Brüsszelbe, a következő 7 éves uniós költségvetési tárgyalásokra indult el Magyar Péter, a repülőtérről videóüzenetet küldött.

Kritikus, nagyon fontos szakaszához érkeznek a következő 7 éves uniós költségvetésről folyó tárgyalások

– mondta a miniszterelnök.

Sok-sok milliárd euróról van szó, amely szükséges Magyarország, a magyar gazdaság, a magyar vállalatok fejlődéséhez, a vízmegtartási projektekhez, az infrastruktúra-fejlesztéshez, a kórházaink fejlesztéséhez, az oktatásunk javításához

– jegyezte meg Magyar Péter.

A kormányfő beszélt a keddi kárpátaljai látogatás eredményeiről is, melynek során Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Ungváron és Beregszászon. Magyar Péter megjegyezte, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ma bejelentette, hogy felgyorsítják a magyar kisebbség kulturális, oktatási és nyelvhasználati jogainak szabályait könnyítő, megoldó új törvényjavaslatok átültetését.

Remélem, hogy hasonló sikereket érünk el most Brüsszelben. Ez lesz az utolsó előtti kör az uniós pénzekért folyó versenyben a következő 7 évre. A befutó decemberben következik, de nem mindegy, hogy az utolsó körre milyen előnnyel vagy éppen hátránnyal érkezünk

– mondta Magyar Péter.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Czeglédi Zsolt