Létszámcsökkentésre készülnek a Főpolgármesteri Hivatalnál, azért, hogy teljesíteni tudják a kormány felé vállalt, 20 milliárd forintos kiadáscsökkentést – derült ki a pénteki közgyűlés napirendjén szereplő határozathoz fűzött főpolgármesteri kiegészítőből, amelyet a hvg.hu vett észre. Ez még csak terv, a végrehajtásról pénteken dönt a közgyűlés.
A kormány és a főváros az augusztusban újraélesztett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) október 1-jei ülésén állapodott meg többek között arról, hogy Budapest jövőre 20 milliárd forinttal csökkenti a működési kiadásait. Kérdés, mindezt miből fedezi majd a főváros?
Ez már az FKT döntéseit ismertető sajtótájékoztatón is felmerült, akkor Karácsony Gergely főpolgármester a Portfolio kérdésére elismerte, hogy ez „nehéz” feladat. Ugyanakkor kiemelte: mivel a szolidaritási hozzájárulásról szóló, évek óta tartó vitára is pontot tettek a kormánnyal, ezért Budapest pénzügyi helyzete várhatóan rendeződik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb folyószámlahitelt kell majd felvenniük, amivel csökkennek az ezzel kapcsolatos kamatterhek.
A hvg.hu kérdésére Kiss Ambrus a Városháza főigazgatója elmondta, hogy idén 14 milliárd forint volt a kamatkiadások terhe, jövőre pedig ezen a címen 9 milliárddal számolnak, ezen keresztül tehát ötmilliárd forintos megtakarítás érhető el. A teljes, 20 milliárd forintos megtakarításcsomagról majd csak a decemberi közgyűlésen lesz szó, ami viszont már most kiderült, hogy a leépítésekkel úgy számolnak, 1 milliárd forinttal csökken a személyi jellegű kiadások összege.
A javaslat szerint a jelenlegi 1071 álláshelyből összesen 100-at szüntetnének meg.
Ezeknek nagyjából egyharmadát – összesen 36 álláshelyet – a tartósan (legalább 3 hónapja) betöltetlen pozíciók megszüntetésével érnének el. Ezen felül pedig 65, ténylegesen foglalkoztatott munkavállaló elbocsátását tervezik 2027. március 1-jei hatállyal.
A két számot összeadva ugyan 101 pozíció jön ki, de Kiss Ambrus elmondása szerint a 36 tartósan betöltetlen pozíció közül az egyik a főpolgármester-helyettesé, amit nem szüntethetnek meg.
Emellett tervben van, hogy az egyes egységek működését „racionalizálják”, aminek nyomán arra számítanak, kevesebb dolgozó is képes lesz a feladatok elvégzésre.
Karácsony a javaslatban leszögezi, a létszám csökkentése mellett „számos olyan fejlesztés és szervezési intézkedés van folyamatban, amelyek megvalósítása a munkavégzés hatékonyságát javítja majd”, ezektől a főpolgármester azt várja, hogy kevesebb munkatárssal is képesek lesznek a feladatokat azonos, vagy akár magasabb színvonalon elvégezni.
A leépítésekről formálisan a főjegyző hoz majd döntést, mivel a hivatalban dolgozók jelentős részének ő a munkáltatója, ugyanakkor ő nem egy személyben dönt, hanem a különböző részlegek vezetőinek véleménye alapján. Amennyiben a közgyűlés elfogadja a javaslatot, már decemberben kiderülhet, hogy kiket küldenek el, tette hozzá a főigazgató.
A leépítésben érintett dolgozók segítésére – a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének kérésére – célzott támogatási rendszert indítanak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
Üzent Ursula von der Leyen a Kremlnek: nem fog sikerülni
Az Európai Bizottság elnöke erős kijelentéseket tett.
Csúcstechnológiára és 6G-re dől a pénz: jelentős pluszforrást kapnak a hazai projektek
Jövőre bővítik a programot.
Óriási botrányt robbantott ki a titkos katonai misszió: a parlament háta mögött kerülhet háborúba Oroszországgal Európa egyik legerősebb állama
Franciaországban teljes össztűz zúdult a kormányra.
Titkos ügyletekre derült fény a Huang-botrányban – százmillió dollárok folytak el
Egészen sötét céghálóról rántották le a leplet.
Üzleti titkok, banki csalás és iráni üzletek - Súlyos ítélet született a Huawei ügyében
Amerika szerint lopásra és csalásra épült a kínai technológiai birodalom.
Olyan vörös vonalhoz érkeztünk, amit soha korábban nem mert átlépni a NATO: nyílt beavatkozás jöhet Ukrajnában?
Lengyelország vetette fel a javaslatot.
Fontos szigorításra készül az európai jegybank: jelentős változás jöhet a bankrendszerben
Nyitottnak mutatkozott a kötelező tartalékráta emelésére.
Elbocsátások a Wellisnél, hitelei átütemezéséről tárgyal a magyar gyártó
A járvány alatt még virágzott.
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
50 millió forint készpénzt fizetnél be a bankba? Nem olyan egyszerű, mint gondolnád
Eladtad az ingatlanod, a vevő készpénzben fizetett, és most ott állsz egy táskányi pénzzel. Besétálsz a legközelebbi bankfiókba és befizeted? A valóságban ennél jóval több teendőd van,
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.
Nem az a kérdés, ki építi meg a lakásokat, hanem hogy ki lesz a több ezres lakásportfóliók tulajdonosa 50 évre
Schrancz Mihállyal, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?