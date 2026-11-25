Friss törvényjavaslatot nyújtott be a kormány, aminek értelmében a Nyelvtudományi Kutatóközpont dönthetne arról, hogy engedélyeznek-e egy új magyar utónevet. Tavaly óta a kultúráért felelős miniszter – vagyis a kormányváltás előtt Hankó Balázs – hatáskörébe tartozott a kérdés, 2025 júliusa óta egyetlen névvel sem bővült az utónévjegyzék.

A Nyelvtudományi Kutatóközpontnak az új magyar utónevek engedélykérelmeiről 30 napon belül kellene állást foglalnia, és jóváhagyás esetén haladéktalanul fel kellene vennie az új nevet az utónévjegyzékbe. A módosítás a 13 hazai nemzetiség országos önkormányzatának önálló döntési jogkörét is visszaállítaná.

A törvényjavaslat benyújtásáról Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter számolt be Facebook-oldalán, "Nem a politikusok fognak dönteni a magyar utónevekről" felütéssel. A miniszter szerint az anyakönyvezhető utónevek körét a nyelvtudománynak, a közfelfogásnak és a társadalmi-történelmi hagyományoknak kell meghatározniuk. "Az a célunk, hogy tisztán szakmai és ne ideológiai alapon, politikai szempontok alapján engedélyezzék az új utóneveket."

A jelenlegi szabályozást Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő kezdeményezésére fogadta el tavaly az Országgyűlés.

A módosítás a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe utalta az új magyar utónevek engedélyezését, a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak csak véleményezési joga maradt.

A miniszter a nemzetiségi utónevekkel kapcsolatban is kifogást emelhetett. Az intézkedést akkor a magyar utónévkincs megőrzésével indokolták.

A mostani törvényjavaslat indoklása szerint a szabályozás a gyakorlatban az utónévjegyzék bővítésének ellehetetlenüléséhez vezetett: 2025 júliusa óta egyetlen új névvel sem bővült a magyar utónévjegyzék. A kormány szerint a jelenlegi rendszer nem nyújt megfelelő garanciákat az Alaptörvényből levezethető névhasználati jog gyakorlásához. A korábbi szabályozás visszaállításával gyorsabb és kiszámíthatóbb ügyintézést kívánnak biztosítani.

A Nyelvtudományi Kutatóközponthoz az elmúlt években évente több száz kérelem érkezett új utónevek engedélyezésére: 2023-ban 469 kérelemből 70, 2024-ben pedig 551 kérelemből nagyjából minden tizedik kapott pozitív elbírálást. A kérelmezők körében népszerűek voltak a külföldi eredetű nevek, a tévésorozatokban és rajzfilmekben szereplő karakterek nevei, valamint az egyedi névalkotások. A szakemberek az elmúlt években többek között az Orbánviktor, a Pandémia, a Kolbász, a Bödön, a Kadarka, a Rüntyi és a Csillagom neveket is elutasították, míg például a Pipó, a Bóbita, a Néró és a japán eredetű Hirotó felkerült az anyakönyvezhető utónevek listájára.

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