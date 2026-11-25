Közel félmilliárd eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a világ három legnagyobb illatszergyártójára. A svájci Firmenich és Givaudan, valamint az amerikai International Flavors & Fragrances összesen 471,9 millió eurót fizet, mert több mint négy évig kartellben működött együtt az egész Európai Gazdasági Térségben. A vállalatok érzékeny információkat cseréltek egymással az áremelésekről, az ártárgyalási taktikákról és az esetleges energiafelárakról. Egyeztették azt is, hogyan kezeljék az Unilever kérését, amely az illatanyagok összetételének és költségeinek átláthatóbbá tételére irányult. A brüsszeli vizsgálat szerint a kartell magasabb árakhoz vezethetett, és szűkíthette a fogyasztók választási lehetőségeit.

Az Európai Bizottság szerdán összesen 471,9 millió euróval büntette a Firmenich, a Givaudan és az International Flavors & Fragrances (IFF) vállalatokat, amiért a világ három legnagyobb illatszergyártója nemzetközi illatszeripari kartellben vett részt, megsértve ezzel az uniós versenyszabályokat.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós bizottság vizsgálata feltárta, hogy mindhárom vállalat kereskedelmi szempontból érzékeny információkat cserélt egymással. A kartell az egész Európai Gazdasági Térségre (EGT) kiterjedt, és több mint négy évig tartott.

A kartellek magasabb árakhoz és a fogyasztók választási lehetőségeinek csökkenéséhez vezethettek

- tárta fel a vizsgálat.

A kartelltevékenység egyebek mellett árképzéssel kapcsolatos információk, például áremelés, ártárgyalási taktikák és esetleges energiafelárral kapcsolatos egyeztetéseket jelentett. Az információk cseréje mellett a vállalatok jelezték egymásnak stratégiájukat arra vonatkozóan, hogyan kezeljék az Unilever illatanyagok összetételével és azok költségeivel kapcsolatos átláthatóság növelésére vonatkozó kérelmeit. A vállalatok tudatában voltak annak, hogy az átláthatóságra vonatkozó információk hatással lehetnek más ügyfelekre is.

A svájci Firmenich, a szintén svájci Givaudan és az amerikai IFF vezető beosztású alkalmazottai tisztában voltak beosztottaiknak a versenytársakkal ápolt versenyellenes kapcsolataival. Ezenkívül 2021 novemberétől a Givaudan és az IFF vezető beosztású alkalmazottai maguk is közvetlenül részt vettek a kereskedelmi szempontból érzékeny információk cseréjében.

Az vizsgálat eredményének birtokában az Európai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a versenyellenes intézkedések folyamatos jogsértést jelentenek, amelyek célzottan sértik az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó cikkét - tették hozzá.

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