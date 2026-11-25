A FlightAware repüléskövető oldal adatai szerint a Cessna 210-es típusú repülőgép kedden indult útnak New Orleansból a floridai Fort Myers irányába. A légiforgalmi irányítás helyi idő szerint délután háromnegyed négy körül vesztette el a kapcsolatot a géppel, amely ezt követően csapódott a tengerbe Pascagoula városa és a Horn-sziget között. A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tájékoztatása szerint a repülőgép rendkívül gyorsan, percenként több mint háromezer méteres sebességgel veszített a magasságából, mielőtt megszakadt vele az összeköttetés.

A mentőegységek órákon át kutattak a túlélők után, de eleinte csak három mentőmellényt, egy mentőcsónakot és a repülőgép utasterének vízen lebegő darabjait találták meg. Juan Ros, a parti őrség szóvivője később megerősítette, hogy

a búvárok a gép törzsében megtalálták a fedélzeten tartózkodó mind a hat ember holttestét.

A Jackson megyei halottkém szerdai közlése szerint a szerencsétlenségben az 50 éves Brent Stokes és a 16 éves Hunter Stokes mellett egy négytagú család, a 43 éves Michael és Arlyn Knox, illetve két gyermekük, a 12 éves Charles Holden Knox és a 10 éves Truett Knox vesztette életét. A parti őrség korábbi jelentéseiben még négy felnőttről, valamint egy tíz- és egy nyolcéves fiúról számolt be.

Trevor Blount parancsnok, a parti őrség mentőakciójának koordinátora tragikusnak nevezte a történteket, ugyanakkor kiemelte a hatóságok közötti szoros együttműködést, amelynek köszönhetően gyorsan sikerült megtalálniuk a fedélzeten tartózkodókat. A Cessna 210L típusú repülőgép balesetének körülményeit a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület (NTSB) vizsgálja.