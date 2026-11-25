A Trump-kormányzat még azelőtt biztosítékot kapott arról, hogy nem folyik vizsgálat Jensen Huang ellen, mielőtt az Nvidia igazgatótanácsa a visszahívása mellett döntött volna – közölte JD Vance amerikai alelnök. A politikus hozzátette, hogy a vezérigazgatónak nincs szüksége elnöki kegyelemre, a vállalattól pedig az exportkorlátozások betartását várják el.

JD Vance szerdán Ohióban nyilatkozott újságíróknak a technológiai óriáscég vezetőjének helyzetéről. Az alelnök elmondása szerint az amerikai kormányzat előzetesen meggyőződött arról, hogy Huang nem áll hatósági eljárás alatt, az Nvidia igazgatótanácsa pedig csak ezt követően határozott úgy, hogy ismét őt nevezi ki vezérigazgatónak.

A sajtótájékoztatón Vance arra is kitért, hogy megítélése szerint

az üzletembernek nincs szüksége elnöki kegyelemre.

Az alelnök emellett világossá tette a kormányzat elvárását is, amely szerint az Nvidiának maradéktalanul be kell tartania az Egyesült Államok által előírt exportkorlátozásokat.

Forrás: Reuters

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