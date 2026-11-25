A NASA 2022 szeptemberében végrehajtott DART-küldetésének célja annak tesztelése volt, hogy képesek vagyunk-e mesterségesen megváltoztatni egy égitest pályáját.

A nagyjából féltonnás űrszonda több mint 20 ezer kilométer per órás sebességgel csapódott a 160 méter átmérőjű Dimorphosba, amely egy nagyobb aszteroida, a Didymos körül kering.

Bár egyik égitest sem jelentett veszélyt a Földre, a kísérlet a vártnál is nagyobb sikert hozott. A földi teleszkópok mérései alapján ugyanis a becsapódás 33 perccel rövidítette le a Dimorphos keringési idejét, messze felülmúlva a siker küszöbértékeként meghatározott 73 másodpercet.

Az ütközés pontos fizikai hatásai azonban eddig tisztázatlanok maradtak. A jelenség vizsgálatára az ESA 2024 októberében útnak indította a Hera űrszondát, amely két évig tartó utazás után ebben a hónapban érte el a kettős aszteroidát, és jelenleg 25–30 kilométeres távolságból vizsgálja az égitesteket.

Ian Whittaker, a Nottingham Trent Egyetem fizikusa szerint az új felvételek segítenek majd elkülöníteni a becsapódáskor kiszakadt kőzettörmeléket a DART szonda maradványaitól, illetve megmutatják, maradtak-e egyáltalán darabok az űreszközből a felszínen. A kutatók emellett választ keresnek egy 2024-es számítógépes szimuláció felvetésére is, amely szerint a becsapódás nem egyszerűen egy nagy krátert vájt a felszínbe, hanem

az egész aszteroida alakját átformálta.

A Hera fedélzeti műszerei képesek megmérni a felszíni formák magasságát, így a szakemberek összevethetik a jelenlegi állapotot az égitest eredeti, sima területekkel, egyenlítői gerinccel és sziklatömbökkel tarkított felszínével. Az űrszonda a következő hónapokban fokozatosan megközelíti az aszteroidákat, és két cipősdoboz méretű műholdat is kibocsát, amelyek közül az egyik radarral vizsgálja majd a Dimorphos belső szerkezetét.

A vizsgálatok legfőbb célja, hogy az egyszeri sikeres kísérlet tapasztalataiból megbízható bolygóvédelmi eljárást fejlesszenek. Egy aszteroida eltérítésekor ugyanis nemcsak az ütköző űrszonda által átadott impulzus számít, hanem az is, hogyan reagál maga az égitest a becsapódásra, és pontosan mennyi anyag lökődik ki belőle az űrbe.

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