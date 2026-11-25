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November 26-án Portfolio Big Picture címmel indul a Portfolio Csoport új gazdasági műsora, amely a napi hírek mögötti összefüggések megértésében segíti a nézőket és a hallgatókat. Ez az első olyan audiovizuális tartalom, amit a médiacsoport kifejezetten előfizetők számára gyárt.

A kéthetente jelentkező videós podcast két állandó szakértője Madár István, a Portfolio vezető elemzője és Duronelly Péter közgazdász lesz. A beszélgetések célja, hogy a legmagasabb szakmailasággal, közérthetően és érdekesen mutassák be a magyar gazdaságot alakító hazai és nemzetközi folyamatokat, gazdaságpolitikai döntéseket, kockázatokat és lehetőségeket.

A műsor szakértői:

Madár István a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője, rovatvezetője, a Corvinus Egyetem korábbi oktatója, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja.

a Portfolio vezető makrogazdasági elemzője, rovatvezetője, a Corvinus Egyetem korábbi oktatója, a Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja. Duronelly Péter közgazdász, több, mint húsz évet dolgozott tőkepiaci területen , jelenleg adatalapú analitikai megoldások fejlesztésével foglalkozik.

Egy inflációs adat, egy kamatdöntés vagy a forint árfolyamának változása önmagában is fontos hír, valódi jelentőségük azonban sokszor csak a tágabb gazdasági környezet ismeretében érthető meg. A Portfolio Big Picture ezért nem egyszerűen összefoglalja az aktualitásokat, hanem értelmezi és kontextusba helyezi azokat.

A műsor nem hagyományos interjúformátum, hanem két tapasztalt és elismert szakember párbeszédére épül: Madár István és Duronelly Péter közösen gondolkodik, ütközteti szempontjait, és bemutatja a lehetséges forgatókönyveket, illetve azok rövid és hosszabb távú következményeit.

A témák között a gazdasági növekedés, az infláció, a bérek, a fogyasztás és a beruházások alakulása éppúgy helyet kap, mint a jegybanki kamatpolitika, a költségvetés helyzete vagy a magyar gazdaságpolitika mozgástere. A beszélgetések a hazai folyamatokat nemzetközi összefüggésben vizsgálják, kitérve az európai, amerikai és ázsiai gazdaság fejleményeire, valamint a globális piac változásaira.

Az aktualitások mellett olyan hosszabb távú kérdések is előkerülnek, mint a versenyképesség, a demográfia, a termelékenység vagy a mesterséges intelligencia gazdasági hatásai, az euróbevezetés vagy Magyarország távlati gazdaságpolitikai stratégiája.

A Portfolio Studios gyártásában készülő Portfolio Big Picture Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel november 26-i premierjét követően kéthetente érkeznek az új beszélgetések.



A műsor teljes egészében a Portfolio Signature előfizetőinek lesz elérhető – ez az első podcasttartalom, amit kifejezetten előfizetői tartalomként gyárt a médiacsoport, kiszolgálva folyamatosan növekvő előfizetői bázisát. Ugyanakkor minden adás első 15 perce – egyfajta előzetesként – minden néző/hallgató számára hozzáférhető lesz.

Címlapkép forrása: Portfolio