Pintér Bence polgármester arról számoltak be, hogy rendőrök jelentek meg a városházán. A győri városvezető szerint a Borkai Zsolttal egy frakcióban ülő képviselő azokat az ügyvédeket, adatelemzőket és kommunikációs munkatársakat – köztük fotósokat –, valamint a velük szerződő polgármestert jelentette fel, akik korábban részt vettek egy őt érintő ügy feltárásában és nyilvánosságra hozatalában.

Pintér Bence arra utal, hogy csak bosszúról van szó: felidézte, hogy augusztus 21-én számoltak be arról az esetről, amelyben Hajtó Péter és társai összesen bruttó 30,7 millió forint közpénzt vettek fel a győri Ipari Park önkormányzati vállalattól mesterséges intelligenciával generált, érdemi tartalom nélküli dokumentumokért. Ebből az összegből a képviselőre bruttó 14 millió forint jutott.

A politikus két nappal az eset nyilvánosságra kerülése után, augusztus 23-án fordult a hatóságokhoz a fiktív foglalkoztatási gyanúsításával.

A polgármester álláspontja szerint a feljelentés célja a figyelemelterelés és a városvezetés hiteltelenítése volt, a képviselő pedig olyan személyek munkavégzését vitatja, akiknek a tevékenységét maga is közvetlenül tapasztalhatta.

A városháza az érintettek valamennyi szerződését és a kapcsolódó iratokat átadta a rendőrségnek.

"Bízom benne, hogy a nyomozó hatóság gyorsan és hatékonyan átlátja Hajtó képviselő úr blöffjét, és az ügy visszatér a valódi medrébe, ahol a képviselő úrnak kell számot adnia, hogyan jutott a 14 millió forint közpénzhez" – fogalmazott Pintér Bence.

A városvezető hangsúlyozta, hogy a hatóságoknak most átadott megbízások adatai – vagyis a szerződéses partnerek, az összegek, a megnevezések, valamint a keltezés és a hatály – az önkormányzat honlapján, az egyedi közzétételi listában már korábban is nyilvánosan elérhetők voltak. Emellett a polgármester tudatta, hogy

a konkrét szerződéseket, számlákat, teljesítési igazolásokat, havi beszámolókat és szakmai jelentéseket korábban már magának Hajtó Péternek is kiadták a kérésére.

Pintér Bence a történteket újabb érvnek nevezte a győri közgyűlés visszahívása mellett, amely mellett népszavazást is kezdeményeztek. Bejegyzésében arra kérte a választópolgárokat, hogy támogassák az országos aláírásgyűjtésüket, amellyel azt kezdeményezik az Országgyűlésnél, hogy helyi referendumok útján visszahívhatóvá váljanak az önkormányzati képviselő-testületek és a polgármesterek.

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