A lap szerint Koltay 2023-ban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnökeként havi bruttó 4,8 millió forintot keresett. Emellett félállásban a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Szólásszabadság Műhelyének egyetlen alkalmazottja volt. Korábbi sajtóbeszámolók szerint a diákok ritkán látták a műhelyben.

A cikk nyomán Vadai Ágnes akkori DK-s képviselő írásbeli kérdéssel fordult Polt Péter legfőbb ügyészhez, aki azt feljelentésként továbbította a rendőrségnek.

A nyomozó iroda 2024 októberében elutasította a feljelentést, mert úgy ítélte meg, hogy a cikkben közölt adatokból nem lehet szabálytalan kifizetésre vagy az alapítványt ért vagyoni hátrányra következtetni.

Csakhogy a IX. kerületi ügyészség megalapozatlannak találta az elutasítást: álláspontja szerint a Koltay foglalkoztatásáról és bérezéséről közölt információk alapján felmerült a jogosulatlan kifizetés lehetősége, ezért elrendelte a nyomozást.

Koltayt 2026. július 1-jével mentették fel az NMHH éléről, a Magyar Hang szerint a médiahatóság és a Médiatanács korábbi elnökeként összesen 59,5 millió forint kártalanítást kapott. Az NMHH pénzügyi átvilágítása szerint 2022 és 2026 között további 80,3 millió forintot vett fel jutalomként.

Címlapkép: Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) akkori elnöke a meghallgatásán, az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 26-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán