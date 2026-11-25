Száz álláshelyet szüntetne meg a Főpolgármesteri Hivatal, hogy teljesíteni tudja a kormánnyal októberben kötött megállapodásban vállalt, 20 milliárd forintos kiadáscsökkentést. A tervek szerint a jelenlegi 1071 álláshelyből 35 tartósan betöltetlen pozíció szűnne meg, emellett 65 munkavállalót bocsátanának el március 1-jei hatállyal, amivel 1 milliárd forinttal csökkennének a személyi jellegű kiadások. A javaslatról pénteken dönt a Fővárosi Közgyűlés.

Létszámcsökkentésre készülnek a Főpolgármesteri Hivatalnál, azért, hogy teljesíteni tudják a kormány felé vállalt, 20 milliárd forintos kiadáscsökkentést – derült ki a pénteki közgyűlés napirendjén szereplő határozathoz fűzött főpolgármesteri kiegészítőből, amelyet a hvg.hu vett észre. Ez még csak terv, a végrehajtásról pénteken dönt a közgyűlés.

A kormány és a főváros az augusztusban újraélesztett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) október 1-jei ülésén állapodott meg többek között arról, hogy Budapest jövőre 20 milliárd forinttal csökkenti a működési kiadásait. Kérdés, mindezt miből fedezi majd a főváros?

Ez már az FKT döntéseit ismertető sajtótájékoztatón is felmerült, akkor Karácsony Gergely főpolgármester a Portfolio kérdésére elismerte, hogy ez „nehéz” feladat. Ugyanakkor kiemelte: mivel a szolidaritási hozzájárulásról szóló, évek óta tartó vitára is pontot tettek a kormánnyal, ezért Budapest pénzügyi helyzete várhatóan rendeződik. Ez azt jelenti, hogy kevesebb folyószámlahitelt kell majd felvenniük, amivel csökkennek az ezzel kapcsolatos kamatterhek.

A hvg.hu kérdésére Kiss Ambrus a Városháza főigazgatója elmondta, hogy idén 14 milliárd forint volt a kamatkiadások terhe, jövőre pedig ezen a címen 9 milliárddal számolnak, ezen keresztül tehát ötmilliárd forintos megtakarítás érhető el. A teljes, 20 milliárd forintos megtakarításcsomagról majd csak a decemberi közgyűlésen lesz szó, ami viszont már most kiderült, hogy a leépítésekkel úgy számolnak, 1 milliárd forinttal csökken a személyi jellegű kiadások összege.

A javaslat szerint a jelenlegi 1071 álláshelyből összesen 100-at szüntetnének meg.

Ezeknek nagyjából egyharmadát – összesen 36 álláshelyet – a tartósan (legalább 3 hónapja) betöltetlen pozíciók megszüntetésével érnének el. Ezen felül pedig 65, ténylegesen foglalkoztatott munkavállaló elbocsátását tervezik 2027. március 1-jei hatállyal.

A két számot összeadva ugyan 101 pozíció jön ki, de Kiss Ambrus elmondása szerint a 36 tartósan betöltetlen pozíció közül az egyik a főpolgármester-helyettesé, amit nem szüntethetnek meg.

Emellett tervben van, hogy az egyes egységek működését „racionalizálják”, aminek nyomán arra számítanak, kevesebb dolgozó is képes lesz a feladatok elvégzésre.

Karácsony a javaslatban leszögezi, a létszám csökkentése mellett „számos olyan fejlesztés és szervezési intézkedés van folyamatban, amelyek megvalósítása a munkavégzés hatékonyságát javítja majd”, ezektől a főpolgármester azt várja, hogy kevesebb munkatárssal is képesek lesznek a feladatokat azonos, vagy akár magasabb színvonalon elvégezni.

A leépítésekről formálisan a főjegyző hoz majd döntést, mivel a hivatalban dolgozók jelentős részének ő a munkáltatója, ugyanakkor ő nem egy személyben dönt, hanem a különböző részlegek vezetőinek véleménye alapján. Amennyiben a közgyűlés elfogadja a javaslatot, már decemberben kiderülhet, hogy kiket küldenek el, tette hozzá a főigazgató.

A leépítésben érintett dolgozók segítésére – a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének kérésére – célzott támogatási rendszert indítanak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka