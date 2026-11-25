A ciklon előoldalán érkező, lassan mozgó csapadékmező hatására már szerda délelőtt havazás kezdődött a fővárosi agglomerációban, helyenként pedig intenzívebb gócok is kialakultak. A síkvidékek mellett a hegységeink is gyorsan kifehéredtek, hóréteg fedte be többek között a Kékestetőt és Dobogókőt is. A magasabb csúcsokon – így a Mátrában, a Pilisben és a Nagy-Hideg-hegyen – tartósan hideg van, a hőmérők mínusz 5 Celsius-fokot mutatnak. Az alacsonyabb légrétegekben szintén sokfelé fagy, a hidegérzetet pedig az élénk szél tovább fokozza.

Maga a ciklon csütörtökre egy újabb csapadékzónával érkezik meg, ekkor azonban a magasban már enyhébb levegő áramlik térségünkbe.

A fagyos légtömeg az északi és az északnyugati területekre húzódik vissza, ezért az ország jelentős részén eső váltja fel a havat. A reggeli és a kora délelőtti órákban a gyengén fagyos tájakon ónos eső is kialakulhat. Csütörtökön havazásra már elsősorban csak