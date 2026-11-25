Az ügylet révén a két vállalat összevonja németországi barkácspiaci tevékenységét. A fúziót követően is a Tengelmann-csoport marad az OBI meghatározó, többségi tulajdonosa, a REWE pedig stratégiai partnerként száll be a közös vállalatba, amelynek fejlesztését további pénzügyi forrásokkal is támogatja. A felek a tranzakció pénzügyi részleteit nem hozták nyilvánosságra.
A két hálózat összekapcsolásával
az OBI több mint 600 áruházzal rendelkezik majd Németországban.
A tervek szerint az üzlethálózatot úgy sűrítik és hangolják össze, hogy a lakossági vásárlók és a szakemberek túlnyomó többsége egyaránt átlagosan húsz percen belül elérhessen egy áruházat. A hatósági engedélyek megszerzése után a jelenleg mintegy 300 egységből álló toom hálózat átmárkázása és integrációja várhatóan 12–18 hónapot vesz igénybe.
A két cég hasonló felépítése jelentős működési szinergiákat tesz lehetővé. Az ebből fakadó hatékonyságjavulás révén felszabaduló forrásokat a közös vállalat további növekedésébe forgatják vissza. A tulajdonosok kiemelt figyelmet fordítanak a digitális megoldások fejlesztésére, így például a heyOBI hűségprogramra, az OBI online piacterére, valamint a partnercégeken keresztül nyújtott komplex kivitelezési szolgáltatások közvetítésére.
A vállalatvezetők nyilatkozataikban hangsúlyozták, hogy az átalakuló és kihívásokkal teli piaci környezetben a két lánc erősségeinek egyesítése biztosítja a hosszú távú versenyképességet és a munkahelyek megőrzését. A tranzakció lezárásáig Jochen Vogel, a toom jelenlegi vezérigazgatója irányítja az áruházláncot, ezt követően pedig csatlakozik az OBI igazgatóságához.
Az OBI operatív vezetéséért további intézkedésig Miguel Müllenbach pénzügyi igazgató és Jochen Ludwig kereskedelmi igazgató felel. Az érintett vállalatok németországi központi irodái – amelyek Köln-Mülheimben, Köln-Porzban és Wermelskirchenben találhatók – változatlan formában működnek tovább.
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