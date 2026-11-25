A kéthetente jelentkező videós podcast két állandó szakértője Madár István, a Portfolio vezető elemzője és Duronelly Péter közgazdász lesz. A beszélgetések célja, hogy a legmagasabb szakmailasággal, közérthetően és érdekesen mutassák be a magyar gazdaságot alakító hazai és nemzetközi folyamatokat, gazdaságpolitikai döntéseket, kockázatokat és lehetőségeket.
A műsor szakértői:
- Madár István a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője, rovatvezetője, a Corvinus Egyetem korábbi oktatója, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja.
- Duronelly Péter közgazdász, több, mint húsz évet dolgozott tőkepiaci területen , jelenleg adatalapú analitikai megoldások fejlesztésével foglalkozik.
Egy inflációs adat, egy kamatdöntés vagy a forint árfolyamának változása önmagában is fontos hír, valódi jelentőségük azonban sokszor csak a tágabb gazdasági környezet ismeretében érthető meg. A Portfolio Big Picture ezért nem egyszerűen összefoglalja az aktualitásokat, hanem értelmezi és kontextusba helyezi azokat.
A műsor nem hagyományos interjúformátum, hanem két tapasztalt és elismert szakember párbeszédére épül: Madár István és Duronelly Péter közösen gondolkodik, ütközteti szempontjait, és bemutatja a lehetséges forgatókönyveket, illetve azok rövid és hosszabb távú következményeit.
A témák között a gazdasági növekedés, az infláció, a bérek, a fogyasztás és a beruházások alakulása éppúgy helyet kap, mint a jegybanki kamatpolitika, a költségvetés helyzete vagy a magyar gazdaságpolitika mozgástere. A beszélgetések a hazai folyamatokat nemzetközi összefüggésben vizsgálják, kitérve az európai, amerikai és ázsiai gazdaság fejleményeire, valamint a globális piac változásaira.
Az aktualitások mellett olyan hosszabb távú kérdések is előkerülnek, mint a versenyképesség, a demográfia, a termelékenység vagy a mesterséges intelligencia gazdasági hatásai, az euróbevezetés vagy Magyarország távlati gazdaságpolitikai stratégiája.
A Portfolio Studios gyártásában készülő Portfolio Big Picture Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel november 26-i premierjét követően kéthetente érkeznek az új beszélgetések.
A műsor teljes egészében a Portfolio Signature előfizetőinek lesz elérhető – ez az első podcasttartalom, amit kifejezetten előfizetői tartalomként gyárt a médiacsoport, kiszolgálva folyamatosan növekvő előfizetői bázisát. Ugyanakkor minden adás első 15 perce – egyfajta előzetesként – minden néző/hallgató számára hozzáférhető lesz.
Címlapkép forrása: Portfolio
Indul a Portfolio Big Picture Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel
Szintet lépünk a gazdasági podcastekben.
Csődvédelmet kért a brit diszkontlánc
Egyetlen fontért vették meg, most mégis összeomlott a jól ismert üzlethálózat.
Nagy változás jön a horvát boltokban, de a 2027-es nyári szezont még megússzák a turisták
Később bővítik a visszaváltási rendszert.
Óriási egyesülés jön a barkácspiacon
OBI márkanév alatt futnak majd a boltok.
Fotók: 250 kilós bombát emeltek ki a Velencei-tóból
A búvároknak kézzel kellett kitapogatni a világháborús robbanótestet.
Csúnya lett a zárás a magyar tőzsdén, nagyot esett az OTP
A Molt is ütötték.
Lehet olyan közlekedési kihágás Horvátországban, amelyért majdnem 1 millió forint a büntetés
Egyelőre ez egy törvényjavaslat.
Mennyi lesz a 2027-es minimálbér és mire lehet elég ez az összeg egy hitelfelvételkor?
Megállapodtak a 2027-es minimálbér összegéről: a bruttó 347 ezer forintos összeg 7,5 százalékos emelést jelent az idei évhez képest. Hogyan változik a bérminimum? A minimálbér növekedése
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Kinek fáj, ki örülhet? Közelebbről is megnéztük a legújabb adócsomagot
Azért virgács is kikandikál belőle.
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?