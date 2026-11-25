A hétvégi ülésen a tagállamoknak a kitermelési kapacitásukról készült első független felmérésre kell reagálniuk. A vizsgálatot az amerikai DeGolyer and MacNaughton, valamint az indiai Shri Chandra Group tanácsadó cégek végezték azzal a céllal, hogy a 2026-os maximális fenntartható kapacitások alapján határozzák meg a 2027-es kvótákat. A nem nyilvános eredményeket minden tagnak jóvá kell hagynia, de a folyamatot jelentősen megnehezíti az ukrajnai háború és a közel-keleti konfliktus, amelyek több nagy szereplő kitermelését is visszavetették.
Bennfentes források szerint Irak máris visszautasította a számára megállapított becslést, és várhatóan Oroszország is vitatni fogja a saját adatait.
Ez éles ellentétet szülhet a szövetség három legnagyobb kitermelője között, különösen azért, mert Szaúd-Arábia már régóta nehezményezi, hogy szinte egyedül viseli a kínálat visszafogásának terhét, miközben mások – köztük Irak – rendszeresen túllépik a kvótájukat. Rijád és Bagdad viszonya ráadásul eleve feszült, miután szeptemberben iráni támogatású milíciák Irak területéről támadták meg Szaúd-Arábia egyik stratégiai fontosságú olajvezetékét.
A mostani vita komoly próbatétel a 66 éves kartell számára, amelyet idén májusban már elhagyott a korábbi harmadik legnagyobb kitermelő, az Egyesült Arab Emírségek a kvótaviták és a Szaúd-Arábiával fennálló feszültségek miatt. Korábban Irak is felvetette a kilépés lehetőségét, ha nem használhatja ki teljes termelési potenciálját. Bagdad a múlt hónapban saját bevallása szerint napi közel 4,9 millió hordó olajat hozott a felszínre a 4,4 milliós kvótájával szemben, bár a Rystad Energy elemzőcég szerint a valós adat inkább 4,4 millió hordó körül alakult, és a túlzó bejelentés csupán tárgyalási taktika a magasabb bázisérték kiharcolására.
Az OPEC+ csoportnak arról is döntenie kell, mennyi kőolajat enged a piacra januárban.
Bár a szövetség február és szeptember között napi több mint 1,1 millió hordóval emelte a kitermelési célértékét, a Hormuzi-szorosban tapasztalható hajózási fennakadások miatt ez sokáig nem érződött a piacon. Októberre azonban a folyamatos iráni támadások ellenére is több olaj jutott el a nemzetközi piacokra, ami túlkínálatot eredményezett – emeli ki a lap.
A kitermelés visszafogása ugyanakkor rendkívül nehéz lépés lenne, mivel a háború sújtotta öböl menti országok költségvetése és gazdasága komoly nyomás alatt áll. A kvótafegyelem fenntartását az is nehezíti, hogy a májusban kilépett Egyesült Arab Emírségek októberben már napi 4 millió hordó fölé növelte a kitermelését, jócskán meghaladva a távozása előtti, 3,4 millió hordós korlátot. Ha a közel három éve távozott Angola és az idén kilépett Emírségek után a háború előtt második legnagyobb kitermelőnek számító Irak is hátat fordítana a szervezetnek, az elemzők szerint az OPEC végét jelenthetné.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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