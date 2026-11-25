Az eredeti tervek szerint a szigorítás már 2027. január 1-jén életbe lépett volna, ám a Környezetvédelmi és Zöld Átmenetért Felelős Minisztérium végül engedett az üzleti szféra nyomásának. A Dnevnik Nova TV beszámolója szerint az új menetrend két lépcsőben valósul meg, így a 2 deciliteres kiszerelésű kis palackok 2027. június 30-án, míg a Tetra Pak típusú italos kartondobozok 2027. szeptember 30-án kerülnek be a rendszerbe.

A kiterjesztés olyan csomagolástípusokat érint, amelyek jelenleg még nem tartoznak a horvát visszaváltási rendszer hatálya alá. Ide sorolhatók a kartondobozos tejek, egyéb tejtermékek és gyümölcslevek, a kisebb méretű italos palackok, valamint további műanyag csomagolások. Az új szabályok életbe lépését követően a vásárlóknak minden érintett termék után 10 eurócent visszaváltási díjat kell fizetniük, amelyet az üres csomagolás kijelölt gyűjtőpontokon történő leadásakor kapnak vissza.

A januári határidő eltolására azért volt szükség, mert a vállalkozások komoly gyakorlati aggályokat fogalmaztak meg az átállással kapcsolatban.

A gyártóknak több időre van szükségük a címkék és a csomagolások átalakításához, a kiskereskedőknek pedig fel kell készülniük az új típusú hulladékok átvételére és kezelésére.

Különösen nagy kihívást jelentenek a Tetra Pak dobozok, mivel a jelenleg működő visszaváltó automaták többsége ezeket nem tudja feldolgozni, így a begyűjtésüket várhatóan kézi átvétellel kell majd megoldani. Emellett az is nyitott kérdés még, hogy a nagyon kicsi palackokat pontosan hogyan lehet majd az előírásoknak megfelelően felcímkézni.

A bővítéssel várhatóan mintegy 400 millió darabbal több csomagolás kerül be a horvát visszaváltási rendszerbe. A szaktárca jelenleg is dolgozik a további jogszabályi módosításokon, amelyeket társadalmi egyeztetésre bocsátanak majd. Az intézkedés elsődleges célja az újrahasznosítási arány növelése, valamint annak visszaszorítása, hogy ezek a csomagolóanyagok a vegyes háztartási hulladékba vagy a természetbe kerüljenek.

Horvátországban 2006 óta működik országos italcsomagolás-visszaváltási rendszer, amely az egyszer használatos PET-palackokra, fémdobozokra és üvegpalackokra is kiterjed. A rendszerbe tartozó, 0,2–3 literes, „povratna naknada” jelölésű csomagolásokért 2025. január 1-je óta darabonként 10 eurócent jár vissza. A visszavétel kézzel, az üzlet munkatársánál, illetve automatával is történhet. Az italokat árusító, 200 négyzetméternél nagyobb üzletek kötelesek részt venni a visszaváltásban, a kisebb boltok önként csatlakozhatnak, emellett hulladékudvarokban is leadható a csomagolás. A kötelezően átveendő mennyiség személyenként napi 80 darab, de az átvevőhely ennél többet is elfogadhat.

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