A szigorítások különösen a horvát városokban rendszeresen közlekedőket érintenék érzékenyen, ahol a tilosban várakozás a leggyakoribb kihágások közé tartozik. A tervezet szerint a jelenlegi 30 euróról (11 190 forint) a tízszeresére, 300 euróra (111 900 forint) ugrana a bírság azok számára, akik olyan helyen állnak meg vagy parkolnak, ahol ezzel veszélyeztetik a közlekedés biztonságát, illetve akadályozzák a járművek vagy a gyalogosok szabad mozgását.

Az egyéb parkolási szabálysértések esetében is mélyebben a zsebükbe kellene nyúlniuk a sofőröknek. A gyalogátkelőhelyeken és a járdákon történő parkolásért, valamint a garázsbejáratok eltorlaszolásáért a mostani 30 euró (11 190 forint) helyett 60 eurót (22 380 forint) szabhatnak ki. Emellett a mozgáskorlátozottak számára fenntartott várakozóhelyek jogosulatlan elfoglalásának büntetése is emelkedne, 90 euróról (33 570 forint) 150 euróra (55 950 forint).

A legdrasztikusabb szankciók a rendszámtáblákkal kapcsolatos visszaéléseket és a hatósági intézkedések megtagadását sújtanák. Ha valaki szándékosan eltakarja vagy olvashatatlanná teszi járműve rendszámát,

1320 eurótól (492 360 forint) egészen 2650 euróig (988 450 forint) terjedő pénzbírságra számíthat.

Ugyanez az 1320 és 2650 euró (492 360 és 988 450 forint) közötti büntetési tétel vonatkozna azokra a járművezetőkre is, akik nem tesznek eleget a rendőri utasításnak. Ez utóbbi esetben a jelenlegi bírság 390 és 920 euró (145 470 és 343 160 forint) között mozog, az új szabályozás viszont a magasabb pénzbüntetés mellett akár 60 napig terjedő elzárást is lehetővé tenne. A rendőri felszólítást figyelmen kívül hagyó gyalogosok és kerékpárosok büntetése szintén a tízszeresére, 30 euróról (11 190 forint) 300 euróra (111 900 forint) nőne a törvényjavaslat szerint.

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