.

A legújabb jogalapot jelentő strukturális túlkapacitást rendkívül tágan értelmezi az Egyesült Államok Kereskedelmi Képviselője (USTR). Nemcsak a közvetlen állami támogatásokat sorolja ide, hanem az állami tulajdonú vállalatok működését, a kedvezményes hitelezést, a piacra jutási korlátokat, a bérezési és árfolyamgyakorlatot, sőt a környezetvédelmi és munkaügyi normákat is. A potenciálisan érintett szektorok köre hasonlóan széles, hiszen az acélipartól, az autó- és akkumulátorgyártástól kezdve a félvezetőkön, gépeken és vegyi anyagokon át egészen a napelemekig terjed, ami hatalmas mozgásteret biztosít az amerikai kormányzatnak.

Ez az új jogi megközelítés fontos tartalékmegoldásként szolgálhat a kormányzat számára. A júliusban hatvan kereskedelmi partnerrel szemben – a kényszermunkával előállított áruk importtilalmának elégtelen betartatása miatt – bevezetett, 10–12,5 százalékos vámokat ugyanis megtámadták az Egyesült Államok Nemzetközi Kereskedelmi Bíróságán. A felperesek szerint az intézkedések túlságosan általánosak, és nem támaszkodnak megfelelő országspecifikus bizonyítékokra. Mivel a túlkapacitásra és a kényszermunkára vonatkozó vizsgálatokat márciusban szinte egy időben indították el, a mostani, túlkapacitásra épülő eljárás biztosíthatja a vámfal fenntartását abban az esetben is, ha a bíróság a kényszermunkára hivatkozó szankciókat megsemmisítené vagy korlátozná.

Bár januártól a demokraták veszik át az irányítást a Kongresszusban, ami növeli a politikai nyomást a kormányzat vámpolitikáján, a gyakorlatban rendkívül nehéz lesz visszafordítani a folyamatokat

- áll az ING Bank elemzésében.

A törvényhozás ugyanis a 232-es és 301-es szakaszok révén már korábban jelentős hatásköröket ruházott át a végrehajtó hatalomra. Ezen jogkörök szűkítéséhez új törvényekre lenne szükség, amelyeket az elnök megvétózhat, a vétó felülírásához szükséges kétharmados többséggel pedig nem rendelkeznek a demokraták. Ráadásul a Biden-kormányzat évei már megmutatták, hogy a stratégiai ágazatokat védő vámok pártokon átívelő politikai támogatottságot élveznek az Egyesült Államokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images