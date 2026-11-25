Átadták a 3D Sebészeti és In Silico Biomechanikai Laboratórium kibővített részlegét a Budai Egészségközpontban.

A 2026. november 13-án tartott konferencián magyar orvosok és mérnökök mellett svájci, német, holland és szingapúri szakemberek mutatták be a 3D-nyomtatás, az in silico medicina és a személyre szabott sebészeti megoldások legújabb eredményeit. Az előadások érintették a kórházon belüli 3D-nyomtatás szabályozási és minőségbiztosítási feltételeit, az egyedi gerincimplantátumok biomechanikai vizsgálatát, valamint a nemfémes implantátumok klinikai alkalmazását is - olvasható a BEK sajtóközleményében.

A közvetlenül a betegellátás helyszínén működő laboratóriumban nyolc éve dolgoznak együtt a sebészek, a mérnökök és a kutatók. A képalkotó diagnosztika adatait a virtuális műtéti tervezésben hasznosítják, ezek alapján pedig a páciensekre szabott, 3D-nyomtatott anatómiai modelleket és műtéti segédeszközöket gyártanak. A technológia segíti az összetett gerincműtétek pontos előkészítését és elvégzését, emellett a saját anatómiai viszonyok szemléltetésével megkönnyíti a betegek számára állapotuk és a tervezett beavatkozás megértését.

Az eseményhez kapcsolódva az intézmény

Királyhágó utcai központjában felavatták a laboratórium megújult és kibővített helyiségeit.

Jeszenszky Dezső, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgatója az átadón elmondta, hogy a kutatási eredményekre építő részleg ma már a klinikai diagnosztikát, a műtéti tervezést és a terápiás beavatkozásokat is támogatja. Éltes Péter laborvezető, gerincsebész hozzátette, hogy céljuk az oktatási és kutatás-fejlesztési feladatok mellett a klinikai szolgáltatások bővítése, így a diagnosztikai adatok, a mozgáselemzés, a digitális tervezés és a gyártás egymást kiegészítve segítheti a személyre szabott gyógyítást.

A tervek szerint a jövőben a gerincsebészet mellett más mozgásszervi és egyéb sebészeti szakterületeken is beépítik a mindennapi gyakorlatba a 3D-technológiát. A laboratórium megoldásai és szolgáltatásai várhatóan 2027 második negyedévétől válnak elérhetővé a klinikai ellátásban, miután lezárul az orvostechnikai eszközökről szóló uniós rendeletnek (EU MDR) megfelelő minőségirányítási rendszer kialakítása.

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