Időjárás szerdán - Havazás, ónos eső nehezítheti a közlekedést
A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint szerdán délnyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, és kiterjedt csapadékzóna éri el az országot. Míg a délnyugati és nyugati tájakon esőre kell számítani, máshol a kezdeti havazást fokozatosan havas eső, majd eső váltja fel az előrejelzés szerint. Kiemelt figyelmet igényel, hogy a Bakonyban, a főváros tágabb környezetében, a Dunántúl északkeleti részén, valamint
az Északi-középhegységben ónos eső is nehezíti a közlekedést, ami a Bakonyban akár tartósan is megmaradhat.
A fővárostól északra fekvő magasabb területeken több centiméteres hóréteg is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 5 Celsius-fok között alakul, éjszaka pedig -4 és +2 Celsius-fok közé hűl a levegő, miközben a keleti, északkeleti szél helyenként megerősödik.
Időjárás csütörtökön
Csütörtökön marad a borult, szürke idő, majd a nap folyamén délnyugat felől újabb csapadékzóna éri el Magyarországot, így az Alföldön és a déli vármegyékben kitart az eső, míg máshol vegyes halmazállapotú csapadékra, hóra, havas esőre lehet számítani.
Tartósabb havazásra elsősorban az északi és az északnyugati határvidéken van esély.
Az északira forduló szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet pedig 0 és 7 Cesius-fok között alakul.
Időjárás pénteken
Pénteken folytatódik az erősen felhős idő, de már kevesebb helyen, csupán elszórtan várható időszakos eső, északon pedig vegyes halmazállapotú csapadék. A hőmérséklet érdemben még nem változik, napközben továbbra is 0 és 7 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk Magyarországon.
Időjárás hétvégén
A hétvégén jelentős átalakulás kezdődik időjárásunkban. Szombaton észak felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, bár
délen és délnyugaton még előfordulhat eső vagy havas eső.
Az erős, helyenként viharos északi széllel hidegebb légtömegek áramlanak a térségbe. Vasárnapra a csapadék esélye minimálisra csökken, a déli tájakat leszámítva országszerte napos idő várható. A derült égboltnak és a beáramló hideg levegőnek köszönhetően azonban vasárnap hajnalban már -6 és -1 Celsius-fok közötti fagyokra kell felkészülni, és kora délután is csupán -1 és +4 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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