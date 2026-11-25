Szakurai Makoto, a jegybank monetáris tanácsának korábbi tagja szerint a testület a jelenlegi 1,25 százalékról még három lépésben emelheti az alapkamatot a 2 százalékos szintig,

sőt az inflációs kilátások függvényében a még ennél is magasabb kamatszint sem zárható ki.

Ez a várakozás meghaladja a piaci konszenzust, az elemzők ugyanis jelenleg 1,75 százalék körülire várják a kamatciklus csúcsát. A következő szigorításra várhatóan már a december 18-i kamatdöntő ülésen sor kerül, aminek a piaci árazások alapján 70-80 százalékos a valószínűsége.

A jegybank hivatalosan is elismerte, hogy a múlt hónapban a maginfláció elérte a 2013-ban kitűzött 2 százalékos célt, így a döntéshozók feladata most már az, hogy megakadályozzák az infláció túllendülését. A legfrissebb adatok szerint ez komoly kihívást jelent, mivel a friss élelmiszereket és az állami rezsitámogatásokhoz hasonló egyedi tényezőket kiszűrő

jegybanki alapinflációs mutató októberben 3,5 százalékra gyorsult az előző havi 3,2 százalékról, ami hároméves csúcsnak számít.

Az árak emelkedését az energiaköltségek és a geopolitikai feszültségek is fűtik. Japán kőolajimport-számlája éves összevetésben 60,5 százalékkal ugrott meg októberben, a vállalati szolgáltatások ára pedig 1990 óta nem látott ütemben, 4,2 százalékkal nőtt. Utóbbihoz nagyban hozzájárult, hogy az iráni háború hatásai miatt a tengeri szállítási költségek rekordmértékben, 120,4 százalékkal drágultak.

Szakurai szerint a kormány részéről nem várható ellenállás a kamatemelésekkel szemben, mivel a jegybank egy másik területen érdemben segíti a költségvetést. Az Ueda Kazuo elnök vezette testület a múlt hónapban több mint a duplájára gyorsította a jegybanki tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) értékesítését. Az ebből származó többletbevétel kapóra jön Takaicsi Szanae miniszterelnök kormányának, amely az élelmiszerek forgalmi adójának csökkentéséhez és a védelmi kiadások növeléséhez keres forrásokat. A közelmúltbeli tőzsdei visszaesés sem valószínű, hogy eltéríti a jegybankot a decemberi kamatemeléstől, amíg a múlt héten 58 644 ponton záró Nikkei 225 index a kormányfő hivatalba lépésekor mért 51 000 pontos szint felett marad.

A 2024 óta végrehajtott hat kamatemelés hatása mindeközben egyre erősebben gyűrűzik be a reálgazdaságba.

A Teikoku Databank friss felmérése szerint a japán vállalatok közel 59 százaléka úgy látja, hogy a magasabb kamatok negatív hatásai már meghaladják az előnyöket, ami 14 százalékponttal magasabb arány a korábbi, decemberi mérésnél. A megkérdezett cégek 48 százalékát kereste már meg a számlavezető bankja a hitelkamatok emelésével kapcsolatban, és ezen vállalkozások 29 százalékánál már életbe is léptek a szigorúbb feltételek, miközben az új vállalati hitelek átlagos kamata szeptemberben 2,12 százalékra, vagyis 1996 óta a legmagasabb szintre emelkedett.

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