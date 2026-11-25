Kedd este egy fiatal nő szenvedett életveszélyes sérüléseket, miközben leszállt a Hernád–Zemplén InterCityről. A baleset pontos körülményeit és a felelősség kérdését jelenleg a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet, valamint a MÁV vasútbiztonsági szakemberei vizsgálják.

Az eset kapcsán a miniszter felhívta a figyelmet egy kritikus műszaki hiányosságra. Bár a baleset egy InterCity-járaton történt, a szerelvényben a magyar vasútvonalakon ma is gyakori, régebbi személykocsik közlekedtek. Ezek – a modern motorvonatokkal ellentétben – nem rendelkeznek olyan digitális vezérléssel, amely ellenőrizné az ajtók zártságát, és megakadályozná a szerelvény elindulását, ha valamelyik ajtó nyitva marad

Így tehát ahol ez a technológiai védelem hiányzik, ott a biztonságos indulás ellenőrzése különösen nagy figyelmet igényel, és csak az emberi figyelmen alapul

– hangsúlyozta a tárcavezető. Hozzátette, hogy az ilyen szerelvényeknél a vasúti dolgozókra, valamint a fel- és leszálló utasokra is fokozott felelősség hárul.

A történtek ismét ráirányítják a figyelmet a vasúti járműpark megújításának sürgősségére. Vitézy Dávid közlése szerint a hazahozott uniós forrásokból újraindítják a korábban leállított InterCity-szerelvények beszerzését. A folyamat azonban rendkívül időigényes, mivel a közbeszerzési eljárások és a gyártási határidők miatt az első új vonatok megérkezése három-négy évet is igénybe vehet.

Az új járművek beszerzése, a 46 éves átlagéletkorú InterCity-flotta cseréje tehát nem pusztán kényelmi vagy szolgáltatásminőségi kérdés, hiszen a korszerű biztonsági berendezések olyan további védelmet jelentenek, amelyre a régebbi vasúti kocsik egy részénél ma még nincs lehetőség

– emelte ki a miniszter. Hozzátette, hogy a járműcserékhez hasonlóan a pályafelújítások során telepített modern vonatbefolyásoló rendszerek is éppen azt a célt szolgálják, hogy a költséges technológiai fejlesztések révén kizárják az emberi mulasztás lehetőségét.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio